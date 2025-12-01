Un decreto de Milei sigue congelando el bono a jubilados y otro le dio a la SIDE unos $26.000 millones

Más fondos para la SIDE

Mientras los jubilados siguen con el bono congelado y aumentos por inflación pero con haberes cuyo poder adquisitivo quedó atrasado, el Gobierno de Milei le dio $26.000 millones a la SIDE que se destinan a aumentos salarios pero también a gastos generales desde cubiertas para autos hasta prendas de vestir.

Según el Decreto 849/2025, se volvió a ampliar el presupuesto para la Secretaría de Inteligencia y se le destinaron 26.118 millones de pesos para terminar el año.

image

“Milei le aprobó: 350 millones de pesos para, cubiertas, 300 millones de pesos para prendas de vestir y 40 millones de pesos para utensilios de cocina y comedor”, precisó ‘Topo’ Rodríguez en X al citar los detalles de la planilla anexa del decreto donde se especifica el destino de los fondos otorgados por el Poder Ejecutivo Nacional a la Side.

“Los gobiernos deben ser evaluados por lo que hacen; no por lo que dicen, ni por lo que dicen que hacen. Las decisiones del Poder Ejecutivo hablan por sí solas. Milei sigue exprimiendo a los jubilados y financiando con generosidad el espionaje estatal”, se quejó el exlegislador.

