Muy significativo que en la edición de este lunes (1/12) del Boletín Oficial el Gobierno de Javier Milei publique primero un decreto que mantiene congelado el bono de $70.000 a los jubilados desde hace casi 2 años y luego publique otro donde aumenta los fondos para la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en $26.118 millones para terminar el año.
PRIORIDADES LIBERTARIAS
Un decreto de Milei sigue congelando el bono a jubilados y otro le dio a la SIDE unos $26.000 millones
Javier Milei mantiene congelado el bono de $70.000 a los jubilados desde hace casi 2 años por decreto, pero al mismo tiempo aumentó los fondos para la SIDE.
Jubilados con bono congelado
Mediante el Decreto 848/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno volvió a otorgar un bono de $70.000 a los jubilados que cobran la jubilación mínima. Se trata del mismo monto que se viene pagando sin ningún cambio ni actualización por inflación desde marzo de 2024, es decir, unos 21 meses en los cuales hubo “una inflación de 117,8% en 2024 y de 31% proyectada para 2025. Así, lo que alguna vez fue un bono ya se transformó en una virtual limosna”, calculó el exdiputado nacional Alejandro ‘Topo’ Rodríguez en su cuenta de X.
El bono alcanza a los titulares de prestaciones contributivas previsionales administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor PUAM, quienes reciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras prestaciones asistenciales.
Quienes perciban un haber igual o inferior al mínimo previsional garantizado, recibirán los $70.000 pero quienes superen ese monto cobrarán el beneficio, pero menor a fin de que la suma de haberes y bono no exceda el mínimo más el máximo previsto en el decreto.
Así las cosas, en diciembre las jubilaciones que paga Anses suben un 2,34% según la inflación de octubre que mide el Indec. Es decir que, el haber mínimo garantizado para las jubilaciones pasar a ser de $340.879,59 en diciembre y con el bono asciende a $410.879,59.
Más fondos para la SIDE
Mientras los jubilados siguen con el bono congelado y aumentos por inflación pero con haberes cuyo poder adquisitivo quedó atrasado, el Gobierno de Milei le dio $26.000 millones a la SIDE que se destinan a aumentos salarios pero también a gastos generales desde cubiertas para autos hasta prendas de vestir.
Según el Decreto 849/2025, se volvió a ampliar el presupuesto para la Secretaría de Inteligencia y se le destinaron 26.118 millones de pesos para terminar el año.
“Milei le aprobó: 350 millones de pesos para, cubiertas, 300 millones de pesos para prendas de vestir y 40 millones de pesos para utensilios de cocina y comedor”, precisó ‘Topo’ Rodríguez en X al citar los detalles de la planilla anexa del decreto donde se especifica el destino de los fondos otorgados por el Poder Ejecutivo Nacional a la Side.
“Los gobiernos deben ser evaluados por lo que hacen; no por lo que dicen, ni por lo que dicen que hacen. Las decisiones del Poder Ejecutivo hablan por sí solas. Milei sigue exprimiendo a los jubilados y financiando con generosidad el espionaje estatal”, se quejó el exlegislador.
