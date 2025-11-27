urgente24
MEDIOS Santiago Cúneo > Mariana Brey > Martín Fierro

POR SU TRABAJO EN A24 (GPS)

Santiago Cúneo le ganó la pulseada a Mariana Brey: se llevó Martín Fierro por mejor panelista

En la entrega de estatuillas para programas de TV por cable, la puja entre Santiago Cúneo (crítico feroz de Milei) y la libertaria Mariana Brey fue muy esperada

27 de noviembre de 2025 - 23:05
Santiago Cúneo

Santiago Cúneo

“Es un acto de justicia de APTRA. Es una compensación por la censura del programa El Rey Desnudo que el gobierno nacional censuró y nunca llegó a debutar” dijo el ganador Santiago Cùneo haciendo referencia a un programa que América TV anunció en promociones pero nunca fue puesto en pantalla.

“Quiero agradecerle a Daniel Vila que me dio una columna en GPS y gracias a ella estamos acá, celebrando, no nos pudieron callar” agregó.

Cúneo ya había logrado otros Martín Fierro en las entregas a sitios digitales y también el llamado “latino” que premia en todo el continente.

Seguir leyendo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1994216318615110075&partner=&hide_thread=false

¿Qué pasó con "El Rey Desnudo"

“Le dedicó esta distinción a mi mujer, que preparó el programa para un debut que nunca fue. Este premio es la respuesta a los monopolios de medios que creen que van a poder con nosotros”.

El desembarco de Cúneo en una pantalla caliente (venía del streaming) causó malestar en el gobierno libertario debido al fuerte tono de las críticas que el conductor suele verter sobre el Jefe de Estado Nacional.

Lo comparto con los despedidos, los jubilados, los reprimidos y todos los que sufren a este gobierno de ocupación. Sepan que al final de la carrera será una victoria popular. Vivimos en un país unitario y salvaje. Hay que volver a Rosas y terminar con los salvajes unitarios. Lo comparto con los despedidos, los jubilados, los reprimidos y todos los que sufren a este gobierno de ocupación. Sepan que al final de la carrera será una victoria popular. Vivimos en un país unitario y salvaje. Hay que volver a Rosas y terminar con los salvajes unitarios.

Antes de recibir el galardón, el conductor se colocó en un hombro un poncho rojo y negro, salteño, que representa al federalismo.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES