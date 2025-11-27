“Es un acto de justicia de APTRA. Es una compensación por la censura del programa El Rey Desnudo que el gobierno nacional censuró y nunca llegó a debutar” dijo el ganador Santiago Cùneo haciendo referencia a un programa que América TV anunció en promociones pero nunca fue puesto en pantalla.
POR SU TRABAJO EN A24 (GPS)
Santiago Cúneo le ganó la pulseada a Mariana Brey: se llevó Martín Fierro por mejor panelista
En la entrega de estatuillas para programas de TV por cable, la puja entre Santiago Cúneo (crítico feroz de Milei) y la libertaria Mariana Brey fue muy esperada
“Quiero agradecerle a Daniel Vila que me dio una columna en GPS y gracias a ella estamos acá, celebrando, no nos pudieron callar” agregó.
Cúneo ya había logrado otros Martín Fierro en las entregas a sitios digitales y también el llamado “latino” que premia en todo el continente.
¿Qué pasó con "El Rey Desnudo"
“Le dedicó esta distinción a mi mujer, que preparó el programa para un debut que nunca fue. Este premio es la respuesta a los monopolios de medios que creen que van a poder con nosotros”.
El desembarco de Cúneo en una pantalla caliente (venía del streaming) causó malestar en el gobierno libertario debido al fuerte tono de las críticas que el conductor suele verter sobre el Jefe de Estado Nacional.
Antes de recibir el galardón, el conductor se colocó en un hombro un poncho rojo y negro, salteño, que representa al federalismo.