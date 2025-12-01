Cuenta DNI confirmó el descuento del 25% que arrasa en diciembre

El plan "Verano 2026" de Cuenta DNI reintegra hasta $10.000 en entradas para ver shows y obras de teatro en la Costa Atlántica como Mar del Plata y otros balnearios. Una familia tipo va a poder acceder a estos espectáculos de una forma más económica. Por si fuera poco, también está la posibilidad de abonarlo en hasta 4 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Provincia.