Cuenta DNI es la billetera virtual de Banco Provincia y actualmente se convirtió en una de las más usadas. La misma posee una serie de descuentos espectaculares que no te vas a cansar de usar durante todo diciembre y las vacaciones de verano.
Cuenta DNI confirmó el descuento del 25% que arrasa en diciembre
La billetera virtual de Banco Provincia, Cuenta DNI, ya confirmó uno de los descuentos que arrasa: 25% en diciembre para que disfrutes tus vacaciones.
En tiempos donde el dinero cada vez rinde menos, Cuenta DNI presenta diferentes descuentos para utilizar durante todo el mes y que sin duda te van a servir mucho para que el bolsillo no sufra demasiado. Lo mejor es que esta promoción en particular tiene una vigencia extendida.
Cuenta DNI y el descuento que está arrasando
La billetera del Banco Provincia presenta una promoción del 25% para toda la temporada de verano 2026. La misma consiste en un descuento para entradas de teatros y shows en la Costa Atlántica. Una manera de fomentar los espectáculos y el ocio.
El plan "Verano 2026" de Cuenta DNI reintegra hasta $10.000 en entradas para ver shows y obras de teatro en la Costa Atlántica como Mar del Plata y otros balnearios. Una familia tipo va a poder acceder a estos espectáculos de una forma más económica. Por si fuera poco, también está la posibilidad de abonarlo en hasta 4 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Provincia.
Yendo a descuentos típicos de esta billetera, la misma sigue con sus reintegros del 35% en carnicerías (será el 20 de diciembre). También ofrece promociones en supermercados como ChangoMás, Carrefour o Día dependiendo el día de la semana.
