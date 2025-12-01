El día cuando Héctor Magnetto "descubrió" que Claudio Tapia es "malo"

Julio H. Grondona, acompañó a Blatter gran parte de su gestión en la cual se produjeron los hechos de corrupción denunciados Julio Grondona y Joseph Blatter.

Magnetto había conocido la importancia del fútbol como negocio y como 'poder blando' con el Mundial 1978. Aquel recuerdo y la necesidad de expandir Multicanal codificando las transmisiones del fútbol lo llevaron a aceptar el convite de Ávila, y ambos fueron socios de la AFA de Julio Grondona.

Grondona -un personaje para muchos ambicioso, autoritario y avaro, que zafó del FIFAgate porque murió antes de que el FBI estadounidense se involucrara en la investigación que le costó el cargo a Joseph Blatter y sus amigos-, fue un gran aliado de Magnetto hasta 2009.

Grondona llegó a darle a Magnetto hasta el monopolio de la venta de entradas del fútbol argentino, que luego no prosperó por los 'barrabravas' y la ausencia de un sistema de admisión a los estadios, guerra cultural sobre la que nadie concientizó.

15 años le llevó a Magnetto 'enterarse' de que Grondona era 'malo'. Pero el 20/08/2009 nació el Fútbol para Todos, con el partido entre Gimnasia y Esgrima de La Plata y Godoy Cruz de Mendoza. Clarín había perdido el monopolio de las transmisiones de AFA, una 'picardía' de Aníbal Fernández que Néstor Kirchner acompañó de inmediato.

El canal TyCSports, controlado por Grupo Clarín pero con minoría accionaria de Torneos, fue devaluado a la B Nacional y la B Metropolitana.

Grondona falleció en 2014, los Kirchner dejaron el poder en 2015. AFA vivía tiempos traumáticos: FIFAgate arrasó con Torneos -Alejandro Burzaco tuvo el castigo mayor-, AFA perdió la chequera del Estado (el Fútbol para Todos lo eliminó Mauricio Macri el 27/06/2017) pero en ese momento no era prioridad de Grupo Clarín recuperar el fútbol porque no quería pagarlo. Mejor dicho: no estaba dispuesto a competir con ESPN / Disney ni TNT Sports / Warner. Magnetto nunca compite.

Claudio Tapia llegó aquel año a la presidencia de AFA, en un complejo acuerdo multipropósito amañado por los Moyano, Mauricio Macri / Daniel Angelici y el fútbol de Ascenso. El rival, Marcelo Tinelli, quedó aislado en una alianza con Rodolfo D'Onofrio que no prosperó mucho. Pablo Toviggino aún no existía para el periodismo ni para el fútbol de 1ra. División.

Los W

En 2021, los Werthein le compraron DirecTV y SKY Brasil a AT&T. Darío Werthein fue comisionado por su tío, Adrián Werthein, a buscar un acuerdo con Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) y con AFA. Conmebol le abrió la puerta de DAZN, la distribuidora de TV que con el dinero saudita se ha expandido sin límites aún.

El 14/11/2022, antes de la Copa Mundial FIFA 2022 en Qatar, se formalizó el rebautismo de DSports en DirecTV. Es un hito. Magnetto 'no la vió venir'.

En 2025, antes del Mundial de Clubes, Grupo Clarín supo que el paquete completo de partidos lo tenía DSports, y probablemente creyó que conseguir que Canal 13 se llevara los partidos que prefería Magnetto era cuestión de presiones. Cuando fracasó la 1ra. reunión con Darío Werthein, sugestivamente estuvo horas en la home page de Clarín una información sobre denuncias en el negocio de los seguros y reaseguros que 'rozaba' a los W.

Nunca hubo 2da. reunión, los W acordaron con Telefé y ganaron mucho dinero con aquella competencia. Ahora sucede algo peor: los W tienen el paquete completo del Mundial 2026 de FIFA. Y si Clarín no presionó más, dicen, es porque no le conviene remover la contabilidad de esa relación entre el ex accionista de Telecom Argentina y el actual accionista.

Clarín se abroqueló en la televisación de la creciente B Nacional y la B Metropolitana por TyC Sports aunque creyó que, tratándose de Grupo Clarín, nadie en AFA discutiría la renovación del contrato. Otra vez: Magnetto no subasta. Un error porque ¿qué sucedería con TyC Sports si se quedara sin el fútbol de AFA?

Pero llegó el comunicado inesperado para Magnetto.

"La Asociación del Fútbol Argentino informa que, con la disputa del último partido de la temporada 2025 de las catgorías 1ra. B Nacional y 1ra. B Metropolitana finaliza el contrato suscripto con las firmas Torneos y Competencias S.A. y TeleRed Imagen S.A. con fecha 311/03/2016 y su modificatoria de fecha 06/06/2019 relativo a la televisación de los torneos mencionados.

En virtud de ello, luego de un pormenorizado estudio, esta Asociación Nacional decidirá si las próximas temporadas serán televisadas a través de una plataforma propia o si se iniciará un proceso de recepción de propuestas, a fin de que todas aquellas empresas interesadas puedan efectuar las ofertas que consideren oportunas. La búsqueda de nuevas oportunidades tiene como único fin la mejora en los ingresos para beneficio de los clubes que componen ambas divisionales".

Grupo Clarín descubrió, entonces, que Claudio Tapia era 'feo' (algo bastante obvio), 'sucio y malo'. AFA se transformó en la encarnación del Demonio. Y las supuestas denuncias no salen del foco de su multimedia. Pero ¿de verdad cree Grupo Clarín que si Juan Sebastián Verón fuese el titular de AFA le obsquiaría el fútbol? Imposible porque es una decisión colectiva de los representantes de los clubes, que consideran sus necesidades financieras, no las de Magnetto.

Un dato adicional: el castigo a Tapia y su 'patota' tiene que ver con enviarle un mensaje a otros que 'con el holding no se jode'. Todo muy repetido y relativo.

Pero sí ya no quedan dudas: Magnetto tendrá que reinventar el Futsal. Probablemente sea una opción interesante si se invirtiera en tecnología y en jugadores. Pero ¿invertir? Quizás para Magnetto eso sea peor que subastar.

