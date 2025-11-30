Estudiantes de Río Cuarto es de Primera División. Igualó contra Deportivo Madryn 1-1 este domingo por el partido de vuelta de la final de la Primera Nacional. Así, el global quedó 3-1 en favor del conjunto cordobés, se consagró campeón del Ascenso y jugará en la Liga Profesional de Fútbol en 2026.
VUELVE TRAS 40 AÑOS
Los esfuerzos de Tapia y Toviggino, en vano: Estudiantes de Río Cuarto es de Primera
Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto igualaron 1-1 en el partido de vuelta y los cordobeses jugarán en la Liga Profesional de Fútbol en 2026.
Mientras los ojos estaban puestos en el atrapante choque de Boca Juniors y Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura, la Primera B definía el segundo boleto a la máxima categoría del fútbol argentino.
Tras la consagración de Gimnasia de Mendoza (que había vencido en la Final nada menos que a Deportivo Madryn) este domingo se jugaba la final del Reducido.
De un lado, Estudiantes de Río Cuarto (que había ganado el partido de ida por 2-0). Del otro, el controversial Deportivo Madryn, cuyos méritos para llegar hasta esta instancia quedaron absolutamente opacados por escandalosas decisiones tomadas detrás de un escritorio.
Deportivo Madryn y los escándalos en su camino a la Final del Reducido
Imposible no dudar de la connivencia de AFA, con Chiqui Tapia y Pablo Toviggino como titiriteros, luego de impúdicos fallos que favorecieron a Madryn en su recorrido por el Reducido.
Primero, la suspensión del partido ante Gimnasia de Jujuy en la segunda fase, por supuestas amenazas conferidas al árbitro del encuentro que luego la Justicia desestimó. Después, la suspensión del entrenador de Deportivo Morón, rival de las semifinales, por supuestas declaraciones que jamás existieron.
Mientras tanto, la condescendiente postura institucional de Madryn ante el campeonato otorgado a Rosario Central y el respaldo al presidente y el tesorero de AFA ante los presuntos ataques coordinados de la prensa.
Pero lo que se pueda digitar fuera de los márgenes de un campo de fútbol encuentran límites en la imprevisibilidad propia de este deporte. Los fallos arbitrales, dirigenciales y judiciales pueden mover montañas, pero también desmoronarse en un segundo por el pifie de un defensor, la pelota estrellada en un travesaño o una jugada indescifrable.
Estudiantes de Río Cuarto se impuso de manera contundente. Primero ganó 2-0 en su casa, y este domingo aguantó como pudo ante Deportivo Madryn.
El equipo sureño se puso arriba en el marcador con un gol de Silba al minuto 64´, pero Morales igualó al minuto 85´.
El pitazo final precedió a la invasión de cancha de hinchas de Deportivo Madryn y los jugadores del conjunto cordobés evitaron caer en cualquier acción que mordiera el anzuelo y fuera materia prima para el dichoso Tribunal de Ética de AFA.
Estudiantes de Río Cuarto y los 4 equipos de Córdoba en la Liga Profesional
Con el ascenso a Primera División, Estudiantes volverá a jugar en la máxima categoría tras 40 años, ya que entre 1983 y 1985 jugó tres Campeonatos Nacionales. A partir de 2026, la provincia de Córdoba tendrá 4 equipos en la Liga Profesional: Talleres, Belgrano, Instituto y Estudiantes.