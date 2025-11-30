Los esfuerzos de Tapia y Toviggino, en vano: Estudiantes de Río Cuarto es de Primera

Primero, la suspensión del partido ante Gimnasia de Jujuy en la segunda fase, por supuestas amenazas conferidas al árbitro del encuentro que luego la Justicia desestimó. Después, la suspensión del entrenador de Deportivo Morón, rival de las semifinales, por supuestas declaraciones que jamás existieron.

Chiqui-Tapia Tapia, en el ojo de la tormenta por la influencia a favor de Deportivo Madryn

Mientras tanto, la condescendiente postura institucional de Madryn ante el campeonato otorgado a Rosario Central y el respaldo al presidente y el tesorero de AFA ante los presuntos ataques coordinados de la prensa.

Pero lo que se pueda digitar fuera de los márgenes de un campo de fútbol encuentran límites en la imprevisibilidad propia de este deporte. Los fallos arbitrales, dirigenciales y judiciales pueden mover montañas, pero también desmoronarse en un segundo por el pifie de un defensor, la pelota estrellada en un travesaño o una jugada indescifrable.

Estudiantes de Río Cuarto se impuso de manera contundente. Primero ganó 2-0 en su casa, y este domingo aguantó como pudo ante Deportivo Madryn.

image Iván Delfino, entrenador del campeón @EstudiantesRio4

El equipo sureño se puso arriba en el marcador con un gol de Silba al minuto 64´, pero Morales igualó al minuto 85´.

El pitazo final precedió a la invasión de cancha de hinchas de Deportivo Madryn y los jugadores del conjunto cordobés evitaron caer en cualquier acción que mordiera el anzuelo y fuera materia prima para el dichoso Tribunal de Ética de AFA.

Estudiantes de Río Cuarto y los 4 equipos de Córdoba en la Liga Profesional

Con el ascenso a Primera División, Estudiantes volverá a jugar en la máxima categoría tras 40 años, ya que entre 1983 y 1985 jugó tres Campeonatos Nacionales. A partir de 2026, la provincia de Córdoba tendrá 4 equipos en la Liga Profesional: Talleres, Belgrano, Instituto y Estudiantes.

+ de Golazo24