Dos amigos de Michigan están sacudiendo el mundo de la inteligencia artificial. William Chen y Guan Wang, ambos de 22 años, rechazaron una oferta multimillonaria de Elon Musk para crear su propia startup: Sapient Intelligence. Supuestamente, ni OpenAI se compara.
REVOLUCIÓN TECNO
Rechazaron millones de Elon Musk y crearon una IA que supera a OpenAI: "Se trata de pensar"
Furor por dos genios de 22 años que dijeron "no" a Musk y desarrollaron una IA más potente que ChatGPT: el secreto está en la arquitectura.
El modelo que cambió todo y podría poner en jaque a Elon Musk
La historia comenzó en la secundaria, donde se conocieron y compartieron sus "metaobjetivos". Para Wang, desarrollar un algoritmo capaz de resolver cualquier problema. Para Chen, optimizar sistemas en aplicaciones del mundo real. Esa visión los llevó juntos a la Universidad de Tsinghua en Pekín, donde desarrollaron OpenChat, un modelo de lenguaje pequeño que ganó reconocimiento inmediato en el ámbito académico.
El éxito de OpenChat llamó la atención de Elon Musk, quien a través de xAI les hizo una oferta millonaria. Pero Chen y Wang dijeron que no. "Decidimos que los modelos de lenguaje a gran escala tienen sus limitaciones. Queremos una nueva arquitectura que supere la limitación estructural del aprendizaje automático", explicó Chen a Fortune.
En junio de 2025, Sapient Intelligence presentó su Modelo de Razonamiento Jerárquico (HRM), un prototipo con solo 27 millones de parámetros que superó a OpenAI, Anthropic y DeepSeek en tareas complejas como rompecabezas de Sudoku avanzados, resolución de laberintos y el punto de referencia ARC-AGI.
"Fue una locura. Con solo un cambio en la arquitectura, el modelo adquirió mucha profundidad de razonamiento", reveló Chen. A diferencia de los transformadores tradicionales que predicen la siguiente palabra estadísticamente, HRM emplea una estructura recurrente que imita el pensamiento humano, combinando razonamiento deliberado con respuestas reflexivas rápidas.
¿La clave del futuro?
Chen asegura que sus modelos alucinan mucho menos que los LLM convencionales y ya igualan el desempeño de última generación en predicción del clima, comercio cuantitativo y monitoreo médico. "No se trata de adivinar, se trata de pensar", sentenció.
Sapient Intelligence planea abrir una oficina en Estados Unidos próximamente. "Algún día tendremos una IA más inteligente que los humanos", advierte Chen. "Es como la caja de Pandora. Si no lo logramos nosotros, alguien más lo hará. Así que esperamos ser los primeros".
