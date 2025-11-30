Rechazaron millones de Elon Musk y crearon una IA que supera a OpenAI: "Se trata de pensar"

"Fue una locura. Con solo un cambio en la arquitectura, el modelo adquirió mucha profundidad de razonamiento", reveló Chen. A diferencia de los transformadores tradicionales que predicen la siguiente palabra estadísticamente, HRM emplea una estructura recurrente que imita el pensamiento humano, combinando razonamiento deliberado con respuestas reflexivas rápidas.

¿La clave del futuro?

Chen asegura que sus modelos alucinan mucho menos que los LLM convencionales y ya igualan el desempeño de última generación en predicción del clima, comercio cuantitativo y monitoreo médico. "No se trata de adivinar, se trata de pensar", sentenció.

image Hablamos de otro nivel de IA.

Sapient Intelligence planea abrir una oficina en Estados Unidos próximamente. "Algún día tendremos una IA más inteligente que los humanos", advierte Chen. "Es como la caja de Pandora. Si no lo logramos nosotros, alguien más lo hará. Así que esperamos ser los primeros".

