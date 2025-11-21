La inteligencia artificial es la humana aplicada a máquinas, según la "madrina de la IA"

Además de su rol académico, Li es cofundadora y directora ejecutiva de World Labs, una startup que desarrolla la próxima frontera de la IA: la inteligencia espacial, la cual considera tan crucial como la inteligencia lingüística.

Li, cuya primera pasión fue la física, admira la "valentía de plantear las preguntas más audaces" sobre el universo. Esa búsqueda la llevó a plantear su propia pregunta fundamental: "¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo surge? Y, lo más fascinante, ¿cómo construimos máquinas inteligentes?"

Esa pregunta se ha convertido en su búsqueda y guía constante, hoy, debería ser la del planeta.

