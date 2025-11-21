Consumo por el piso: Santa Fe padece la crisis económica y Pullaro reacciona

El beneficio se sostiene gracias al aporte conjunto de los comercios adheridos y del Banco Santa Fe, que asumen $10.000 cada uno para garantizar el reintegro total de hasta $20.000 mensuales por usuario.

Sobre esa línea, Rezzoaglio remarcó que de esta manera el costo del reintegro se divide en partes iguales entre los negocios y la entidad financiera.

Arde el consumo

En Rosario, el comercio de cercanía atraviesa un momento para el olvido. Ventas en caída libre, costos de energía "impagables", productos que se vencen en las góndolas por falta de consumo y almacenes de décadas que bajan la persiana. Así lo relató Juan Milito, referente de la Unión de Almaceneros local.

En diálogo con el medio rosarino, Sí 98.9, Milito mostró escepticismo frente al relanzamiento de “Billetera Santa Fe”, anunciado esta semana, y planteó que el programa está lejos de lo que fue en su origen:

"Billetera Santa Fe estaba pensada para los comercios de barrio y para las empresas locales. Fue una medida revolucionaria que nos hizo vender más. Lo que se anunció ahora es una promoción bancaria con participación del Estado. No es lo que era".

Con un consumo desplomado, los almacenes vienen implementando estrategias de emergencia para sostenerse: descuentos por pago en efectivo o transferencia y ofertas de último momento.

"La gente ya no va al súper a llenar el changuito para 15 días. Compra lo que necesita para hoy. El almacén del barrio se volvió la alacena de su casa", explicó Milito, marcando un cambio profundo en el hábito de compra.

image Ventas en caída libre.

