Carlos Tévez tiene la posibilidad de terminar de exponer a Juan Román Riquelme

El Apache tiene la chance de profundizar la exposición pública sobre la gestión del presidente Riquelme.

image

En 2024 el club no consiguió títulos y su 2025 ha sido así:

Eliminado en la fase 2 de la Copa Libertadores por Alianza Lima.

Eliminado en cuartos del Torneo Apertura ante Independiente

Fuera en fase de grupos del Mundial de Clubes

Derrota ante Atlético Tucumán por los dieciseisavos de Copa Argentina

Récord histórico de 12 partidos sin ganar

Boca vs Talleres de Córdoba

Es cierto que Boca Juniors atraviesa un buen momento.

Acumula cuatro victorias consecutivas —entre ellas el 2-0 frente a River Plate— y Claudio Úbeda, con Leandro Paredes como figura principal, parece haberle devuelto confianza al equipo.

Igualmente, no hay que perder de vista que Talleres de Córdoba logró alejarse definitivamente de la pelea por el descenso y ahora tiene la posibilidad de jugar liberado en la Bombonera.

El equipo de Carlos Tévez solo perdió uno de sus últimos nueve encuentros y, gracias a esa racha, confirmó su continuidad en la primera división.

El partido entre ambos se disputará en la Bombonera el domingo 23 de noviembre, desde las 20 horas.

El árbitro principal será Sebastián Zunino y en el VAR estará Adrián Franklin.

Embed

Posibles formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Talleres:Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Miguel Ángel Navarro o Juan Portilla; Rick Lima Morais y Luis Angulo. DT: Carlos Tévez.

+ EN GOLAZO 24

El video de Di María que generó revuelo: ¿Ya sabía que Rosario Central sería campeón?

Javier Milei arremetió contra Rosario Central y la AFA por el polémico título

Deportivo Madryn rinde pleitesía a Chiqui Tapia con Rosario Central y Di María