Boca Juniors (de Juan Román Riquelme) ha mostrado una mejoría en los últimos partidos y logró clasificarse de manera directa a la próxima edición de la Copa Libertadores, además de vencer a River. El equipo tiene ahora la oportunidad de mantener la senda victoriosa en el duelo ante Talleres de Córdoba de Carlos Tévez por los octavos del Torneo Clausura.
SE JUEGAN TODO
Carlos Tévez tiene la posibilidad de terminar de exponer a Juan Román Riquelme
Carlos Tévez y su Talleres tienen la posibilidad de que Boca de Juan Román Riquelme termine un 2025 con bajísima calificación.
Del mismo modo, no hay que olvidar que los últimos años tanto para el Xeneize como para el Matador no han sido sencillos. Ya parecen lejanos episodios como la eliminación en la fase 2 de la Copa Libertadores ante Alianza Lima o la caída frente a Atlético Tucumán en la Copa Argentina.
Carlos Tévez vs Juan Román Riquelme
El posible camino de Boca Juniors hacia la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional parece casi guionado.
En los octavos de final se enfrentará a Talleres, dirigido por Carlos Tévez. Más allá de ser muy querido —e incluso ídolo para algunos— por la gente de la Ribera, Carlitos mantiene diferencias ideológicas con el presidente Juan Román Riquelme y ahora tiene la oportunidad de eliminarlo en esta instancia.
De seguir avanzando, el Xeneize podría cruzarse en cuartos con Guillermo Barros Schelotto —otro exjugador muy querido y, a la vez, adversario histórico de Román— y enfrentarse a River Plate, su rival de siempre, en una hipotética semifinal.
El Apache tiene la chance de profundizar la exposición pública sobre la gestión del presidente Riquelme.
En 2024 el club no consiguió títulos y su 2025 ha sido así:
- Eliminado en la fase 2 de la Copa Libertadores por Alianza Lima.
- Eliminado en cuartos del Torneo Apertura ante Independiente
- Fuera en fase de grupos del Mundial de Clubes
- Derrota ante Atlético Tucumán por los dieciseisavos de Copa Argentina
- Récord histórico de 12 partidos sin ganar
Boca vs Talleres de Córdoba
Es cierto que Boca Juniors atraviesa un buen momento.
Acumula cuatro victorias consecutivas —entre ellas el 2-0 frente a River Plate— y Claudio Úbeda, con Leandro Paredes como figura principal, parece haberle devuelto confianza al equipo.
Igualmente, no hay que perder de vista que Talleres de Córdoba logró alejarse definitivamente de la pelea por el descenso y ahora tiene la posibilidad de jugar liberado en la Bombonera.
El equipo de Carlos Tévez solo perdió uno de sus últimos nueve encuentros y, gracias a esa racha, confirmó su continuidad en la primera división.
El partido entre ambos se disputará en la Bombonera el domingo 23 de noviembre, desde las 20 horas.
El árbitro principal será Sebastián Zunino y en el VAR estará Adrián Franklin.
Posibles formaciones
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.
Talleres:Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Miguel Ángel Navarro o Juan Portilla; Rick Lima Morais y Luis Angulo. DT: Carlos Tévez.
