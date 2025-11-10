urgente24
Respira Riquelme: Boca Juniors se abraza al 2026 después del pésimo 2025

Boca Juniors a la Copa Libertadores 2026 luego de vencer en el Superclásico a River Plate. Va por el Torneo Clausura.

10 de noviembre de 2025 - 08:49

El Xeneize, hoy dirigido por Claudio Úbeda, volverá a jugar una Copa Libertadores luego de no poder jugar fase de grupos en 2024 y 2025. Además, está puntero en la zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional y se posiciona como uno de los candidatos a quedarse con el título.

La diferencia entre el primer tiempo y el segundo en el encuentro ante el club de Núñez fue muy grande. El gol de Exequiel Zeballos liberó a un equipo que ha demostrado más pergaminos que su histórico rival en lo que va del año (y eso que el de los dos fue muy malo).

El 2026 puede ser el año de la resurrección de un Boca que viene de años muy complicados a nivel deportivo. Jugará la fase de grupos el año que viene. Y lo logró en el Superclásico ante River Plate.

image
Clasificados a la Copa Libertadores hasta el momento

Este es el listado de los clasificados a la Copa Libertadores 2026 hasta el momento. Ayer 9 de noviembre se sumó Boca Juniors.

  • Libertad
  • Platense
  • Independiente Santa Fe
  • Independiente del Valle
  • Deportivo La Guaira
  • UCV
  • Carabobo
  • Nacional
  • Peñarol
  • Universitario
  • Rosario Central
  • Coquimbo Unido
  • Cusco FC
  • Alianza Lima
  • Liverpool
  • 2 de Mayo
  • Always Ready
  • Independiente Rivadavia
  • Sporting Cristal
  • Juventud
  • Cerro Porteño
  • Guaraní
  • Boca
  • Palmeiras
  • Flamengo
  • Cruzeiro
image
Novedades de la Selección Argentina

La página oficial de AFA informó:

Los futbolistas Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone quedan desafectados para el amistoso de noviembre en Luanda.

Enzo Fernández

El mediocampista del Chelsea padece un edema óseo en su rodilla derecha y será resguardado para continuar con su recuperación.

Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone

Los tres futbolistas del Atlético de Madrid se quedan al margen dado que no han llegado en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola.

image
La historia que borró Franco Mastantuono

Luego de lo que fue la derrota de River Plate ante Boca Juniors, Franco Mastantuono subió una historia sugestiva a Instagram que rápidamente borró.

image
Lo que dejó el Superclásico en Boca Juniors

Al contrario que en River Plate, la victoria de Boca Juniors en el Superclásico generó una alegría en el Xeneize que hace mucho no se vivía.

Aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026 (fase de grupos) y está puntero en su zona del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Aquí algunas cosas de lo que dejó el encuentro ante River:

¿Paulo Dybala?

Daniel Paredes, padre del mediocampista campeón del mundo, aseguró que “Paulo tiene el corazoncito de Boca y quiere venir”. Según contó, escuchó una charla en la que su hijo habría confirmado su decisión: “Yo escuché una conversación y Paulo dijo que venía”.

Además, Paredes alimentó la ilusión de los hinchas al hablar de una futura dupla con su hijo: “Paulo va a venir, van a jugar juntos”. Y hasta imaginó a su futura nieta alentando en la Bombonera: “La nena va a ser hincha de Boca y lo va a ver al papá en la Bombonera jugando para Boca”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/unpocotendencia/status/1987669136961331510&partner=&hide_thread=false

Los posteos en redes

Como suele pasar luego de que haya un ganador en este tipo de partidos, el CM de Boca Juniors tuvo posteos que giraron en rede sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/BocaJrsOficial/status/1987644060186898722&partner=&hide_thread=false
image
image

Un Ander Herrera fascinado con el Superclásico reveló la frase que dirá en un futuro

Lo que dejó el Superclásico en River

La derrota de River Plate ante Boca Juniors fue un golpe más de los tantos que recibió el equipo de Marcelo Gallardo en lo que va del 2025 (que cada vez está más cerca de terminar).

El conjunto de Marcelo Gallardo dejó de depender de sí mismo para clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores en lo que respecta a tabla anual.

Aquí algunas de las cosas que dejó el encuentro ante Boca Juniors:

Marcelo Gallardo y día libre

Informó el periodista Juan Patricio Balbi de ESPN: "River este lunes tendrá día libre y volverá el martes a la tarde a los entrenamientos"

La lesión de Maximiliano Meza

Avulsion del tendón rotuliano de la rodilla izquierda. Operación en los próximos días y aproximadamente tres meses de recuperación.

image

La piña de Maximiliano Salas

Maximiliano Salas golpeó por la espalda a una persona que estaba filmando los festejos de Boca Juniors, post triunfo en el Superclásico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AtaqueFutbolero/status/1987712698373533909&partner=&hide_thread=false

Multa por la no conferencia de Marcelo Gallardo

Pareciera ser una costumbre en el último tiempo que Marcelo Gallardo suspenda las conferencias de prensa luego de que River Plate pierda partidos importantes. Esto volvió a suceder ayer 9 de noviembre luego de que el Millonario pierda ante el Boca Juniors.

River deberá abonar una multa equivalente al valor de 250 entradas generales (precio de $30.000 según el valor informado por la AFA dando un total de $7.500.000) que surge del reglamento de la Liga de Fútbol Profesional de Argentina.

Gallardo y un silencio estruendoso: por qué pidió a los referentes que hablen por él

Las tablas (por zona y anual)

Zona A del Torneo Clausura

Aquí tienes la tabla escrita con los puntos (PTS) y partidos jugados (PJ) del torneo mostrado en la imagen:

Grupo A

  • Boca Juniors – 26 pts – 15 pj

  • Unión – 24 pts – 15 pj

  • Central Córdoba – 24 pts – 15 pj

  • Tigre – 22 pts – 15 pj

  • Barracas – 22 pts – 15 pj

  • Racing – 22 pts – 15 pj

  • Estudiantes – 21 pts – 15 pj

  • Banfield – 20 pts – 15 pj

  • Belgrano – 19 pts – 15 pj

  • Defensa – 19 pts – 15 pj

  • Huracán – 19 pts – 15 pj

  • Argentinos – 18 pts – 15 pj

  • Aldosivi – 15 pts – 15 pj

  • Newell’s – 15 pts – 15 pj

  • Independiente Rivadavia – 12 pts – 15 pj

Grupo B

  • Central – 31 pts – 15 pj

  • Riestra – 27 pts – 15 pj

  • Lanús – 27 pts – 15 pj

  • Vélez – 25 pts – 15 pj

  • San Lorenzo – 23 pts – 15 pj

  • River – 21 pts – 15 pj

  • Talleres – 21 pts – 15 pj

  • San Martín – 20 pts – 15 pj

  • Sarmiento – 19 pts – 15 pj

  • Atl. Tucumán – 18 pts – 15 pj

  • Gimnasia – 17 pts – 15 pj

  • Instituto – 17 pts – 15 pj

  • Platense – 15 pts – 15 pj

  • Colón – 12 pts – 15 pj

  • Godoy Cruz – 11 pts – 15 pj

TABLA ANUAL

  • Central – 66 pts, 31 pj

  • Boca Juniors – 59 pts, 31 pj

  • River – 52 pts, 31 pj

  • Argentinos – 51 pts, 30 pj

  • Riestra – 51 pts, 30 pj

  • Racing – 51 pts, 31 pj

  • San Lorenzo – 50 pts, 31 pj

  • Tigre – 49 pts, 31 pj

  • Barracas – 48 pts, 31 pj

  • Lanús – 47 pts, 31 pj

  • Huracán – 46 pts, 31 pj

  • Estudiantes – 42 pts, 31 pj

  • Independiente – 41 pts, 31 pj

  • Central Córdoba – 40 pts, 31 pj

  • Independiente Rivadavia – 39 pts, 30 pj

  • Vélez – 39 pts, 31 pj

  • Unión – 38 pts, 31 pj

  • Defensa – 38 pts, 31 pj

  • Belgrano – 36 pts, 31 pj

  • Platense – 36 pts, 31 pj

  • Atlético Tucumán – 34 pts, 31 pj

  • Banfield – 34 pts, 31 pj

  • Sarmiento – 33 pts, 31 pj

  • Talleres – 33 pts, 31 pj

  • Newell’s – 33 pts, 31 pj

  • Instituto – 33 pts, 31 pj

  • Gimnasia – 32 pts, 31 pj

  • San Martín – 31 pts, 31 pj

  • Aldosivi – 31 pts, 31 pj

  • Godoy Cruz – 28 pts, 31 pj

Los partidos de este lunes 10 de noviembre del Torneo Clausura

Este lunes 10 de noviembre, Deportivo Riestra y Argentinos Juniors pueden complicar a River Plate mientras que Independiente quiere seguir con una mínima esperanza de acceder a la Copa Sudamericana.

Estos serán los encuentros de este día:

  • 17:00 — Gimnasia vs Vélez

  • 19:00 — Riestra vs Independiente

  • 21:15 — Independiente Rivadavia vs Central Córdoba

  • 21:15 — Argentinos vs Belgrano

Se volvió a picar el Brasileirao

A mitad de semana, Palmeiras le sacó 3 puntos a Flamengo y ayer 9 de noviembre, el Mengao volvió a alcanzar al Verdao.

Los de Filipe Luis vencieron 3 a 2 a un Santos de Neymar que está en crisis total (zona de descenso) mientras que los dirigidos por Abel Ferreira perdieron ante Mirasol.

A falta de seis jornadas, así están las posiciones del Brasileirao:

  • Palmeiras – 68 pts – 32 pj

  • Flamengo – 68 pts – 32 pj

  • Cruzeiro – 64 pts – 33 pj

  • Mirassol – 59 pts – 33 pj

  • Bahia – 53 pts – 33 pj

  • Botafogo – 52 pts – 33 pj

  • Fluminense – 51 pts – 33 pj

  • São Paulo – 45 pts – 33 pj

  • Atlético Mineiro – 43 pts – 33 pj

  • Vasco Da Gama – 42 pts – 33 pj

  • Bragantino – 42 pts – 33 pj

  • Ceará – 42 pts – 33 pj

  • Corinthians – 41 pts – 33 pj

  • Grêmio – 40 pts – 33 pj

  • Internacional – 37 pts – 33 pj

  • Vitória – 35 pts – 33 pj

  • Santos – 33 pts – 33 pj

  • Juventude – 32 pts – 33 pj

  • Fortaleza – 30 pts – 32 pj

  • Sport Recife – 17 pts – 32 pj

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AtaqueFutbolero/status/1987662152677691396&partner=&hide_thread=false
Sorpresa por Lionel Messi y FC Barcelona

Este 10 de noviembre, Lionel Messi subió un posteo a su Instagram que sorprendió a todos.

Se lo vio en el césped del Camp Nou y en el pie de foto expresó lo siguiente:

"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…"

Embed - Leo Messi on Instagram: "Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo… "
View this post on Instagram
Victoria de la Selección Argentina sub 17

La Selección Argentina sub 17 de Diego Placente venció 7 a 0 a Fiji y clasificó primera de su zona a la siguiente instancia del Mundial de su categoría.

Embed - ¡#ARGENTINA GOLEÓ a #FIJI y TERMINÓ con PUNTAJE PERFECTO! | Fiji 0–7 Argentina | Resumen
Chau Fernando Gago de Necaxa

Tras no poder clasificarse a la Liguilla de la Liga MX, Fernando Gago fue despedido de Necaxa de México.

El ex entrenador de Boca Juniors dirigió 17 partidos: ganó 4, empató 5 y perdió 8, sacando 17/51 puntos posibles.

image

