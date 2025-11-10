Respira Riquelme: Boca Juniors se abraza al 2026 después del pésimo 2025

Live Blog Post

Lo que dejó el Superclásico en Boca Juniors

Al contrario que en River Plate, la victoria de Boca Juniors en el Superclásico generó una alegría en el Xeneize que hace mucho no se vivía.

Aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026 (fase de grupos) y está puntero en su zona del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Aquí algunas cosas de lo que dejó el encuentro ante River:

¿Paulo Dybala?

Daniel Paredes, padre del mediocampista campeón del mundo, aseguró que “Paulo tiene el corazoncito de Boca y quiere venir”. Según contó, escuchó una charla en la que su hijo habría confirmado su decisión: “Yo escuché una conversación y Paulo dijo que venía”.

Además, Paredes alimentó la ilusión de los hinchas al hablar de una futura dupla con su hijo: “Paulo va a venir, van a jugar juntos”. Y hasta imaginó a su futura nieta alentando en la Bombonera: “La nena va a ser hincha de Boca y lo va a ver al papá en la Bombonera jugando para Boca”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/unpocotendencia/status/1987669136961331510&partner=&hide_thread=false "Paulo Dybala"Porque Daniel, el papá de Leandro Paredes, dijo que el cordobés tiene el corazoncito xeneixe y que quiere venir a Boca pic.twitter.com/Tc1CEhAjdl — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) November 9, 2025

Los posteos en redes

Como suele pasar luego de que haya un ganador en este tipo de partidos, el CM de Boca Juniors tuvo posteos que giraron en rede sociales.

image

image

Un Ander Herrera fascinado con el Superclásico reveló la frase que dirá en un futuro