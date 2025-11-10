Respira Riquelme: Boca Juniors se abraza al 2026 después del pésimo 2025

Boca Juniors venció 2 a 0 a River Plate en el Superclásico del fútbol argentino y complicó al equipo de Marcelo Gallardo de cara a la Copa Libertadores de 2026. Este 10 de noviembre podría ser el principio del fin de la ilusión para el Millonario.
Clasificados a la Copa Libertadores hasta el momento
Este es el listado de los clasificados a la Copa Libertadores 2026 hasta el momento. Ayer 9 de noviembre se sumó Boca Juniors.
- Libertad
- Platense
- Independiente Santa Fe
- Independiente del Valle
- Deportivo La Guaira
- UCV
- Carabobo
- Nacional
- Peñarol
- Universitario
- Rosario Central
- Coquimbo Unido
- Cusco FC
- Alianza Lima
- Liverpool
- 2 de Mayo
- Always Ready
- Independiente Rivadavia
- Sporting Cristal
- Juventud
- Cerro Porteño
- Guaraní
- Boca
- Palmeiras
- Flamengo
- Cruzeiro
Deja tu comentario