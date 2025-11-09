Gallardo y un silencio estruendoso: por qué pidió a los referentes que hablen por él

Según contó Gustavo Yarroch para la señal de ESPN, Marcelo Gallardo les pidió que salgan a hablar. "Les dijo que dieran la cara ante la gente", informó el periodista. Una decisión que no es mala en sí misma, pero a la que sin dudas le faltó el complemento: que hable el líder, que hable él.

2025_11_251109809-scaled Gallardo y Martínez Quarta se van de la Bombonera abatidos FOTO NA

Yarroch también aseguró haber visto al Muñeco en un pésimo estado de ánimo. "Lo vi a Gallardo salir con el rostro desencajado de la cancha de Boca".

Del "fue una mierda" de Martínez Quarta al "tocamos fondo" de Quintero

Lucas Martínez Quarta declaró: "No estuvimos a la altura de este partido. Hay que hacerse cargo, levantar la mano y ser responsable. Estamos metidos en un pozo del que no podemos salir, pero acá estamos para dar la cara y pedirle perdón a la gente porque estamos más que en deuda. Somos conscientes de eso".

"Fue una mierda", dijo el defensor sobre el Superclásico.

2025_11_IMG-20251109-WA0000-scaled El Superclásico número 265 de la historia fue para el Xeneize FOTO NA: Juan Foglia

Por su parte, Juanfer Quintero reconoció: "Tocamos fondo". "Nunca viví esta situación en este club, después de todo lo que hemos ganado. Es bueno para ver la rebeldía, quién se hace consciente de esta situación", añadió.

Franco Armani también aportó su palabra: "Estar unidos como lo estamos. Es la única manera. Seguir trabajando, el sacrificio del día a día es lo que lleva a salir. Unión, compañerismo, estar juntos y como lo hacemos siempre".

