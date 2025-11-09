Marcelo Gallardo no apareció. Decidió no aparecer. Una vez más, el entrenador de River canceló la conferencia de prensa tras un mal partido de su equipo. El detalle es que esta vez la situación era más sensible: acababa de perder el Superclásico frente a Boca, y, el hincha, dolido, necesitaba respuestas.
DURÍSIMA DERROTA VS. BOCA
Gallardo y un silencio estruendoso: por qué pidió a los referentes que hablen por él
Tras la derrota de River en el Superclásico, Marcelo Gallardo volvió a cancelar su conferencia de prensa. Es la octava vez que lo hace en el año.
Las respuestas se las dieron los referentes del plantel. Junto con ellos debería haberlo hecho Marcelo Gallardo, líder del barco y encargado de poner el oído ante los cuestionamientos que existen hacia su equipo. Hubiera dicho algo muy similar a lo que ha señalado, hasta el hartazgo, en cada conferencia post derrota de River desde que asumió su segundo ciclo, allá por agosto de 2024.
Quizás lo más difícil para el entrenador Millonario, justamente, sea eso: que no hubiera nada nuevo para decir. Lo más incómodo, lo más insoportable para el mundo River (no solo para Marcelo Gallardo) es observar cómo las mismas dudas se repiten una, y otra, y otra vez. Cómo, ante las recurrentes variantes que incorpora el DT en su equipo, no empiecen a aflorar respuestas. La realidad del Muñeco, desde que comenzó su segundo ciclo en Núñez, es durísima: no ofreció, en ningún tipo de aspecto, una respuesta.
Por eso las conferencias de prensa, para Gallardo, han sido muy incómodas. En lo que va de 2025 ya las suspendió 8 veces, contando la de esta tarde post Superclásico. Es una instancia en la que debe dar respuestas; el problema es que no las tiene.
Gallardo y el motivo de su ausencia: "Les dijo que dieran la cara ante la gente"
Los que dieron la cara fueron los futbolistas. Se los pidió el propio DT. Fueron los referentes, como Franco Armani, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel y Juanfer Quintero, quienes hablaron con la prensa. No tenían nada positivo para decir, solamente autocrítica, desazón, pedido de disculpas al hincha y palabras de resiliencia para ofrecer algo de esperanza de cara a lo que se viene, que no es menor: clasificar a la Copa Libertadores 2026, a como dé lugar.
Según contó Gustavo Yarroch para la señal de ESPN, Marcelo Gallardo les pidió que salgan a hablar. "Les dijo que dieran la cara ante la gente", informó el periodista. Una decisión que no es mala en sí misma, pero a la que sin dudas le faltó el complemento: que hable el líder, que hable él.
Yarroch también aseguró haber visto al Muñeco en un pésimo estado de ánimo. "Lo vi a Gallardo salir con el rostro desencajado de la cancha de Boca".
Del "fue una mierda" de Martínez Quarta al "tocamos fondo" de Quintero
Lucas Martínez Quarta declaró: "No estuvimos a la altura de este partido. Hay que hacerse cargo, levantar la mano y ser responsable. Estamos metidos en un pozo del que no podemos salir, pero acá estamos para dar la cara y pedirle perdón a la gente porque estamos más que en deuda. Somos conscientes de eso".
"Fue una mierda", dijo el defensor sobre el Superclásico.
Por su parte, Juanfer Quintero reconoció: "Tocamos fondo". "Nunca viví esta situación en este club, después de todo lo que hemos ganado. Es bueno para ver la rebeldía, quién se hace consciente de esta situación", añadió.
Franco Armani también aportó su palabra: "Estar unidos como lo estamos. Es la única manera. Seguir trabajando, el sacrificio del día a día es lo que lleva a salir. Unión, compañerismo, estar juntos y como lo hacemos siempre".
