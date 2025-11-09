Los futuros de las acciones estadounidenses comenzaron la semana en alza hoy, 09/11, impulsados por esperanzas de un acuerdo político que ponga fin al cierre del gobierno federal (el famoso shutdown), mientras los inversores buscan estabilidad tras la peor semana para las acciones tecnológicas desde abril.
OPTIMISMO DE INVERSORES
Shutdown: suben los futuros en Wall Street ante un posible acuerdo
Los mercados repuntan tras su peor semana desde abril, impulsados por rumores de un acuerdo bipartidista para poner fin al shutdown más largo de la historia.
Los futuros del promedio industrial Dow Jones avanzaron un 0,3% (120 puntos), los del S&P 500 subieron un 0,4%, y los del Nasdaq-100 ganaron alrededor de 0,6%, mostrando un leve repunte tras las pérdidas recientes.
También el bitcoin registró un alza del 1,3 %, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) superó los US$ 105 por barril tras aumentar casi un 3% en las últimas 24 horas. El oro subió un 0,3% y el índice del dólar estadounidense (DXY) ganó un 0,4%, reflejando un apetito moderado por activos de refugio.
Por qué volvió el optimismo a los mercados
El optimismo se apoya en información de que senadores demócratas y republicanos estarían cerca de un acuerdo provisional para reabrir el gobierno. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, confirmó que las negociaciones avanzan y que un compromiso podría incluir la reapertura del gobierno a cambio de una votación posterior sobre los subsidios de la Ley de Cuidado de la Salud Asequible (ACA).
Según Associated Press, algunos demócratas moderados respaldarían un proyecto para extender la financiación federal hasta enero, aunque la propuesta necesitaría 60 votos en el Senado para su aprobación.
Bloomberg informó que podría celebrarse una votación de prueba este mismo domingo por la noche. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, advirtió que no se comprometerá a someter a votación una extensión de los subsidios de salud.
El mercado festeja luego de una semana difícil
El repunte en los futuros llega tras una semana marcada por fuertes caídas. El Nasdaq Composite perdió un 3%, su peor desempeño desde abril, mientras el S&P 500 retrocedió un 1,2% y el Dow Jones un 1,6%, según datos de Dow Jones Market Data.
Las preocupaciones sobre una burbuja de inteligencia artificial y valoraciones elevadas golpearon especialmente a las grandes tecnológicas, aunque el Nasdaq aún acumula un avance del 19% en lo que va del año, frente al 14% del S&P y el 10% del Dow.
Pese al nerviosismo, analistas como Dan Ives, de Wedbush Securities, se mostraron optimistas. “Este es un momento de incertidumbre pasajero. Esperamos que el sector tecnológico repunte hasta un 10% antes de fin de año”, indicó en una nota a clientes.
Consecuencias del Shutdown en la economía real
Mientras tanto, los efectos del cierre del gobierno, que ya suma 40 días, comienzan a sentirse con fuerza en la economía real. Las aerolíneas estadounidenses enfrentan reducciones de vuelos por la falta de personal en las torres de control, y la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó disminuir las operaciones antes del fin de semana de Acción de Gracias. “Va a haber una gran conmoción. Muchos estadounidenses estarán enfadados”, advirtió el secretario de Transporte, Sean Duffy, en Fox News Sunday.
El cierre también hizo que se interrumpa la asistencia alimentaria para 42 millones de personas, mientras la Corte Suprema suspendió los fallos que obligaban al gobierno a continuar los pagos.
Con la economía mostrando signos de tensión y los mercados pendientes del Congreso, los inversores se aferran a la posibilidad de que un acuerdo político alivie la incertidumbre antes del inicio de la temporada de Acción de Gracias.
