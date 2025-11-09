Shutdown: suben los futuros en Wall Street ante un posible acuerdo

Bloomberg informó que podría celebrarse una votación de prueba este mismo domingo por la noche. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, advirtió que no se comprometerá a someter a votación una extensión de los subsidios de salud.

El mercado festeja luego de una semana difícil

El repunte en los futuros llega tras una semana marcada por fuertes caídas. El Nasdaq Composite perdió un 3%, su peor desempeño desde abril, mientras el S&P 500 retrocedió un 1,2% y el Dow Jones un 1,6%, según datos de Dow Jones Market Data.

Las preocupaciones sobre una burbuja de inteligencia artificial y valoraciones elevadas golpearon especialmente a las grandes tecnológicas, aunque el Nasdaq aún acumula un avance del 19% en lo que va del año, frente al 14% del S&P y el 10% del Dow.

Pese al nerviosismo, analistas como Dan Ives, de Wedbush Securities, se mostraron optimistas. “Este es un momento de incertidumbre pasajero. Esperamos que el sector tecnológico repunte hasta un 10% antes de fin de año”, indicó en una nota a clientes.

Consecuencias del Shutdown en la economía real

Mientras tanto, los efectos del cierre del gobierno, que ya suma 40 días, comienzan a sentirse con fuerza en la economía real. Las aerolíneas estadounidenses enfrentan reducciones de vuelos por la falta de personal en las torres de control, y la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó disminuir las operaciones antes del fin de semana de Acción de Gracias. “Va a haber una gran conmoción. Muchos estadounidenses estarán enfadados”, advirtió el secretario de Transporte, Sean Duffy, en Fox News Sunday.

El cierre también hizo que se interrumpa la asistencia alimentaria para 42 millones de personas, mientras la Corte Suprema suspendió los fallos que obligaban al gobierno a continuar los pagos.

Con la economía mostrando signos de tensión y los mercados pendientes del Congreso, los inversores se aferran a la posibilidad de que un acuerdo político alivie la incertidumbre antes del inicio de la temporada de Acción de Gracias.

Más noticias en Urgente24

Para la OCDE, Javier Milei no tiene "plan de desarrollo" y debilitará a la industria

Provincias construyen autovías: Milei, primer presidente que no inauguró ni un kilómetro de ruta

Misa en memoria de los caídos por la Patria

La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo

Luis Petri y el derrumbe de su castillo de naipes