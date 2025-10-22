Tesla: el récord de ventas de vehículos eléctricos no convence a Wall Street y Musk lucha por su salario

Una de las principales razones de la disminución de la rentabilidad fue la política de reducción de precios aplicada por Tesla para sostener la demanda global. El precio promedio de venta por vehículo fue de casi US$ 42.000, ligeramente inferior a los US$ 42.200 del trimestre anterior. Esta estrategia, aunque permitió mantener el crecimiento en las entregas, erosionóo los beneficios unitarios de la compañía.

No todo fueron malas noticias. Tesla destacó por un sólido flujo de caja libre de US$ 4.000 millones, una mejora significativa impulsada por una gestión más eficiente del capital. Las inversiones de capital sumaron US$ 2.200 millones, por debajo de los US$ 2.400 millones desembolsados en el segundo trimestre de 2025, lo que refleja un mayor control del gasto en expansión.

A pesar de este desempeño financiero mixto, las acciones de Tesla cayeron un 2,3% en las operaciones posteriores al cierre, cotizando en US$ 429,04.

El salario de Elon Musk

Luego de conocerse los resultados corporativos de Tesla, hubo una conferencia telefónica entre los accionistas. Allí se debatió el salario de Elon Musk, quien pretende un paquete de US$ 1 billón para el próximo ciclo. Ante la negativa de los accionistas, Elon Musk les dijo "terroristas corporativos", según publicó Barron's. Recién el 06/11 se conocerá el resultado de la votación.

Los resultados del trimestre refuerzan la narrativa de que Tesla se enfrenta a mantener su liderazgo en el mercado de vehículos eléctricos mientras protege su rentabilidad en un entorno de competencia creciente y precios más ajustados.

