La cocina argentina volvió a dar que hablar a nivel mundial. La guía gastronómica Taste Atlas acaba de publicar su ranking de las mejores chuletas empanizadas del mundo y dos platos nacionales se metieron entre los 10 primeros: la milanesa clásica en el tercer puesto y la milanesa napolitana en el sexto lugar.
ARGENTINA ES INTERNACIONAL
Furor por dos platos argentinos que arrasaron en un ranking mundial: Entre los 10 mejores
La prestigiosa guía Taste Atlas ubicó a estos platos made in Argentina en el top 10 de las mejores chuletas empanizadas del planeta.
Este reconocimiento reafirma el prestigio de estos platos que son furor en las mesas de todo el país.
La napolitana, un clásico que nunca pasa de moda en Argentina
Según Taste Atlas, las chuletas empanizadas son "finas lonchas de carne, pescado o verduras rebozadas en pan rallado —y a menudo con harina y huevo batido— antes de freírlas u hornearlas". Esta técnica se encuentra presente en distintas cocinas del mundo, pero la versión argentina logró destacarse por su autenticidad y sabor.
La milanesa clásica es descripta por los expertos como "una comida humilde pero deliciosa, que consiste en una rebanada empanizada de carne de primera calidad frita en aceite caliente". Muchos la consideran el plato nacional no oficial de Argentina. Para disfrutarla al máximo, la guía recomienda un toque de limón o acompañarla con puré de papas, papas fritas, o incluso "a caballo", con un huevo frito encima.
La milanesa napolitana, por su parte, se define como "un filete empanizado, frito y cubierto con jamón, salsa de tomate picante y mozzarella fundida". Este plato surgió en las décadas de 1930 y 1940 en un restaurante llamado Nápoli, de ahí su nombre. Se sirve generalmente con papas fritas y, si sobra, se transforma en un sánguche de milanesa, otra delicia argentina.
El ranking de Taste Atlas ubica en primer lugar al filete a la parmesana de Brasil, seguido por el tonkatsu japonés. Completan el top 10 el pollo Kyiv de Ucrania, katsu karē japonés, la milanesa napolitana argentina, el escalope vienés de ternera y de cerdo de Austria, el tori katsu japonés y el cordon bleu suizo. Japón tuvo una fuerte presencia con tres platos en el podio.
Las empanadas también brillan en el mundo
El reconocimiento internacional no se limita a las milanesas. En 2025, las empanadas argentinas fueron incluidas en la lista de las 50 mejores comidas callejeras del mundo por Taste Atlas, ocupando el puesto 36. La guía destacó la calidad de los ingredientes, la destreza en la preparación y el profundo arraigo cultural de este plato, presente en todas las regiones del país.
Taste Atlas describe las empanadas como "pasteles tradicionales rellenos de carne, queso, verduras o incluso versiones dulces con dulce de leche o membrillo". La masa se extiende finamente y se dobla sobre el relleno antes de hornearse o freírse hasta dorarse. Según la guía, "no son solo una delicia culinaria; también son un símbolo cultural", y recuerdan que han sido declaradas Patrimonio Cultural de la Alimentación y la Gastronomía por el Ministerio de Cultura de Argentina.
Estos reconocimientos refuerzan la tendencia global de valorar la comida nacional auténtica, incluyendo tanto platos de restaurante como la gastronomía callejera, que combina accesibilidad, sabor y tradición.
La cocina argentina sigue conquistando paladares en todo el mundo.
