Finde en AMBA: Milanesas de bodegón a $8.000 y meriendas por $3.500

Sabor a Buenos Aires: Helados y cafés por $3.5000

Sábado 4, de 11 a 21:30 horas y domingo 5, de 11 a 21 horas. Se suspende por lluvia.

Entrada libre y gratuita.

Parque Thays, Palermo.

image

Una feria con cafés a $3.500, helados a $4.000 y propuestas de restaurantes, parrillas, pizzerías y hamburgueserías a partir de $8.000. Música en vivo y DJ set al atardecer.

Feria Leer y Comer

Sábado 4 y domingo 5.

Entrada libre y gratuita.

Concepción Arenal y Warnes, Chacarita.

image

Food trucks entre presentaciones de libros, música en vivo, talleres, juegos y experiencias para chicos.

Festival Mascotear

Sábado 4 y domingo 5, de 11 a 19 horas.

Bono contribución $3.000.

Av. Figueroa Alcorta y Dorrego, Palermo.

Plaza de juegos, cine y funzone, deportes y desafíos, área de relax. También habrá desfiles, concursos y demostraciones.

Un sector de veterinaria y salud, sustentabilidad, gastronomía y mucho más. También habrá jornadas de adopción y vacunación gratuita.

image

Feria del Botánico

Sábado 4 y domingo 5, de 10 a 17:30 horas.

Entrada libre y gratuita.

Jardín Botánico, Av. Santa Fe 3951, Palermo.

Para los amantes de la jardinería: comprar las plantas más lindas, insumos de jardinería y sustratos.

image Foto: La Nación.

Más plancitos...

La Noche de los Museos

Sábado 4 de octubre, desde las 18.00 hasta las 00.00 horas.

Libre y gratuito.

Tigre centro, Av. Liniers 818. Más info: @museosdetigre (Instagram). No requiere inscripción previa.

Feria Sin TACC

Sábado 4 y domingo 5, de 12 a 23 horas.

Entrada gratis y libre.

La Rural, Palermo.

La feria de alimentos libres de gluten: opciones deliciosas y un mercadito repleto de productos sin TACC.

Circuitos de diseño

Viernes a las 17 horas y sábados de octubre a las 11 horas.

Gratuito.

Distintos puntos, CABA.

Visitas guiadas paraconocer proyectos de mobiliario, iluminación, textiles para decoración y accesorios, y mucho más.

La tentación de vivir - comedia

Un rompecabezas de escenas que se encadenan para sorprender y emocionar.

Sábado 4, a las 20.00 horas.

Centro Cultural Munro. Entradas gratuitas hasta 2 por persona, más info en @vicentelopezcultura (Instagram).

