El sábado 4 y domingo 5 de octubre llegan con muchos planes para aquellos que quieran disfrutar de la primavera y comer rico, bueno y barato. Buenos Aires ofrece una gran variedad de propuestas a muy buenos precios para aprovechar en familia (para todas las edades): comidas de bodegón y ricas meriendas.
COMER RICO Y BARATO
Finde en AMBA: Milanesas de bodegón a $8.000 y meriendas por $3.500
Arrancó octubre y este finde hay muchos lugares en Buenos Aires con platos de bodegón por $8.000, cafés por $3.500 y entradas al cine por $4.000.
Además, Feria Leer y Comer, entrada gratis al Jardín Botánico y una feria para las mascotas.
Festival de la Milanesa en Buenos Aires
- Sábado 4 y domingo 5/10, de 12.00 a 20.00 horas.
- Entrada libre y gratuita.
- Hipódromo de Palermo.
Serán 35 puestos y food trucks ofrecerán milanesas de toda clase: desde las de bodegón, hasta las de alta cocina, al plato o en sándwich. Un festival con milangas de entraña, peceto, matambre, tapa de asado, bife de chorizo, ojo de bife, con hueso, con carnes maceradas, milanesas ahumadas, a caballo, con cebolla caramelizada y más a muy buenos precios.
Sabor a Buenos Aires: Helados y cafés por $3.5000
- Sábado 4, de 11 a 21:30 horas y domingo 5, de 11 a 21 horas. Se suspende por lluvia.
- Entrada libre y gratuita.
- Parque Thays, Palermo.
Una feria con cafés a $3.500, helados a $4.000 y propuestas de restaurantes, parrillas, pizzerías y hamburgueserías a partir de $8.000. Música en vivo y DJ set al atardecer.
Feria Leer y Comer
- Sábado 4 y domingo 5.
- Entrada libre y gratuita.
- Concepción Arenal y Warnes, Chacarita.
Food trucks entre presentaciones de libros, música en vivo, talleres, juegos y experiencias para chicos.
Festival Mascotear
- Sábado 4 y domingo 5, de 11 a 19 horas.
- Bono contribución $3.000.
- Av. Figueroa Alcorta y Dorrego, Palermo.
Plaza de juegos, cine y funzone, deportes y desafíos, área de relax. También habrá desfiles, concursos y demostraciones.
Un sector de veterinaria y salud, sustentabilidad, gastronomía y mucho más. También habrá jornadas de adopción y vacunación gratuita.
Feria del Botánico
- Sábado 4 y domingo 5, de 10 a 17:30 horas.
- Entrada libre y gratuita.
- Jardín Botánico, Av. Santa Fe 3951, Palermo.
Para los amantes de la jardinería: comprar las plantas más lindas, insumos de jardinería y sustratos.
Más plancitos...
La Noche de los Museos
- Sábado 4 de octubre, desde las 18.00 hasta las 00.00 horas.
- Libre y gratuito.
- Tigre centro, Av. Liniers 818. Más info: @museosdetigre (Instagram). No requiere inscripción previa.
Feria Sin TACC
- Sábado 4 y domingo 5, de 12 a 23 horas.
- Entrada gratis y libre.
- La Rural, Palermo.
La feria de alimentos libres de gluten: opciones deliciosas y un mercadito repleto de productos sin TACC.
Circuitos de diseño
- Viernes a las 17 horas y sábados de octubre a las 11 horas.
- Gratuito.
- Distintos puntos, CABA.
Visitas guiadas paraconocer proyectos de mobiliario, iluminación, textiles para decoración y accesorios, y mucho más.
La tentación de vivir - comedia
- Un rompecabezas de escenas que se encadenan para sorprender y emocionar.
- Sábado 4, a las 20.00 horas.
- Centro Cultural Munro. Entradas gratuitas hasta 2 por persona, más info en @vicentelopezcultura (Instagram).
