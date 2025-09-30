Tras el escandaloso "Brancatelli Gate" por la infidelidad con Luciana Elbusto, los Martín Fierro 2025 fueron sede del reencuentro entre Diego Brancatelli y su ex amante, ante la presencia de su mujer, Cecilia Insinga. Las cámaras registraron el momento de cercanía del ex triángulo amoroso.
PARA EL OLVIDO
Noche negra para Diego Brancatelli con su mujer: El cruce con su ex amante
Los Martín Fierro reunieron a Diego Brancatelli, Cecilia Insinga y Luciana Elbusto en un reencuentro inevitable y quedó registrado el momento ante las cámaras.
El periodista asistió a la celebración para acompañar a su esposa, quien estaba nominada como Mejor Cronista. Mientras que Elbusto asistió a cubrir el evento.
Diego Brancatelli muy cerca de Luciana Elbusto en los Martín Fierro
No fue la mejor de las noches para Diego Brancatelli y Cecilia Insinga. El primer disgusto de la cronista de El Trece (Arriba Argentinos y Mediodía Noticias) fue cuando perdió la terna.
La periodista no se pudo llevar el Martín Fierro, algo que molestó a Brancatelli y se vio reflejado en su cara de descontento con APTRA, y además tuvo que presenciar la cercanía de la ex amante de su marido y padre de sus dos hijos, a quien perdonó y continúan juntos en la actualidad.
Los videos e imágenes de los protagonistas a pocos metros de distancia se volvieron virales en redes. Según publicó Revista Gente, mientras Diego Brancatelli y su mujer estaban sentados en su mesa, Luciana Elbusto se paseaba por los alrededores y se acercó a saludar a otros famosos que se encontraban sentados muy cerca de la pareja.
Aunque ambos la ignoraron completamente sin atinar a darse vuelta o mirar hacia donde estaba ella. El momento de todos modos llamó la atención de los presentes, ya que no dejó de ser incómodo y tenso el reencuentro de los tres en un mismo escenario.
El video se volvió viral y se desató una grieta. Por un lado, quienes criticaron la actitud de Elbusto y la acusaron de desubicada, "buscona" y "provocadora" por haberse acercado al sector donde se encontraba la pareja. Aunque otros celebraron "que lo ponga incómodo" al periodista, en un nuevo capítulo de la novela.
Rodolfo Barili vs periodistas ensobrados y enfocaron a Diego Brancatelli
Otro de los momentos tensos que vivió Diego Brancatelli en la noche de los Martín Fierro 2025 fue cuando Rodolfo Barili lanzó un picante discurso contra "narcos y sobres" y la cámara lo ponchó en primer plano cuando el conductor de Telefe Noticias mencionaba el tema.
"Si buscan ser millonarios, hay formas lícitas de hacerlo. No es ésta. Si buscan sobres, al correo", disparó Barili.
Mientras la cámara de Telefe apuntaba directamente a la mesa de Diego Brancatelli quien lo miraba atentamente. Y trajo al escenario a la grieta, con un mensaje a la sociedad y a los futuros periodistas: "Si les quema la verdad, si les jode la injusticia, si no se bancan que los narcos terminen matando a pibas, sin importar de qué lado de la General Paz: bienvenidos esta es la pasión más linda del planeta".
