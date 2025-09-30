Noche negra para Diego Brancatelli con su mujer: El cruce con su ex amante

Los videos e imágenes de los protagonistas a pocos metros de distancia se volvieron virales en redes. Según publicó Revista Gente, mientras Diego Brancatelli y su mujer estaban sentados en su mesa, Luciana Elbusto se paseaba por los alrededores y se acercó a saludar a otros famosos que se encontraban sentados muy cerca de la pareja.

Aunque ambos la ignoraron completamente sin atinar a darse vuelta o mirar hacia donde estaba ella. El momento de todos modos llamó la atención de los presentes, ya que no dejó de ser incómodo y tenso el reencuentro de los tres en un mismo escenario.

Embed - Gente on Instagram: " Después de la polémica: Luciana Elbusto y Diego Brancatelli, muy cerca en la noche de premios." View this post on Instagram A post shared by Gente (@revistagenteok)

El video se volvió viral y se desató una grieta. Por un lado, quienes criticaron la actitud de Elbusto y la acusaron de desubicada, "buscona" y "provocadora" por haberse acercado al sector donde se encontraba la pareja. Aunque otros celebraron "que lo ponga incómodo" al periodista, en un nuevo capítulo de la novela.

Otro de los momentos tensos que vivió Diego Brancatelli en la noche de los Martín Fierro 2025 fue cuando Rodolfo Barili lanzó un picante discurso contra "narcos y sobres" y la cámara lo ponchó en primer plano cuando el conductor de Telefe Noticias mencionaba el tema.

"Si buscan ser millonarios, hay formas lícitas de hacerlo. No es ésta. Si buscan sobres, al correo", disparó Barili.

Mientras la cámara de Telefe apuntaba directamente a la mesa de Diego Brancatelli quien lo miraba atentamente. Y trajo al escenario a la grieta, con un mensaje a la sociedad y a los futuros periodistas: "Si les quema la verdad, si les jode la injusticia, si no se bancan que los narcos terminen matando a pibas, sin importar de qué lado de la General Paz: bienvenidos esta es la pasión más linda del planeta".

