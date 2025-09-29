Banco se volvió loco: anunció créditos para viajes y descuentos en turismo

"Hemos decidido ampliar nuestras soluciones para que empresas del sector y cualquier persona de mayor edad puedan hacerse, instantáneamente, clientas del banco y adherir a las promociones", indicó Daniel Tillard. Lo cierto es que el Gobierno de Javier Milei busca fortalecer nuevamente el turismo interno, el cual este verano se vio sumamente bastardeado.

Algunos de los beneficios son la posibilidad de financiar en 6, 9 y 12 cuotas sin interés las compras en agencias de turismo que están habilitadas para operar en pesos y en destinos nacionales. Se podrá efectuar el pago tanto con tarjetas Visa como Mastercard de Banco Nación. Por otro lado, en hotelería y hostería se va a aplicar un 10% sin tope de reintegro.

Gastronomía, otro sector que se ve muy flaqueado en vacaciones, tendrá un 20% de descuento con tope de $10.000 mediante MODO BNA+. Los pasajes en micro, por su parte, van a tener 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés sin tope de reintegro.

