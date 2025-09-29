Banco se volvió loco: anunció créditos para viajes y descuentos en turismo

Fue en la Feria Internacional del Turismo de América Latina (FIT 2025) donde Daniel Tillard, titular de Banco Nación, hizo anuncios que llamaron poderosamente la atención del turismo de nuestro país. La idea es buscar más movimiento e impulsar este sector.
Banco Nación anunció beneficios en viajes y turismo
Tillard comentó que buscan impulsar el turismo con créditos para pagar viajes en cuotas sin interés, además de descuentos en diferentes rubros como hotelería y gastronomía. "Como principal banco argentino no podemos dejar de tener una oferta muy potente a favor del turismo interno, por lo que hemos ampliado y reforzado nuestra propuesta permanente", lanzó en FIT 2025.
Estas facilidades económicas sin duda van a impulsar el sector turístico, el cual viene en caída desde hace años. Lo cierto es que los valores a la hora de vacacionar en Argentina se han equiparado con destinos del exterior y eso hace que los argentinos prefieran irse a otros países como Uruguay o Brasil.
"Hemos decidido ampliar nuestras soluciones para que empresas del sector y cualquier persona de mayor edad puedan hacerse, instantáneamente, clientas del banco y adherir a las promociones", indicó Daniel Tillard. Lo cierto es que el Gobierno de Javier Milei busca fortalecer nuevamente el turismo interno, el cual este verano se vio sumamente bastardeado.
Algunos de los beneficios son la posibilidad de financiar en 6, 9 y 12 cuotas sin interés las compras en agencias de turismo que están habilitadas para operar en pesos y en destinos nacionales. Se podrá efectuar el pago tanto con tarjetas Visa como Mastercard de Banco Nación. Por otro lado, en hotelería y hostería se va a aplicar un 10% sin tope de reintegro.
Gastronomía, otro sector que se ve muy flaqueado en vacaciones, tendrá un 20% de descuento con tope de $10.000 mediante MODO BNA+. Los pasajes en micro, por su parte, van a tener 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés sin tope de reintegro.
