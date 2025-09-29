Importante aeropuerto tendrá vuelos directos a Madrid desde octubre 2026

Impulso a la conectividad aérea y al turismo

Esta decisión se enmarca en la política de Cielos Abiertos impulsada por la administración de Javier Milei, que ya permitió la firma de acuerdos bilaterales con 27 países y la apertura de 39 nuevas conexiones internacionales.

El ingreso de World2Fly en el mercado aerocomercial argentino no solo aumenta la oferta de vuelos y la competencia entre aerolíneas, sino que también favorece el turismo receptivo, la conectividad regional y las inversiones internacionales.

Con esta nueva ruta, Rosario se posiciona como un hub estratégico para los viajes entre Argentina y Europa, beneficiando tanto a pasajeros de negocios como a turistas, y consolidando el crecimiento del sector aéreo en la región.

Mientras, el Aeropuerto de Rosario sigue cerrado

Tal lo informó Urgente24, el Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) permanece cerrado desde el pasado 20 de septiembre por tres meses por reformas.

La Provincia de Santa Fe, bajo el impulso del gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia, concluyó la demolición total de la cabecera 02 (cabecera sur) en el marco de la obra de modernización integral que se ejecuta con fondos provinciales. La intervención abarcó 15.645 m² y marca el inicio de una transformación clave para la conectividad aérea del sur santafesino.

"Es una obra compleja, pero estamos avanzando en tiempo y forma. Solo en esta primera etapa se demolieron más de 15 mil metros cuadrados, el equivalente a 3 canchas de fútbol, lo que da dimensión del trabajo realizado", precisó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. "Es una obra compleja, pero estamos avanzando en tiempo y forma. Solo en esta primera etapa se demolieron más de 15 mil metros cuadrados, el equivalente a 3 canchas de fútbol, lo que da dimensión del trabajo realizado", precisó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Durante la primera semana de obra se avanzó en múltiples frentes de obra: se removieron 1.500 m³ de suelo para ampliar el viraje en cabecera, se ejecutaron 800 metros lineales de zanjeo para drenajes y 500 metros de cunetas laterales para mejorar el sistema de desagües. Además, se demolieron 3.375 m² de losas de pista y se hormigonaron 945 m² de superficie nueva. También se realizó el aserrado de 1.200 metros lineales para cañeros de balizamiento y se colocaron 60 metros de cañero en eje de pista"

En paralelo, se retiraron 150 balizas de borde de pista y rodaje, junto con 30 luces de umbral y fin de pista. Se realizaron cateos sobre cañeros existentes en rodaje Alfa y cabecera 02, y se definieron las posiciones de los nuevos shelters técnicos que alojarán los sistemas de control y energía.

image La obra demandará una inversión de más de 33 mil millones de pesos y permitirá que aterricen aviones de más de 300 pasajeros. Foto: Gobierno de Santa Fe

