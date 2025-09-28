ATE hará asambleas en 21 aeropuertos el 29/9 a media mañana: habrá demoras en los vuelos

Esto no es joda. Son organismos internacionales los que nos están advirtiendo que nuestras capacidades están reducidas y que se tiene que incorporar más personal como única posibilidad de disminuir los riesgos en el sistema. Esto no es joda. Son organismos internacionales los que nos están advirtiendo que nuestras capacidades están reducidas y que se tiene que incorporar más personal como única posibilidad de disminuir los riesgos en el sistema.

“El congelamiento salarial, la flexibilización de las condiciones laborales y los recortes presupuestarios son muestras de la negligencia y la irresponsabilidad de los funcionarios. Reabrir la paritaria sectorial es esencial para empezar a revertir la crisis".

Los requerimientos de ATE a las autoridades nacionales

Se debe reparar el poder adquisitivo dañado y dotar de estabilidad a quienes mantienen contratos precarios en el organismo. Con trabajadores estresados, fatigados a partir de la multiplicidad de tareas que realizan, no se puede alcanzar la máxima seguridad que se requiere" se quejó el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado.

Si se tomara como base el mes de diciembre de 2023, la pérdida del poder adquisitivo en el sector a nivel estatal llegaría al 45%.

Los principales reclamos salariales del Sindicato son:

-aumento salarial

-pase a planta permanente para 200 trabajadores precarizados

-aumento del “Módulo ANAC ” en un 20%.

-implementación del pago “Suplemento de Zona”

- aumento del “Adicional Función Aeronáutica Crítica”

-pago de “Adicional Función Aeronáutica ” al Personal Administrativo.

- pago de “Título” al Personal Operativo.

-cambio en la escala del “Suplemento de Densidad de Tráfico”.

- creación de un Adicional por Función Administrativa que compense desigualdades salariales.