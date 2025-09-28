urgente24
River perdió, Gallardo pidió perdón y explotaron los memes contra el Millonario

River se fue abucheado del Monumental tras perder ante Riestra por 2 a 1. Marcelo Gallardo quedó en el centro de la escena.

28 de septiembre de 2025 - 23:18
En otra noche para el olvido, River perdió en el Monumental ante Deportivo Riestra por el Torneo Clausura. El conjunto de Marcelo Gallardo volvió a dejar una pálida imagen y el hincha explotó ante el mal presente: abucheó y silbó al equipo. Mientras tanto, en las redes sociales la expresión fue distinta pero también explotó (en creatividad): aparecieron los memes.

El humor digital de esta era no pierde tiempo y se viraliza con tanta rapidez que su avance es irrefrenable. Tras la derrota de River, los memes inundaron las redes sociales para reflejar el mal momento del plantel que dirige Marcelo Gallardo. Algunos más ingenuos, otros más incisivos, los memes tuvieron diversos destinatarios.

River 1 - Riestra 2: el Malevo hizo historia y hubo abucheo Monumental para los de Gallardo
Los abucheos son síntoma de bronca acumulada. De la reciente eliminación ante Palmeiras, pero también de un funcionamiento colectivo que adeuda solidez desde hace ya más de un año.

Los memes, entonces, tuvieron como eje a River y a Gallardo. Sin embargo, en la creatividad también floreció el nombre de Boca y de Juan Román Riquelme.

Insólito: Gallardo se deshace de 2 futbolistas que él mismo pidió hace 7 meses
Es que el presente del Xeneize tampoco es bueno, aunque en distinta medida dada la millonaria inversión que hizo la dirigencia de Jorge Brito para conformar un plantel a la altura de lo que pretendía Gallardo y pensada para llegar lejos en la Copa Libertadores.

Pero no es bueno. Y cuando las realidades de Boca y de River no son buenas al mismo tiempo, las desgracias coinciden y la confluencia entre los dos eternos rivales es demasiado simpática.

River, Gallardo, Boca: los mejores memes que inundaron las redes tras la derrota vs. Deportivo Riestra

