River perdió, Gallardo pidió perdón y explotaron los memes contra el Millonario

Los memes, entonces, tuvieron como eje a River y a Gallardo. Sin embargo, en la creatividad también floreció el nombre de Boca y de Juan Román Riquelme.

Es que el presente del Xeneize tampoco es bueno, aunque en distinta medida dada la millonaria inversión que hizo la dirigencia de Jorge Brito para conformar un plantel a la altura de lo que pretendía Gallardo y pensada para llegar lejos en la Copa Libertadores.

Pero no es bueno. Y cuando las realidades de Boca y de River no son buenas al mismo tiempo, las desgracias coinciden y la confluencia entre los dos eternos rivales es demasiado simpática.

River, Gallardo, Boca: los mejores memes que inundaron las redes tras la derrota vs. Deportivo Riestra

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/soyunargento/status/1972435987860193307&partner=&hide_thread=false El finde de los hinchas de River y Boca después de que el equipo de Gallardo perdió contra Riestra y el de Russo contra Defensa y Justicia pic.twitter.com/oBogDxgQ3s — PEPE (@soyunargento) September 28, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/0205mh_/status/1972435932688306445&partner=&hide_thread=false Gracias Gallardo, siga ilustrado al hincha, todo boca lo apoya! pic.twitter.com/i2pEBwMTir — Sarina (@0205mh_) September 28, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Garnachiismo/status/1972437324740100102&partner=&hide_thread=false El súper River del sapo Huérfano pic.twitter.com/kCGSsD9o9K — Garnachiismo (@Garnachiismo) September 28, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Bragantinook/status/1972430057399542204&partner=&hide_thread=false los hinchas de River: jajaj Riquelme quédate a vivir

los hinchas de Boca: jajaj Gallardo quedate a vivir pic.twitter.com/DWSG4ZsPaK — bragantino (@Bragantinook) September 28, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Encu5Futbol/status/1972425121026711786&partner=&hide_thread=false ¿Qué le FALTA a GALLARDO para convertirse en ÍDOLO de BOCA? pic.twitter.com/SKRf6iwQby — (@Encu5Futbol) September 28, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DybalaBostero_/status/1972426261940379972&partner=&hide_thread=false “gallardo está gaga”

gallardo re contra bostero:

pic.twitter.com/ArnLEUIR36 — dybalismo (@DybalaBostero_) September 28, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Labocatw/status/1972441965838110944&partner=&hide_thread=false El 2025 de boca y Riber pic.twitter.com/3YO7YQcrsn — Boca Info (@Labocatw) September 28, 2025

