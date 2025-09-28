River cayó 2-1 ante Deportivo Riestra por la fecha 10 del Torneo Clausura. En el Monumental, el Malevo hizo historia: venció al Millonario por primera vez en Núñez. El visitante había arrancado ganando con un gol tempranero de Alonso, el local lo había igualado y después los de Villa Soldati volvieron a ampliar el marcador.
River 1 - Riestra 2: el Malevo hizo historia y hubo abucheo Monumental para los de Gallardo
River profundizó su mal momento. Volvió a dejar una floja imagen y Deportivo Riestra, puntero del Torneo Clausura, no lo perdonó.
EN VIVO
-
19:59
Final del partido: River cayó ante Riestra por 2 a 1
-
19:51
El Millonario va con más ganas que lucidez a buscar el empate, y los contragolpes son una tentación para el Malevo
-
19:44
TARJETA ROJA EN RIVER: Salas ve la roja directa por exceso verbal contra el juez de línea
-
19:41
Con la ventaja del marcador, Riestra activa su faceta más incómoda: el choque, el rigor físico y el cerrojo defensivo
-
19:38
Murmullo en el Monumental: reproches y silbidos bajan desde las tribunas hacia los futbolistas de River
-
19:21
[VAR] GOL ANULADO A RIVER: Borja estaba adelantado cuando parte el centro de Acuña
-
19:18
¡GOL DE RIVER! VIDEO: Borja se saca la mufa y pone el 2 a 2
-
19:14
¡GOL DE RIESTRA! VIDEO: Ramírez duerme a Bustos por detrás y pone el 2 a 1
-
19:08
Comienza el 2T
-
18:49
Final del 1T
-
18:44
Con el doble 9 (Borja y Salas) el Millonario busca contrarrestar la línea de 5 de Riestra
-
18:26
¡GOL DE RIVER! VIDEO: Galoppo saca un zapatazo de media distancia y pone el 1 a 1
-
18:25
Juanfer Quintero es el más lúcido del Millonario, pero necesita más socios por delante
-
18:19
River domina con pelota, pero el partido se juega en el terreno que más le gusta a Riestra
-
18:13
¡GOL DE RIESTRA! VIDEO: La pelota parada es infalible para el Malevo y Alonso marca de cabeza el 1 a 0
-
18:02
Comienza el partido
-
17:56
El arma letal de Riestra que puede hacer mucho daño a River: el equipo de Gallardo tendrá que estar muy atento
-
17:50
"Lo importante es estar ordenado y jugar de contragolpe": el partido que planea Riestra
-
17:48
"Va a ser trabado, de segundas pelotas, tenemos que mover rápido la pelota": así espera River al duro Malevo
-
17:44
Por qué se celebra el Día del Hincha de River cada 28 de septiembre
-
17:32
TV: Dónde ver River vs. Deportivo Riestra
-
17:28
Por qué no juega Enzo Pérez en River
-
17:28
Equipos confirmados en River y Deportivo Riestra
Si River ya venía de una fuerte cachetada por la eliminación ante Palmeiras (precedida por un mal funcionamiento colectivo y bajos rendimientos individuales que, aunque con matices, se extienden desde hace ya más de un año), la derrota ante Deportivo Riestra despertó fuertes críticas en el Monumental.
Tras un flojo partido, se fue derrotado y el público no aguantó: explotó tras el pitazo final y se manifestó con silbidos y abucheos generales. A pesar de lo estrictamente futbolístico, el presente se refleja en una estadística durísima: River acumuló su cuarta derrota al hilo, algo que no sucedía desde 2010.
"Lejos estoy de claudicar", aseguró Marcelo Gallardo en conferencia de prensa, como un mensaje hacia toda esa desaprobación que sufrió River no solo por la derrota de esta noche, sino por el magro presente.
Enfrente, Deportivo Riestra fue un rival incómodo, molesto. Hizo las cosas de manera inteligente, a sabiendas de sus limitaciones y sus fortalezas. Antes de medirse ante el Millonario, de los 12 goles que llevaba en el Clausura, 8 los había convertido de pelota parada.
Ante River no fue la excepción. En el primer córner que tuvo, al minuto 10, Alonso puso el 1 a 0 tempranero.
Galoppo puso rápidamente al Millonario en partido nuevamente, al minuto 25, con una buena volea. Luego, al minuto 51´, Ramírez volvió a adelantar a Riestra y poner el 2 a 1 final.
A River le volvió a faltar funcionamiento colectivo. Juanfer Quintero, por primera vez desde su regreso, jugó todo el partido. Y lo bien que le hizo al equipo. Fue el más lúcido del conjunto local, aportando creatividad, pases incisivos, juego al espacio, conexión entre sus compañeros.
Sin embargo, no fue suficiente. El equipo de Gallardo necesita mucho más que un jugador con la calidad de Quintero para construir lo que el entrenador necesita.
Con este resultado, Riestra quedó puntero del campeonato en soledad, con 22 puntos. River quedó segundo, con 18 unidades.
