River 1 - Riestra 2: el Malevo hizo historia y hubo abucheo Monumental para los de Gallardo

River cayó 2-1 ante Deportivo Riestra por la fecha 10 del Torneo Clausura. En el Monumental, el Malevo hizo historia: venció al Millonario por primera vez en Núñez. El visitante había arrancado ganando con un gol tempranero de Alonso, el local lo había igualado y después los de Villa Soldati volvieron a ampliar el marcador.

Si River ya venía de una fuerte cachetada por la eliminación ante Palmeiras (precedida por un mal funcionamiento colectivo y bajos rendimientos individuales que, aunque con matices, se extienden desde hace ya más de un año) , la derrota ante Deportivo Riestra despertó fuertes críticas en el Monumental.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tras un flojo partido, se fue derrotado y el público no aguantó: explotó tras el pitazo final y se manifestó con silbidos y abucheos generales. A pesar de lo estrictamente futbolístico, el presente se refleja en una estadística durísima: River acumuló su cuarta derrota al hilo, algo que no sucedía desde 2010.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Lejos estoy de claudicar", aseguró Marcelo Gallardo en conferencia de prensa, como un mensaje hacia toda esa desaprobación que sufrió River no solo por la derrota de esta noche, sino por el magro presente.

"Lejos estoy de claudicar" "Lejos estoy de claudicar"

Enfrente, Deportivo Riestra fue un rival incómodo, molesto. Hizo las cosas de manera inteligente, a sabiendas de sus limitaciones y sus fortalezas. Antes de medirse ante el Millonario, de los 12 goles que llevaba en el Clausura, 8 los había convertido de pelota parada.

Ante River no fue la excepción. En el primer córner que tuvo, al minuto 10, Alonso puso el 1 a 0 tempranero.

G19u7usWsAA6DSN Alonso lo grita con todo @prensariestra

Galoppo puso rápidamente al Millonario en partido nuevamente, al minuto 25, con una buena volea. Luego, al minuto 51´, Ramírez volvió a adelantar a Riestra y poner el 2 a 1 final.

A River le volvió a faltar funcionamiento colectivo. Juanfer Quintero, por primera vez desde su regreso, jugó todo el partido. Y lo bien que le hizo al equipo. Fue el más lúcido del conjunto local, aportando creatividad, pases incisivos, juego al espacio, conexión entre sus compañeros.

Sin embargo, no fue suficiente. El equipo de Gallardo necesita mucho más que un jugador con la calidad de Quintero para construir lo que el entrenador necesita.

Con este resultado, Riestra quedó puntero del campeonato en soledad, con 22 puntos. River quedó segundo, con 18 unidades.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: River cayó ante Riestra por 2 a 1

Live Blog Post El Millonario va con más ganas que lucidez a buscar el empate, y los contragolpes son una tentación para el Malevo

Live Blog Post TARJETA ROJA EN RIVER: Salas ve la roja directa por exceso verbal contra el juez de línea

Live Blog Post Con la ventaja del marcador, Riestra activa su faceta más incómoda: el choque, el rigor físico y el cerrojo defensivo

Live Blog Post Murmullo en el Monumental: reproches y silbidos bajan desde las tribunas hacia los futbolistas de River

Live Blog Post [VAR] GOL ANULADO A RIVER: Borja estaba adelantado cuando parte el centro de Acuña

Live Blog Post ¡GOL DE RIVER! VIDEO: Borja se saca la mufa y pone el 2 a 2 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1972426900950728717&partner=&hide_thread=false NO PUDO CORTAR SU MALA RACHA: por un offside del propio Colibrí, no valió el gol de Borja para el 2-2 de River contra Riestra.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/di2m3WGXsC — SportsCenter (@SC_ESPN) September 28, 2025

Live Blog Post ¡GOL DE RIESTRA! VIDEO: Ramírez duerme a Bustos por detrás y pone el 2 a 1 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1972425258020831483&partner=&hide_thread=false LLEGÓ EL SEGUNDO DEL MALEVO: Ramírez anotó el 2-1 de Riestra contra River.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/FBLQLaVr2a — SportsCenter (@SC_ESPN) September 28, 2025

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post Con el doble 9 (Borja y Salas) el Millonario busca contrarrestar la línea de 5 de Riestra

Live Blog Post ¡GOL DE RIVER! VIDEO: Galoppo saca un zapatazo de media distancia y pone el 1 a 1 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1972413361510834238&partner=&hide_thread=false UN MEDIOCAMPISTA CON GOL: Galoppo estampó el 1-1 de River contra Riestra en el Más Monumental.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/IzxprBXGih — SportsCenter (@SC_ESPN) September 28, 2025

Live Blog Post Juanfer Quintero es el más lúcido del Millonario, pero necesita más socios por delante

Live Blog Post River domina con pelota, pero el partido se juega en el terreno que más le gusta a Riestra El Millonario tiene la posesión, pero por ahora no lastima demasiado. Del otro lado, Riestra juega en la tónica que más cómoda le queda: defendiéndose, haciéndose fuerte cerca de su arco y apostando al contragolpe

Live Blog Post ¡GOL DE RIESTRA! VIDEO: La pelota parada es infalible para el Malevo y Alonso marca de cabeza el 1 a 0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1972410156999717172&partner=&hide_thread=false ARRIBA EL MALEVO EN EL MÁS MONUMENTAL: Alonso puso el 1-0 de Riestra ante River.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/zm0oxdaXG9 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 28, 2025

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post El arma letal de Riestra que puede hacer mucho daño a River: el equipo de Gallardo tendrá que estar muy atento El Malevo lleva 12 goles en lo que va del campeonato. 8 de esos tantos los hizo de pelota parada. Un recurso muy eficiente del equipo de Villa Soldati y en el que River deberá estar atento. Lea en Golazo24: Deportivo Riestra puede hundir más a River de la manera menos pensada

Live Blog Post "Lo importante es estar ordenado y jugar de contragolpe": el partido que planea Riestra En la previa del encuentro, el futbolista del Malevo Antony Alonso declaró: "Venimos a hacer nuestro laburo. Lo más importante es estar ordenado y jugar de contragolpe". También se ilusionó con la posibilidad de jugar en el Monumental: "Es un sueño, vengo del ascenso. Qué más lindo que llevarnos algo de acá, esto es un desafío".

Live Blog Post "Va a ser trabado, de segundas pelotas, tenemos que mover rápido la pelota": así espera River al duro Malevo En la previa del cotejo, Giuliano Galoppo expresó: "No creo que nos vengan a esperar. Va a ser trabado, de segundas pelotas, de intensidad. Tenemos que mover rápido la pelota y tratar de hacer nuestro juego".

Live Blog Post Por qué se celebra el Día del Hincha de River cada 28 de septiembre El Día del Hincha de River se celebra el 28 de septiembre porque es la fecha de nacimiento de Ángel Amadeo Labruna, uno de los grandes ídolos de la historia del club.

Live Blog Post TV: Dónde ver River vs. Deportivo Riestra El cotejo en el Monumental es transmitido por ESPN Premium, el canal del pack fútbol que tiene ESPN.

Live Blog Post Por qué no juega Enzo Pérez en River En el partido ante Palmeiras, que decretó la eliminación del Millonario de la Copa Libertadores, Enzo Pérez sufrió un durísimo corte en su rodilla izquierda, producto de un choque fortuito ante Vitor Roque. Las cámaras mostraron una contundente herida, que el jugador necesitó vendar para continuar jugando. Tras el partido, Pérez recibió siete puntos de sutura en la herida y hoy es baja para el Millonario.