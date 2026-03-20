pod 4 980x90 a spotify celeste
urgente24
GLOBAL Irán > guerra > turismo

CONFLICTO EN ORIENTE MEDIO

Irán amenaza llevar la guerra a destinos turísticos

Mientras Europa y USA se preparan para el próximo verano (están en primavera) Irán amenaza con atacar centros turísticos.

20 de marzo de 2026 - 18:12
Preocupante amenaza del régimen iraní

Preocupante amenaza del régimen iraní

En medio de la escalada en Medio Oriente, Irán endureció el discurso: lanzó advertencias sobre posibles ataques en destinos turísticos a nivel global y difundió un mensaje desafiante de su líder supremo, Mojtaba Khamenei, quien aseguró que “el enemigo está derrotado”.

El pronunciamiento coincidió con el Año Nuevo persa (Nowruz) y se dio en una jornada marcada por nuevos intercambios con Israel y movimientos militares de Estados Unidos en la región, incluyendo el foco estratégico en el estrecho de Ormuz.

Amenaza global: Turismo en la mira

El vocero militar iraní, Abolfazl Shekarchi, lanzó una advertencia directa: los “parques, áreas recreativas y destinos turísticos” del mundo podrían convertirse en objetivos.

Seguir leyendo

“Los paseos y centros de ocio ya no serán seguros”, afirmó, en un mensaje que apunta tanto a funcionarios como a militares de Estados Unidos e Israel, incluso fuera de zonas de conflicto.

La amenaza refuerza un patrón histórico del régimen: extender la presión más allá de Medio Oriente mediante acciones indirectas o asimétricas.

Khamenei: Mensaje cargado de fortalezas

En paralelo, Mojtaba Khamenei difundió un mensaje en el que sostuvo que Irán logró imponerse gracias a la “unidad nacional”.

“El enemigo ha sido derrotado”, afirmó, al tiempo que atribuyó los ataques de Estados Unidos e Israel a un intento fallido de desestabilizar el régimen eliminando a su cúpula.

Sin embargo, persisten dudas sobre su estado y paradero. Un video difundido por medios oficiales —sin fecha confirmada— lo muestra en una supuesta clase religiosa, sin despejar interrogantes.

Más ataques y tensión energética

El conflicto, iniciado el 28 de febrero, dejó múltiples bajas en la cúpula iraní y daños en infraestructura clave. Aun así, Teherán mantiene capacidad de respuesta.

Irán intensificó el viernes 20/03 ataques contra Israel y objetivos energéticos en el Golfo, incluyendo instalaciones en Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes Unidos. En particular, la refinería de Mina Al-Ahmadi reportó incendios tras ataques con drones.

En paralelo, Estados Unidos reforzó su presencia militar con el envío de buques de guerra y unos 2.500 marines adicionales.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que el régimen iraní está “al borde de quedar diezmado”.

misil en Israel
No baja la tensi&oacute;n en Medio Oriente

No baja la tensión en Medio Oriente

Golpes cruzados

Israel afirmó haber eliminado a figuras relevantes del aparato iraní, entre ellas Ali Mohammad Naini, vinculado a la Guardia Revolucionaria, y al jefe de inteligencia de la milicia Basij.Teherán confirmó la muerte de Naini y calificó el ataque como “terrorista”.

Impacto global

Más allá del frente militar, el conflicto toca la economía global. Los ataques iraníes afectan el flujo energético y elevan los precios del petróleo, con impacto directo en alimentos y combustibles.

A pesar de los objetivos declarados por Washington y Tel Aviv no hay señales de un desenlace cercano ni de un levantamiento interno en Irán.

Explosiones en la Ciudad Vieja (Jerusalén)

La tensión también llegó a Jerusalén. Tras una alerta por misiles iraníes, se registraron explosiones en la Ciudad Vieja. Un proyectil impactó en el barrio judío, cerca de sitios sagrados como la mezquita de Al Aqsa y el Muro de los Lamentos.

El Ejército israelí denunció ataques indiscriminados contra zonas civiles y religiosas, mientras que el canciller israelí acusó a Irán de “atacar los lugares sagrados de las tres religiones”.

Recordemos las claves del conflicto:

  • Irán amenaza con expandir la guerra a objetivos turísticos globales.
  • Khamenei sostiene que el enemigo está “derrotado”, pese a la presión militar.
  • Escalan los ataques sobre infraestructura energética clave.
  • Crece el impacto en el mercado petrolero y la economía global.
  • Sin señales de salida: el conflicto entra en una fase más incierta y peligrosa.

Con información de las agencias AFP y AP

Más contenido de Urgente24

Topo Rodríguez: Javier Milei 'no la ve', la desilusión del 60% y el regreso al núcleo duro

Frigorífico, complicadísimo: A las 400 suspensiones, suma el bloqueo de China

Ranking de felicidad: Los argentinos son más infelices ¿toda de Milei?

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES