Irán amenaza llevar la guerra a destinos turísticos

En medio de la escalada en Medio Oriente, Irán endureció el discurso: lanzó advertencias sobre posibles ataques en destinos turísticos a nivel global y difundió un mensaje desafiante de su líder supremo, Mojtaba Khamenei, quien aseguró que “el enemigo está derrotado”.
El pronunciamiento coincidió con el Año Nuevo persa (Nowruz) y se dio en una jornada marcada por nuevos intercambios con Israel y movimientos militares de Estados Unidos en la región, incluyendo el foco estratégico en el estrecho de Ormuz.
Amenaza global: Turismo en la mira
El vocero militar iraní, Abolfazl Shekarchi, lanzó una advertencia directa: los “parques, áreas recreativas y destinos turísticos” del mundo podrían convertirse en objetivos.
“Los paseos y centros de ocio ya no serán seguros”, afirmó, en un mensaje que apunta tanto a funcionarios como a militares de Estados Unidos e Israel, incluso fuera de zonas de conflicto.
La amenaza refuerza un patrón histórico del régimen: extender la presión más allá de Medio Oriente mediante acciones indirectas o asimétricas.
Khamenei: Mensaje cargado de fortalezas
En paralelo, Mojtaba Khamenei difundió un mensaje en el que sostuvo que Irán logró imponerse gracias a la “unidad nacional”.
“El enemigo ha sido derrotado”, afirmó, al tiempo que atribuyó los ataques de Estados Unidos e Israel a un intento fallido de desestabilizar el régimen eliminando a su cúpula.
Sin embargo, persisten dudas sobre su estado y paradero. Un video difundido por medios oficiales —sin fecha confirmada— lo muestra en una supuesta clase religiosa, sin despejar interrogantes.
Más ataques y tensión energética
El conflicto, iniciado el 28 de febrero, dejó múltiples bajas en la cúpula iraní y daños en infraestructura clave. Aun así, Teherán mantiene capacidad de respuesta.
Irán intensificó el viernes 20/03 ataques contra Israel y objetivos energéticos en el Golfo, incluyendo instalaciones en Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes Unidos. En particular, la refinería de Mina Al-Ahmadi reportó incendios tras ataques con drones.
En paralelo, Estados Unidos reforzó su presencia militar con el envío de buques de guerra y unos 2.500 marines adicionales.
Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que el régimen iraní está “al borde de quedar diezmado”.
Golpes cruzados
Israel afirmó haber eliminado a figuras relevantes del aparato iraní, entre ellas Ali Mohammad Naini, vinculado a la Guardia Revolucionaria, y al jefe de inteligencia de la milicia Basij.Teherán confirmó la muerte de Naini y calificó el ataque como “terrorista”.
Impacto global
Más allá del frente militar, el conflicto toca la economía global. Los ataques iraníes afectan el flujo energético y elevan los precios del petróleo, con impacto directo en alimentos y combustibles.
A pesar de los objetivos declarados por Washington y Tel Aviv no hay señales de un desenlace cercano ni de un levantamiento interno en Irán.
Explosiones en la Ciudad Vieja (Jerusalén)
La tensión también llegó a Jerusalén. Tras una alerta por misiles iraníes, se registraron explosiones en la Ciudad Vieja. Un proyectil impactó en el barrio judío, cerca de sitios sagrados como la mezquita de Al Aqsa y el Muro de los Lamentos.
El Ejército israelí denunció ataques indiscriminados contra zonas civiles y religiosas, mientras que el canciller israelí acusó a Irán de “atacar los lugares sagrados de las tres religiones”.
Recordemos las claves del conflicto:
- Irán amenaza con expandir la guerra a objetivos turísticos globales.
- Khamenei sostiene que el enemigo está “derrotado”, pese a la presión militar.
- Escalan los ataques sobre infraestructura energética clave.
- Crece el impacto en el mercado petrolero y la economía global.
- Sin señales de salida: el conflicto entra en una fase más incierta y peligrosa.
Con información de las agencias AFP y AP
Más contenido de Urgente24
Topo Rodríguez: Javier Milei 'no la ve', la desilusión del 60% y el regreso al núcleo duro
Frigorífico, complicadísimo: A las 400 suspensiones, suma el bloqueo de China
Ranking de felicidad: Los argentinos son más infelices ¿toda de Milei?