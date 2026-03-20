Trump / Netanyahu entraron en guerra con Irán, pero Javier Milei también coquetea

No nos estamos metiendo en una guerra ajena, estamos yendo contra alguien que atacó a la Argentina. No nos estamos metiendo en una guerra ajena, estamos yendo contra alguien que atacó a la Argentina.

"Han pasado muchas cosas con Irán en Argentina”, expresó y agregó: “una Embajada derrumbada y la AMIA derrumbada”. En esa línea aseguró: “esta guerra tiene raíces y en Argentina son los dos atentados”.

Embed - BULLRICH: "No nos metemos en una guerra ajena, Irán nos ATACÓ PRIMERO"

Rápidamente, varios escaños de oposición salieron a repudiar las afirmaciones de Bullrich y Wolff. Los detractores argumentan que es ilegal una declaración de guerra sin la aprobación del Congreso, al mismo tiempo que critican que la Casa Rosada insista en alinearse a un conflicto con la nación chií, a sabiendas de que ello pone en riesgo al país, el cual ya vivió en carne propia los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel en Buenos Aires, claras heridas abiertas para la sociedad argentina, la cual, según ellos, aboga por mantener la posición neutral en medio de la escalada.

Sobre ello, en Argentina el presidente tiene la facultad de conducir la política exterior y la defensa nacional, pero no puede declarar unilateralmente la guerra. Dicho de otro modo, la Constitución argentina establece que el Congreso debe aprobar o autorizar la declaración de guerra.

A pesar de las declaraciones de Wolff y Bullrich, un dirigente del círculo íntimo de Javier Milei marcó la diferencia con el discurso del funcionario del PRO. “No tenemos coincidencia. Estar en guerra es un acto formal de Gobierno que involucra una declaración del Congreso, el envío de tropas. Algo que no está pasando. Lo que plantea el Presidente va en el sentido de la batalla cultural”, explicó en diálogo con El Diario Popular.

Wolff, Bullrich y Pablo Quirno hablan de guerra contra Irán

Pero no solo a Wolff y Bullrich les llovieron las críticas.

Sectores del radicalismo, el peronismo y la izquierda pusieron bajo la lupa las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Milei, Pablo Quirno, por decir que el Gobierno no descarta la posibilidad de enviar buques de la Armada argentina al Estrecho de Ormuz, vía marítima bajo bloqueo iraní.

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En diálogo con el periodista Eduardo Feinmann, el canciller argentino fue ambiguo ante una pregunta sobre si la Casa Rosada evalúa el envío de dos barcos al Golfo Pérsico y dijo: "Todo el mundo sabe dónde estamos parados en caso de que requieran nuestro apoyo".

En ese contexto, una importante fuente de la Armada argentina planteó a la agencia de noticias LPO que "la política no tiene noción de lo obsoleto de nuestro recursos. La gente es buena, pero no hay fierros".

Este militar detalló que la Armada argentina tiene 29 buques, pero, para ir a una misión, requeriría enviar tres destructores, de los cuales uno no anda, y seis corbetas, de las cuales la más nueva es la "Gómez Roca", que firmó Massera y recibió Néstor Kirchner en 2004.

Dirigente republicano dice que Argentina envió "buques de guerra" a la guerra de Irán

El rumor de que Argentina entrará formalmente en la guerra contra Irán empezó a cobrar relevancia en las últimas horas, tras las polémicas declaraciones de Wolff, Bullrich y Quirno, así como la impactante revelación de un político republicano, quien afirmó que Argentina envió buques a Irán y que le pidió al presidente Trump apoyar el reclamo de Malvinas.

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En un posteo en X, Marc Zell, vicepresidente de Republicans Overseas y presidente de Republicans Overseas Israel, dijo que "Argentina está enviando unidades navales para ayudar a Estados Unidos a salvaguardar el tráfico marítimo internacional en el Estrecho de Ormuz. El Reino Unido se ha negado".

“En vista de la cobarde negativa del Reino Unido a apoyar a EEUU, sería apropiado que la administración Trump considere revertir su política sobre las Malvinas y apoye la reclamación argentina”, agregó.

No obstante, a pesar del gran apoyo ofrecido por Milei a Estados Unidos e Israel, por ahora no se ha oficializado el envío de buques de Armada argentina a Ormuz.

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