Tío Sam no aprende: Las guerras asimétricas nunca se ganan

Argelia: Los independistas utilizaron guerra de guerrillas para que las que no estaba preparada la opinión pública francesa.

Los independistas utilizaron guerra de guerrillas para que las que no estaba preparada la opinión pública francesa. Vietnam: El Vetcong apeló a tácticas de guerrilla implacables que derrotaron la lluvia de napalm.

El Vetcong apeló a tácticas de guerrilla implacables que derrotaron la lluvia de napalm. Irak y talibanes en Afganistán: El Pentágono no pudo imponer gobiernos propios pese a la ocupación militar. Y nació ISIS en una cárcel estadounidense, mucho más dañino que Saddam Hussein.

El Pentágono no pudo imponer gobiernos propios pese a la ocupación militar. Y nació ISIS en una cárcel estadounidense, mucho más dañino que Saddam Hussein. Mujaidines en Afganistán: La gran derrota de la exURSS que aceleró su caída.

USA e Israel han encarado el conflicto en Irán tal como si fuesen conflictos convencionales: la clave son las bajas humanas y la eliminación de equipos e infraestructura bélica.

Pero Irán decidió provocar bajas económicas porque considera que son más importantes que las bajas humanas.

USA e Israel han destrozado la infraestructura bélica iraní pero el precio del barril de crudo se encuentra entre US$ 115 y US$ 120, y el escenario es muy preocupante para la economia global.

Irán evaluó:

los países firmantes de los Pactos de Abraham ( Emiratos, Bahrein, Egipto, Kuwait ) son aliados de USA,

) son aliados de USA, Arabia Saudita no presionó lo suficiente a Trump o sea que abandonó a los 'hermanos chiíes', y

no presionó lo suficiente a Trump o sea que abandonó a los 'hermanos chiíes', y Qatar nunca se sabe cuál es su juego (¿la guerra civil en Siria no comenzó por una competencia entre Irán y Qatar por dónde circularía el gas que atacó horas atrás Israel?).

El gobernante Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) había desarrollado planes de contingencia para activar unidades descentralizadas para una guerra larga. Habían aprendido de la Guerra de los 12 días qué harían sus enemigos para neutralizar sus capacidades operativas. Por lo tanto, tienen una estrategia alternativa.

ormuz Atasco en el Estrecho de Ormuz: El capítulo más previsible de la guerra asimétrica.

Los consumidores

Los aliados permanentes de Irán son Rusia y China. Hasta ahora, Rusia es el gran ganador del conflicto porque su economía en problemas ha logrado ingresos fiscales extraordinarios y ha mejorado su posición relativa en Europa como proveedor de hidrocarburos (¡cómo se extraña a Angela Merkel!).

Lo de China es menos visible aún pero sin Irán como proveedor aumentará su demanda a su aliado militar, Rusia.

¿Cuál es la asistencia de Rusia y China a Irán? Secreto de guerra, si la hubiera.

La hipótesis bélica de Irán es destrozar la frágil, accesible, cercana infraestructura de petróleo y gas de sus 'hermanos suníes' para que las consecuencias de semejante atrocidad descalibre la economía estadounidense.

La clave de esta guerra asimétrica es provocar que los ciudadanos estadounidenses obliquen a Trump a retirarse del Golfo Pérsico.

El patriotismo tiene un límite en USA: el bolsillo del consumidor. La guerra asimétrica consiste en activar esa emergencia, sin reparar en los costos.

En Wall Street vienen corriendo la vara: antes el barril no podía llegar a US$ 100, ahora dicen que será intolerable luego de US$ 138 (los 'traders' siempre tienen esas conclusiones curiosas para seguir engañando a sus clientes), pero Oilprice.com/ dice que ya no es imposible el barril a US$ 200. En cualquier caso es un desastre.

Tal como dice Hernández Baratta: "Cada dron o misil iraní interceptado cuesta más caro que si impactara". Eso es guerra asimétrica.

¿Qué puede suceder? Que frustrado por el desgaste, Trump termine utilizando armamento no convencional de destrucción masiva. Pero tampoco eso sería ganar, y sería abrir una ventana a una contienda religiosa.

El incompetente secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha insistido repetidamente en que Irán ya perdió la guerra.

Su sostén, Donald Trump, escribió en su Truth Social que el ejército iraní está “diezmado” y que sus líderes han desaparecido.

Pero el conflicto continúa.

“En términos militares convencionales, (Irán) no está ganando, pero no tienen por qué ganar de esa manera. Toda la estrategia de Irán se basa en la guerra asimétrica, donde hacen que sea costoso continuarla”, comentó a CNN, Narges Bajoghli, profesora asociada de Estudios de Medio Oriente en la Universidad Johns Hopkins. (¿Podrá seguir mirándose CNN cuando llegue la familia Ellison para imitar a Fox News?).

En concreto, USA y los países del Golfo no pueden tolerar por tiempo indefinido la interrupción del comercio de petróleo ni el aumento de los precios.

Bajoghli: “¿Cuándo dirán basta? Esas son las palancas que Irán está utilizando”. Tiempo de descuento para buscar una tregua duradera.

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