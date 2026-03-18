Banco Nación lanzó el crédito que todos los usuarios estaban esperando

Una buena noticia es que el crédito sirve tanto para comprar vehículos 0km como usados, ya que hay concesionarios que permiten la compra de autos con algunos años de antigüedad pero en muy buenas condiciones. Cabe resaltar que Banco Nación brinda financiación para una gran parte del valor del mismo, pero se necesita tener un ahorro previo según lo que se quiera comprar.