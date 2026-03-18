Banco Nación sigue presentando alternativas a sus usuarios para que puedan realizar compras grandes como casas o autos. La entidad bancaria presentó un crédito que llamó poderosamente la atención de muchos. Ya varios lo estaban esperando y se trata de una posibilidad muy tentadora.
NOVEDAD
Banco Nación lanzó el crédito que todos los usuarios estaban esperando
Banco Nación presentó un crédito que todos estaban esperando con muchas ansias para poder hacer una compra grande. ¿De qué se trata?
Comprar una casa o un auto en Argentina es una tarea bastante complicada si no se tienen ahorros previos. Por esa razón desde el Banco Nación presentaron un crédito exclusivo para la compra de vehículos, el cual motiva a los usuarios a poder comprar este bien.
Banco Nación y un crédito que nadie quiere perderse
Esta línea especial del Banco Nación es exclusiva para comprar autos y permite financiar vehículos con concesionarios adheridos en todas las provincias. De esta manera los usuarios podrán disponer del capital para realizar esta transacción y pagar mes a mes.
Aquellos que pueden acceder al crédito son personas físicas que deben cumplir con ciertos requisitos como: ser mayores de edad, contar con ingresos demostrables, operar con concesionarios que estén adheridos al programa y también cumplir con la evaluación crediticia que realiza Banco Nación.
Una buena noticia es que el crédito sirve tanto para comprar vehículos 0km como usados, ya que hay concesionarios que permiten la compra de autos con algunos años de antigüedad pero en muy buenas condiciones. Cabe resaltar que Banco Nación brinda financiación para una gran parte del valor del mismo, pero se necesita tener un ahorro previo según lo que se quiera comprar.
Una particularidad es que el crédito puede solicitarse directamente en el concesionario que trabaja con este programa del Banco Nación, sin necesidad de tener que acudir a la entidad bancaria. Las cuotas mensuales, el monto que el banco podrá financiar y demás detalles varían según las tasas del momento y también los ingresos del usuario.
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