Mercado Libre y la plataforma asiática Temu tuvieron un enfrentamiento judicial por la demanda que impartió la empresa argentina en primer lugar. Ahora ambas tomaron una decisión final para terminar con todo este proceso que comenzó hace algunos meses en 2025.
ACTUALIDAD
Mercado Libre y Temu tomaron una decisión tras su enfrentamiento judicial
Mercado Libre y la empresa asiática Temu tomaron una determinación tras los reclamos administrativos cruzados.
Las empresas Mercado Libre y Temu se enfrentaron de manera judicial y mantuvieron una audiencia ante la Dirección Nacional de Mercado Interno. Tras esto, decidieron poner paños fríos a la situación. Finalmente tomaron una determinación.
Mercado Libre y Temu: fin de la guerra
Tras la audiencia que mantuvieron ambas empresas, se comprometieron a cumplir la normativa vigente y desistieron de los reclamos administrativos cruzados. De esta manera la plataforma asiática también cerró el proceso judicial que estaba en curso.
Mercado Libre se respaldó en el Estado para denunciar a Temu por su estrategia comercial y competencia desleal. A partir de ese momento se hicieron una serie de movimientos para que la empresa asiática bajara esas publicidades y comenzó una guerra entre ambos.
Tras algunos meses de tire y afloje, las cosas decantaron y ambas empresas desistieron de seguir con este proceso judicial. Así Temu retiró la apelación que presentó contra la imputación del Ministerio de Economía y todo quedó en buenos términos.
Aun así Temu deberá revisar con cautela la manera en la cual comunica sus publicidades y realiza las promociones de sus artículos en el país. Por esa razón Mercado Libre abrió el paraguas a la hora de presentar estas denuncias.
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