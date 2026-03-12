Crisis: la noticia sobre Shein que paraliza a todos en Argentina

Shein se convirtió en furor absoluto no solo en el mundo sino también en Argentina. La plataforma china llegó al país a lo grande y la industria textil está sufriendo las consecuencias con una crisis profunda. Una zona muy concurrida de Buenos Aires ya está sintiendo los efectos del gigante asiático.
La calle Avellaneda, en Flores, es reconocida por sus precios bajos y una gran concurrencia de gente. En los últimos meses las ventas no fueron las mejores y se habla del "efecto Shein", además de la caída del consumo de indumentaria.
Shein hizo estragos en Argentina
La plataforma asiática tiene precios con los que no se puede competir, además de una inmensa selección de ropa y otros artículos. Los argentinos eligen comprar barato y se adaptan a lo que sea con tal de no gastar de más. Esas consecuencias las sufren los comerciantes.
Ante el avance de Shein en el país hubo muchos comercios que bajaron sus persianas, incluso algunos ubicados en la zona de Flores. Un informe de la CAC enseñó un deterioro muy profundo en un lugar donde la crisis no parecía llegar.
En noviembre-diciembre la zona de Flores tenía 10 locales vacíos, pero en enero-febrero de 2026 esa suma ascendió a 26. Esto quiere decir que hubo un aumento del 160% en apenas dos meses. Lo que antes era un lugar muy concurrido para hacer comprar económicas y traer bolsas llenas de ropa, hoy está sufriendo el avance de las plataformas digitales.
Shein reemplazó a la calle Avellaneda y la realidad es que se consiguen casi los mismos productos y calidad, con la diferencia de que todo se realiza desde la comodidad del hogar y sin tener que ir local por local buscando precios bajos. Un punto que sin duda hace que esta plataforma esté por encima.
Hoy en día estos locales vacíos son muchos y aquellos que alquilan el espacio están teniendo problemas para encontrar inquilinos. Por esa razón los rubros cambiaron y donde antes había locales de indumentaria, accesorios o algo similar, hoy cambian por gimnasios o supermercados chinos.
