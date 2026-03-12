Crisis: la noticia sobre Shein que paraliza a todos en Argentina

En noviembre-diciembre la zona de Flores tenía 10 locales vacíos, pero en enero-febrero de 2026 esa suma ascendió a 26. Esto quiere decir que hubo un aumento del 160% en apenas dos meses. Lo que antes era un lugar muy concurrido para hacer comprar económicas y traer bolsas llenas de ropa, hoy está sufriendo el avance de las plataformas digitales.

Shein reemplazó a la calle Avellaneda y la realidad es que se consiguen casi los mismos productos y calidad, con la diferencia de que todo se realiza desde la comodidad del hogar y sin tener que ir local por local buscando precios bajos. Un punto que sin duda hace que esta plataforma esté por encima.

Hoy en día estos locales vacíos son muchos y aquellos que alquilan el espacio están teniendo problemas para encontrar inquilinos. Por esa razón los rubros cambiaron y donde antes había locales de indumentaria, accesorios o algo similar, hoy cambian por gimnasios o supermercados chinos.

---------------------------

