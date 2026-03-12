La tensión política en Tucumán escaló en las últimas horas luego de que el diputado nacional de La Libertad Avanza, Federico Pelli, fuera agredido durante una actividad solidaria en la localidad de La Madrid. El legislador recibió un violento cabezazo que le provocó una fractura de tabique y debió ser trasladado a una clínica de San Miguel de Tucumán.
TUCUMÁN
Cabezazo a un diputado: LLA Tucumán mete presión a Jaldo y le exige que eche a uno de sus ministros
Un diputado libertario de la provincia de Tucumán fue brutalmente agredido y ahora LLA le exige al gobernador Jaldo que tome cartas en el asunto.
El episodio ocurrió mientras Pelli participaba de una entrega de donaciones para los afectados por las inundaciones que golpearon el sur de la provincia. Según trascendió, el legislador se encontraba junto a los diputados Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo cuando un hombre le impidió el paso y, tras una breve discusión, lo atacó.
Brutal agresión a un diputado nacional
El momento quedó registrado en distintos videos difundidos en redes sociales. En las imágenes se observa cómo el agresor, identificado como Marcelo “Pichón” Segura, le propina un cabezazo al diputado libertario, quien cae al suelo con el rostro ensangrentado.
Desde el entorno de La Libertad Avanza aseguraron que el atacante sería un puntero político vinculado al oficialismo provincial. En ese contexto, el presidente del espacio en Tucumán, Lisandro Catalán, apuntó contra el gobierno local.
LLA Tucumán le pide la renuncia a Darío Monteros
“Me parece que tiene que dar un paso al costado el Ministro del Interior (Darío Monteros)”, afirmó Catalán en rueda de prensa, al exigirle al gobernador Osvaldo Jaldo que remueva a su funcionario tras la agresión.
Según explicó la diputada nacional Soledad Molinuevo, que acompañaba a Pelli al momento del hecho, todo ocurrió cuando el grupo intentaba ingresar con ayuda para los damnificados.
“Vinimos con un camión con donaciones y cuando nos estábamos acercando para entregar la mercadería, este señor no nos dejaba pasar”, relató la legisladora.
De acuerdo con su testimonio, la situación escaló rápidamente.
“Federico le dijo: ‘¿Vos quién sos?’. Y el señor le contestó que era ‘el que no los iba a dejar pasar’”, narró.
Instantes después se produjo la agresión.
“Federico cayó al piso semiinconsciente. Pensé que lo había matado, el cabezazo fue tremendo”, afirmó Molinuevo.
El diputado fue asistido inicialmente por una ambulancia en el lugar, pero luego debió ser trasladado al hospital de Concepción. Allí los médicos confirmaron que tenía una fractura de tabique, por lo que posteriormente fue derivado a una clínica privada en la capital tucumana, donde permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica.
La reacción del gobierno provincial
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, repudió el episodio y confirmó que el agresor fue detenido.
“La violencia no tiene lugar en nuestra vida democrática ni en la convivencia entre tucumanos”, expresó el mandatario en sus redes sociales.
Jaldo aseguró además que el gobierno provincial colaborará con la investigación judicial para determinar responsabilidades.
“Desde el Gobierno de la Provincia vamos a colaborar con todo lo que sea necesario”, sostuvo, al tiempo que llamó a priorizar la asistencia a las familias afectadas por las inundaciones.
“En momentos tan difíciles para nuestra provincia, lo que debe unirnos es la solidaridad con quienes hoy están atravesando las consecuencias de las inundaciones”, agregó.
Repercusiones políticas
El ataque generó una rápida reacción en el oficialismo nacional. Desde el bloque de La Libertad Avanza en Diputados difundieron un comunicado en el que condenaron la agresión.
“Ningún acto de violencia va a detener nuestro accionar en ninguna provincia por más que la política se oponga. Esperamos que la Justicia actúe”, señalaron.
El presidente Javier Milei también reaccionó en redes sociales y compartió publicaciones vinculadas al episodio.
Por su parte, la diputada libertaria Lilia Lemoine aseguró que “las agresiones hacia los miembros de LLA y el gobierno de Milei siguen en aumento”, y advirtió que lo ocurrido con Pelli “le podría haber pasado a cualquiera”.
Mientras tanto, el caso quedó en manos de la Justicia provincial, que deberá avanzar en la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades detrás de la violenta escena que terminó con un diputado nacional hospitalizado.
___________________________
Más noticias en Urgente24:
Mensaje casi mafioso: Con 'Pirincho' no se jode (en la Tucumán de Osvaldo Jaldo)
Escándalos libertarios en el aire: Leonardo Scatturice, José Luis Espert y Manuel Adorni
Paro de ATE de una semana en 27 aeropuertos: Del reclamo de aumentos a la esposa de Adorni