Se enciende una nueva polémica de traspasos en Europa: dos potencias del continente y un jugador de primer nivel que queda libre. El FC Barcelona de Hansi Flick lo sigue desde hace años y lo trabaja desde hace meses, pero ahora el Arsenal también se mete en la pelea.
PULSEADA EN EUROPA
Hansi Flick quiere a este jugador libre y el Arsenal se mete en la pelea
El jugador, estrella de Borussia Dortmund, acaba contrato en verano y ya avisó al club que no renovará. Hansi Flick lo conoce, pero Arteta también lo quiere.
Hablamos de un futbolista multicampeón con el Borussia Dortmund, con pasado por el Bayer Leverkusen, de 29 años y que termina contrato el próximo verano europeo. Tras comunicarle al club que no continuará en sus filas, comenzó a escuchar propuestas. Se trata de Julian Brandt, mediocentro ofensivo y una de las piezas más talentosas del equipo alemán.
Según informaron en el programa español ElDesmarque, Flick ya mantiene contactos constantes con el entorno del jugador para llevarlo a Barcelona. Incluso, aseguran que su pareja ya estaría aprendiendo español ante la posibilidad de mudarse a la ciudad catalana, un destino que ven con buenos ojos para el próximo paso de su carrera.
Sin embargo, en las últimas horas apareció otro actor fuerte en la negociación: Mikel Arteta. El entrenador del Arsenal lo quiere para sumar calidad a su mediocampo y convertirlo en una pieza clave en el juego ofensivo y en las jugadas a balón parado. Una propuesta que también seduce al futbolista, ya que los “Gunners” atraviesan uno de los momentos deportivos más sólidos de Europa.
¿Dónde encaja mejor Julian Brandt?
Desde lo futbolístico, el perfil de Julian Brandt parece encajar incluso mejor en el Arsenal. El equipo de Mikel Arteta suele pararse en un 4-2-3-1, un esquema donde el mediocentro ofensivo cumple un rol clave tanto en la generación de juego como en las pelotas paradas.
Hoy ese lugar suele estar ocupado por Eberechi Eze, un futbolista mucho más veloz y vertical, mientras que Declan Rice suele encargarse de las pelotas detenidas. Sin embargo, no siempre puede asumir esa responsabilidad y ahí aparece el valor diferencial de Brandt: un jugador con gran golpeo y lectura en balón parado que podría ofrecer una variante distinta dentro del sistema.
Además, Arteta ha utilizado diferentes soluciones en esa posición cuando el equipo necesita cambiar el perfil ofensivo. Mikel Merino ha sido una de las alternativas, aunque actualmente se encuentra lesionado, mientras que en algunos partidos el rol lo ha ocupado Kai Havertz, alternando entre el mediocampo ofensivo y posiciones más adelantadas.
En el Barcelona, en cambio, el esquema de Hansi Flick suele alternar entre el 4-2-3-1 y el 4-3-3, dependiendo de la disponibilidad de jugadores. Cuando aparece Fermín López, el español suele rotar entre el rol de mediocentro ofensivo con llegada o como interior junto a Pedri y Frenkie de Jong, o incluso con Marc Bernal en determinados contextos.
Cuando el Barça utiliza un diez más definido, el jugador que ocupa ese lugar suele ser Dani Olmo, el perfil más natural para esa función dentro del plantel.
En definitiva, Brandt podría jugar a gusto en ambos proyectos. Sin embargo, en Barcelona podría encontrar más minutos en una plantilla algo más corta, mientras que el atractivo deportivo del Arsenal y su presente competitivo también seducen al futbolista. La ciudad catalana parece gustarle, pero la pelea por su fichaje recién empieza.
Las elecciones en el Barça también juegan su partido
Más allá del aspecto deportivo, el futuro del Barcelona en el mercado de fichajes también está condicionado por las próximas elecciones presidenciales del club, que se celebrarán el 15 de este mes y que podrían marcar el rumbo de la institución en los próximos años.
Uno de los candidatos, Víctor Font, volvió a agitar el escenario mediático en los últimos días. Desde medios españoles dieron cuenta que allegados al empresario fueron vistos conversando con Erling Haaland en el hotel Four Seasons donde se alojaba el Manchester City antes de su duelo ante el Real Madrid. Un gesto que rápidamente encendió las especulaciones sobre posibles movimientos de mercado si Font llega al poder.
Desde el entorno del actual presidente Joan Laporta, sin embargo, bajan el tono a esas versiones. Consideran que se trata de promesas electorales alejadas de la realidad económica del club, que hoy no estaría en condiciones de afrontar ni los costos de traspaso ni los salarios de futbolistas de ese nivel.
El clima político se tensó todavía más con otra cuestión que vuelve a aparecer en la campaña: la posible vuelta de Lionel Messi. Desde el sector de Font se insistió en que el regreso del argentino fue una oportunidad perdida. Incluso Xavi Hernández llegó a deslizar que el retorno podría haberse dado en 2023, algo que también confirmó públicamente Mateu Alemany, exdirector deportivo del club.
Con Laporta partiendo como favorito en las encuestas, pero con la figura de Messi todavía pesando en el debate político, las elecciones del Barcelona también podrían terminar influyendo en decisiones deportivas como el mercado de fichajes y en operaciones como la que hoy involucra a Julian Brandt.
