La capital catalana está al fuego vivo: comienza la disputa por la presidencia del FC Barcelona y el ida y vuelta entre Joan Laporta y la oposición no deja cartas descubiertas. ¿Quién será el elegido de los culés en unos comicios que prometen tensionar aún más la vida institucional del club?
MENSAJE DIRECTO A MESSI
Elecciones en el Barcelona: la jugada de la oposición que arrasa la ciudad y apunta a Laporta
Una lona con la imagen de Lionel Messi reabre la herida de su salida y se convierte en el eje de la campaña contra Joan Laporta.
Tras la renuncia formal de Laporta el pasado 9 de febrero (en cumplimiento del calendario estatutario que activó las elecciones del 15 de marzo de 2026) su rival Víctor Font lanzó una campaña centrada en el exjugador argentino Lionel Messi, utilizando la imagen icónica del 10 para movilizar emoción e ilusión alrededor de su proyecto político-deportivo.
En un calendario electoral que se superpone con la recta final de La Liga, la Copa del Rey y la Champions League, la estrategia de Font apunta a un terreno sensible: la relación rota entre el club y Messi, algo que el propio Laporta reconoció públicamente. Desde la salida del capitán por la puerta de atrás hasta la promesa implícita de reconciliación, la campaña se apoya en un eje claro: tocar la fibra del socio apelando a un retorno simbólico que, por ahora, parece más emocional que real.
“Ganes de tornar-te a veure”: la lona que reabre la herida Messi
La imagen no fue elegida al azar. Una lona de grandes dimensiones instalada en Travessera de Gràcia con Aribau muestra a Lionel Messi celebrando en el Santiago Bernabéu con la camiseta azulgrana, aquella icónica postal del 2-3 al Real Madrid. El mensaje, en catalán, es directo: “Ganes de tornar-te a veure” (Ganas de volver a verte). Debajo, un código QR invita a los aficionados a enviarle mensajes al ‘10’.
El movimiento tiene doble lectura. Por un lado, apela a la nostalgia y a la emoción del socio, colocando a Messi en el centro del debate electoral sin necesidad de prometer explícitamente su regreso. Por otro, juega con la memoria colectiva del barcelonismo: el lema recuerda inevitablemente al “Ganas de volver a veros” que Joan Laporta utilizó en su campaña de 2020 para regresar a la presidencia.
La diferencia es sutil pero potente. Si aquel mensaje de Laporta apuntaba al reencuentro con la afición, el de la oposición apunta directamente al ídolo que terminó marchándose rumbo al Paris Saint-Germain tras un giro inesperado en las negociaciones de renovación. En esa tensión simbólica se mueve hoy la campaña: entre el recuerdo del abrazo de Laporta a la camiseta de Messi y la posterior ruptura que el propio presidente reconoció públicamente.
Más que una propuesta deportiva concreta, la lona funciona como disparador emocional. Instala el tema, obliga a Laporta a responder y convierte a Messi (sin que el jugador haya dicho una sola palabra) en el eje de unas elecciones que trascienden lo institucional para tocar lo sentimental.
Font vs. Laporta: emoción contra legado
La campaña de Víctor Font apuesta fuerte a un terreno sensible: la nostalgia. Convertir a Lionel Messi en eje simbólico del debate es una jugada de alto impacto, pero también arriesgada. Enfrente tiene a Joan Laporta, uno de los presidentes más influyentes de la historia reciente del FC Barcelona y un dirigente con peso específico dentro del ecosistema blaugrana.
En sus dos etapas al frente del club (2003-2010 y desde 2021 hasta la activación del proceso electoral actual), Laporta acumuló 18 títulos oficiales: seis Ligas, tres Copas del Rey, seis Supercopas de España, dos Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Bajo su primera presidencia llegó la era dorada con Pep Guardiola. En la segunda, asumió una institución económicamente asfixiada tras la gestión de Josep Maria Bartomeu, afrontó la salida de Messi en 2021 y avanzó con la remodelación del Spotify Camp Nou, además de reforzar la apuesta por la cantera.
Font, por su parte, intentó contrapesar el peso histórico presentando un equipo técnico con nombres como Carles Planchart, Albert Puig y Francesc Cos, con la idea de proyectar profesionalización y cambio estructural. Sin embargo, parte de la prensa local señala que su propuesta todavía carece de un plan detallado en materia económica y deportiva, más allá del potente eje emocional vinculado a Messi.
Ahí está el verdadero pulso electoral. Mientras Laporta capitaliza gestión, experiencia y estabilidad institucional, Font busca instalar la idea de renovación profunda. El problema para la oposición es que, para muchos analistas, la campaña aún gira casi exclusivamente en torno a la herida Messi. Y competir contra un presidente con títulos, obra en marcha y estructura consolidada exige algo más que nostalgia.
El socio deberá decidir si vota memoria o continuidad, emoción o gestión. En Barcelona, esta vez, no se elige solo un presidente: se elige qué relato pesa más en la historia reciente del club.
------------
+ EN GOLAZO24
Sergio Ramos mueve sus fichas: KPMG audita al Sevilla en plena crisis
La FIFA podría castigar al Athletic: el supuesto error que lo dejaría sin fichar en tres mercados
Ya son siete en total: Thomas Partey suma dos nuevas acusaciones de violación
Punto final a la Superliga: el Real Madrid firma la paz con la UEFA y abandona el proyecto