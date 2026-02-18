Elecciones en el Barcelona: la jugada de la oposición que arrasa la ciudad y apunta a Laporta

Embed - Diario SPORT | Marc Ciria irrumpe en la precampaña con una imagen icónica de Leo Messi mostrando la camiseta en el Bernabéu y un mensaje directo:... | Instagram View this post on Instagram

La diferencia es sutil pero potente. Si aquel mensaje de Laporta apuntaba al reencuentro con la afición, el de la oposición apunta directamente al ídolo que terminó marchándose rumbo al Paris Saint-Germain tras un giro inesperado en las negociaciones de renovación. En esa tensión simbólica se mueve hoy la campaña: entre el recuerdo del abrazo de Laporta a la camiseta de Messi y la posterior ruptura que el propio presidente reconoció públicamente.

Más que una propuesta deportiva concreta, la lona funciona como disparador emocional. Instala el tema, obliga a Laporta a responder y convierte a Messi (sin que el jugador haya dicho una sola palabra) en el eje de unas elecciones que trascienden lo institucional para tocar lo sentimental.

Font vs. Laporta: emoción contra legado

La campaña de Víctor Font apuesta fuerte a un terreno sensible: la nostalgia. Convertir a Lionel Messi en eje simbólico del debate es una jugada de alto impacto, pero también arriesgada. Enfrente tiene a Joan Laporta, uno de los presidentes más influyentes de la historia reciente del FC Barcelona y un dirigente con peso específico dentro del ecosistema blaugrana.

En sus dos etapas al frente del club (2003-2010 y desde 2021 hasta la activación del proceso electoral actual), Laporta acumuló 18 títulos oficiales: seis Ligas, tres Copas del Rey, seis Supercopas de España, dos Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Bajo su primera presidencia llegó la era dorada con Pep Guardiola. En la segunda, asumió una institución económicamente asfixiada tras la gestión de Josep Maria Bartomeu, afrontó la salida de Messi en 2021 y avanzó con la remodelación del Spotify Camp Nou, además de reforzar la apuesta por la cantera.

Font, por su parte, intentó contrapesar el peso histórico presentando un equipo técnico con nombres como Carles Planchart, Albert Puig y Francesc Cos, con la idea de proyectar profesionalización y cambio estructural. Sin embargo, parte de la prensa local señala que su propuesta todavía carece de un plan detallado en materia económica y deportiva, más allá del potente eje emocional vinculado a Messi.

Ahí está el verdadero pulso electoral. Mientras Laporta capitaliza gestión, experiencia y estabilidad institucional, Font busca instalar la idea de renovación profunda. El problema para la oposición es que, para muchos analistas, la campaña aún gira casi exclusivamente en torno a la herida Messi. Y competir contra un presidente con títulos, obra en marcha y estructura consolidada exige algo más que nostalgia.

El socio deberá decidir si vota memoria o continuidad, emoción o gestión. En Barcelona, esta vez, no se elige solo un presidente: se elige qué relato pesa más en la historia reciente del club.

