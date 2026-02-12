Ya son siete en total: Thomas Partey suma dos nuevas acusaciones de violación

Thomas Partey vuelve a quedar en el centro de la escena judicial. El futbolista ghanés, hoy jugador del Villarreal, fue imputado por dos nuevos cargos de violación en Reino Unido y deberá comparecer el próximo 13 de marzo ante el Tribunal de Magistrados de Westminster. Con estas nuevas acusaciones, ya suman siete denuncias por violación en su contra, además de un cargo por agresión sexual.
El caso no es nuevo. En julio de 2025, la Fiscalía de la Corona británica (CPS) acusó formalmente al ex mediocampista del Arsenal de cinco cargos de violación y uno de agresión sexual por hechos presuntamente ocurridos entre 2021 y 2022, que involucran a tres mujeres distintas. En septiembre de ese mismo año, Partey se declaró no culpable y quedó en libertad bajo fianza condicional, a la espera del juicio fijado para el 2 de noviembre. Las nuevas imputaciones se desprenden de una denuncia independiente presentada por otra mujer por hechos que se remontan a 2020 y cuya investigación fue reabierta por la Policía Metropolitana en 2025.
El escenario judicial se complica en paralelo al deportivo. Partey fichó por el Villarreal Club de Fútbol como agente libre tras finalizar su contrato con el Arsenal, cuando las primeras acusaciones ya eran de conocimiento público. Su llegada al club español generó cuestionamientos desde el inicio, y estas nuevas imputaciones vuelven a poner el foco sobre la decisión institucional del Submarino Amarillo, que lo incorporó pese al proceso penal en curso.
Siete cargos de violación y un juicio ya fijado para noviembre
Así lo contó el diario británico The Telegraph: el nuevo frente judicial contra Thomas Partey deriva de una denuncia independiente por hechos presuntamente ocurridos en 2020. La investigación, reabierta por la Policía Metropolitana en 2025, fue trasladada a la Fiscalía de la Corona británica (CPS), que decidió formular dos nuevos cargos de violación.
Estos se suman a los cinco cargos de violación y uno de agresión sexual que ya enfrentaba el ex futbolista del Arsenal por hechos que habrían ocurrido entre 2021 y 2022. En total, son siete acusaciones de violación y una de agresión sexual, correspondientes a cuatro mujeres distintas.
Partey deberá comparecer el próximo 13 de marzo ante el Tribunal de Magistrados de Westminster por los nuevos cargos. En paralelo, el juicio por las denuncias anteriores está programado para el 2 de noviembre en el Southwark Crown Court. En septiembre de 2025, el jugador se declaró no culpable y quedó en libertad bajo fianza condicional, con restricciones que incluyen la prohibición de contactar a las denunciantes y la obligación de notificar cualquier viaje internacional.
El fichaje del Villarreal y una decisión bajo cuestionamiento
La situación judicial también vuelve a poner el foco sobre el Villarreal CF, que incorporó a Thomas Partey tras finalizar su contrato con el Arsenal. El mediocampista llegó a España como agente libre en una operación avalada por el cuerpo técnico que encabeza Marcelino García Toral, dentro de un proyecto que apunta a sumar jerarquía y experiencia para competir de igual a igual con los grandes de LaLiga.
Su contratación generó debate desde el inicio, ya que las primeras acusaciones en Reino Unido eran de conocimiento público cuando firmó. Partey, de 32 años, seguía siendo un futbolista de peso tras varias temporadas como pieza importante en el Arsenal, pero su desembarco en Castellón no estuvo exento de críticas por parte de sectores de la afición amarilla.
El contexto institucional tampoco es menor. El Villarreal viene de años de fuerte exposición europea (incluida una semifinal de Champions en ciclos recientes, con Giovani Lo Celso como una de sus piezas clave) y busca consolidar una imagen competitiva en su estadio remodelado, con el objetivo de sostener presencia en competiciones continentales. Actualmente marcha en el cuarto puesto, igualado en puntos con el Atlético de Madrid, aunque por detrás del Real Madrid y el FC Barcelona, que lideran con 57 y 58 unidades respectivamente.
En ese escenario deportivo exigente, la continuidad de un jugador sometido a un proceso penal abierto en el Reino Unido vuelve a tensionar la relación entre rendimiento e imagen institucional. Habrá que ver cuál es el accionar del club de Castellón si el frente judicial escala en los próximos meses, en un momento donde cada decisión también impacta fuera del campo.
