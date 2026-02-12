Ya son siete en total: Thomas Partey suma dos nuevas acusaciones de violación

Partey deberá comparecer el próximo 13 de marzo ante el Tribunal de Magistrados de Westminster por los nuevos cargos. En paralelo, el juicio por las denuncias anteriores está programado para el 2 de noviembre en el Southwark Crown Court. En septiembre de 2025, el jugador se declaró no culpable y quedó en libertad bajo fianza condicional, con restricciones que incluyen la prohibición de contactar a las denunciantes y la obligación de notificar cualquier viaje internacional.

El fichaje del Villarreal y una decisión bajo cuestionamiento

La situación judicial también vuelve a poner el foco sobre el Villarreal CF, que incorporó a Thomas Partey tras finalizar su contrato con el Arsenal. El mediocampista llegó a España como agente libre en una operación avalada por el cuerpo técnico que encabeza Marcelino García Toral, dentro de un proyecto que apunta a sumar jerarquía y experiencia para competir de igual a igual con los grandes de LaLiga.

Su contratación generó debate desde el inicio, ya que las primeras acusaciones en Reino Unido eran de conocimiento público cuando firmó. Partey, de 32 años, seguía siendo un futbolista de peso tras varias temporadas como pieza importante en el Arsenal, pero su desembarco en Castellón no estuvo exento de críticas por parte de sectores de la afición amarilla.

El Villarreal fichó a Thomas Partey en verano cuando estaba acusado de cinco cargos de violación y uno de agresión sexual.



La rajada de Marcelino García Toral sobre el jugador ghanés es tremenda.

El contexto institucional tampoco es menor. El Villarreal viene de años de fuerte exposición europea (incluida una semifinal de Champions en ciclos recientes, con Giovani Lo Celso como una de sus piezas clave) y busca consolidar una imagen competitiva en su estadio remodelado, con el objetivo de sostener presencia en competiciones continentales. Actualmente marcha en el cuarto puesto, igualado en puntos con el Atlético de Madrid, aunque por detrás del Real Madrid y el FC Barcelona, que lideran con 57 y 58 unidades respectivamente.

En ese escenario deportivo exigente, la continuidad de un jugador sometido a un proceso penal abierto en el Reino Unido vuelve a tensionar la relación entre rendimiento e imagen institucional. Habrá que ver cuál es el accionar del club de Castellón si el frente judicial escala en los próximos meses, en un momento donde cada decisión también impacta fuera del campo.

