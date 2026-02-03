Qué se sabe de Lo Celso y su ausencia en la Finalissima tras una nueva lesión

Se perdió así los encuentros siguientes, ante el Alavés y Valencia por LaLiga, y ante Feyenoord por la Europa League.

Argentina vs. España: Finalissima 2026

Una recuperación de esta índole puede demandar hasta cinco semanas para Gio Lo Celso. Eso implicaría llegar con lo justo para el primer gran compromiso que tendrá la Selección Argentina en 2026: la Finalissima.

Argentina vs. España -campeón de Copa América y campeón de Eurocopa, respectivamente-, se verán las caras el próximo 27/03, en el ya histórico Estadio de Lusail, en Qatar.

Aunque Giovani Lo Celso ha perdido terreno en el mediocampo titular de la Albiceleste -puntualmente desde su desafectación para el Mundial 2022 y la posterior aparición de Mac Allister, Enzo Fernández, Nico Paz y Thiago Almada, entre otros-, para Lionel Scaloni es una pieza importante dentro del plantel.

El mediocampista Giovani Lo Celso abrió el marcador a los 31 minutos, luego de una gran jugada colectiva. Argentina vence a Venezuela 1-0. con miras al Mundial 2026 - FOTO @Argentina Lo Celso, con la Albiceleste FOTO @Argentina

Por ahora, su presencia en la Finalissima es incierta. ¿Logrará recuperarse?

