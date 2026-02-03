No son buenas noticias por estas horas para Giovani Lo Celso. Tampoco lo son para el Real Betis, ya que pierde a una pieza creativa importante de su plantel. Tampoco lo son, como consecuencia de estas dos anteriores, para la Selección Argentina.
¿RECUPERACIÓN RÉCORD?
Qué se sabe de Lo Celso y su ausencia en la Finalissima tras una nueva lesión
Giovani Lo Celso sufrió un desgarro moderado en el muslo, en un partido del Real Betis. Las chances de llegar a jugar la Finalissima con la Selección Argentina.
Giovani Lo Celso y su lesión en el muslo
Giovani Lo Celso está lesionado. Así lo informó el club español este martes en un comunicado institucional. El volante argentino, según el parte médico, es una lesión moderada. Sin embargo, el tiempo de recuperación que puede demandar -a pesar de que el club no lo haya indicado-, podría ser muy significativo para su futuro en la Selección Argentina. No para el Mundial 2026, al que probablemente vaya, sino para la Finalissima.
"El jugador argentino presenta una lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho a consecuencia de una acción fortuita que sufrió en el encuentro ante el PAOK", dijo el Real Betis en un comunicado.
En otras palabras, se podría decir que Giovani Lo Celso sufrió un desgarro parcial en la parte de arriba del muslo -es decir, del cuádriceps-. Es una zona cercana a la cadera, un lugar de mucha fricción y movimiento para una actividad como la que exige el fútbol.
El surgido en Rosario Central se desgarró en el duelo del equipo de Manuel Pellegrini ante PAOK, por la UEFA Europa League. Fue una verdadera mala fortuna. Gio había ingresado al minuto 62' de partido -no fue titular-, y tras sentir el tirón debió ser reemplazado al minuto 68'.
Se perdió así los encuentros siguientes, ante el Alavés y Valencia por LaLiga, y ante Feyenoord por la Europa League.
Argentina vs. España: Finalissima 2026
Una recuperación de esta índole puede demandar hasta cinco semanas para Gio Lo Celso. Eso implicaría llegar con lo justo para el primer gran compromiso que tendrá la Selección Argentina en 2026: la Finalissima.
Argentina vs. España -campeón de Copa América y campeón de Eurocopa, respectivamente-, se verán las caras el próximo 27/03, en el ya histórico Estadio de Lusail, en Qatar.
Aunque Giovani Lo Celso ha perdido terreno en el mediocampo titular de la Albiceleste -puntualmente desde su desafectación para el Mundial 2022 y la posterior aparición de Mac Allister, Enzo Fernández, Nico Paz y Thiago Almada, entre otros-, para Lionel Scaloni es una pieza importante dentro del plantel.
Por ahora, su presencia en la Finalissima es incierta. ¿Logrará recuperarse?