Boca aún sigue sumergido en el mercado de pases en búsqueda de opciones para el ataque y atento a las ofertas que van llegando por Exequiel Zeballos. En medio de todo esto se confirmó que un jugador del Xeneize pega el portazo y se va a nada menos que el Napoli de Italia sin dejarle un solo peso al club.
IMPACTANTE
Confirmado: Pega el portazo en Boca y se va gratis al Napoli
En las últimas horas se terminó de confirmar su salida intempestiva de Boca para firmar con el Napoli de Italia.
En los últimos días fue bastante mencionado el caso de Luca Scarlato, joven de 16 años de las inferiores de River que se marchó mediante la patria potestad en medio de una situación bastante conflictiva. Finalmente fue el Parma de Italia el que terminó firmando al futbolista, dejándole al Millonario un porcentaje de una venta futura para evitar inconvenientes.
Ahora es Boca el que sufre un caso similar ya que se confirmó que Milton Pereyra, delantero de 17 años que venía destacándose en las inferiores del Xeneize, emigrará a Italia para convertirse en jugador del Napaoli y su salida también se produce por la patria potestad, por lo que el conjunto italiano no terminará abonando prácticamente nada por el jugador.
Deja Boca por patria potestad
“Napoli ha completado todos los documentos formales para el acuerdo de Milton Pereyra mientras el talento de 17 años se une desde Boca Juniors. El acuerdo con el jugador y su equipo estaba vigente desde hacía mucho tiempo y ahora todo está formalmente hecho. Se une al equipo Primavera”, explicó Fabrizio Romano.
Al igual que sucedió con Scarlato y River, Boca se quedará con un porcentaje de una futura venta, por lo que ahora depende de que el joven delantero se destaque y triunfe para poder dejarle algo de dinero al Xeneize. No es la primera vez que el Club de La Ribera pierde talentos por patria potestad e incluso hay un caso más que reciente.
Francisco Baridó es uno de los casos más sonantes, ya que con solo 14 años se marchó de Boca para firmar con la Juventus. Un poco más atrás está el caso de Santiago Ramos Mingo que se marchó a Barcelona y luego regresó a la Argentina para jugar en Defensa y Justicia. Parece que las salidas por patria potestad es un problema grave que llegó para quedarse.