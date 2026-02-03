Encuesta: Villarruel capitaliza punto débil de Milei y hay alarma en el Gobierno

Pero inmediatamente después aparece Villarruel, escoltando al Presidente, con un 45% de aprobación y un 47% de rechazo, lo que le que resulta en un diferencial negativo en 2 puntos.

opinaia-enero La encuesta de enero de Opinaia.

La encuesta de Opinaia muestra a una Villarruel saludable en términos de imagen, incluso superando a figuras taquilleras del Gobierno, como la senadora Patricia Bullrich (44% de aprobación) y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni (40%).

La Vicepresidente además es una de las figuras que menos desconocimiento tiene (8%), lo que potencia el resultado.

Opinaia es dirigida por Juan Mayol, uno de los consultores que le ha explicado en persona al Presidente en Olivos los resultados de sus estudios. De allí el impacto en la Casa Rosada: se trata de una encuesta en la que Milei históricamente ha confiado.

Recuperación

El sondeo muestra además una recuperación de la imagen positiva de la Vice, ya que ganó en enero 6 puntos porcentuales desde la medición de noviembre, mientras que su rechazo se redujo 8 puntos. Así, pasó del 4to puesto al 2do en términos de popularidad. En esa misma comparación, Milei subió 5 puntos, lo mismo que se redujo su rechazo. El Presidente mantiene el primer lugar el ránking.

opinaia-noviembre La encuesta de noviembre de Opinaia.

¿A qué pudo deberse esa recomposición de la aprobación? La Vice ha bajado notablemente su perfil producto de su pelea con Milei. De la misma forma parece haber abandonado la aspiración a un armado político propio que se vio en el inicio del gobierno libertario, lo que causó gran malestar en el entorno presidencial, especialmente en Karina Milei, que -dicho sea de paso- en la encuesta de Mayol tiene tan mala imagen como en otros estudios (29% de positiva y 59% de negativa).

Pero hubo un evento reciente que pudo haber colaborado con la mejora: la visita de la Vice el 12/01 a Epuyen, Chubut, en medio de los incendios que azotan a la patagonia.

La Vice no publicitó esa recorrida, apenas publicó una imagen del lugar -que no la incluye- con el anuncio de que propondría una modificación al Código Penal para que "se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego y una actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las Provincias en el combate contra el fuego".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2010844869002936552&partner=&hide_thread=false Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita.

Todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos, por eso voy a proponer a… pic.twitter.com/KdjHTfc06n — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) January 12, 2026

"Nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección", dijo la Vice en un mensaje que pudo estar dirigido al Gobierno Nacional, dado que si bien informó sobre la asistencia a las zonas afectadas también fue blanco de críticas por el recorte de los fondos previstos para la asociaciones de bomberos, que se destrabaron la semana pasada.

Contraste

Por otro lado, Milei se mostró distante del problema y limitó su intervención pública a un tuit y la publicación una imagen de inteligencia artificial que lo mostraba estrechando manos con un bombero en la zona de desastre.

En ese marco, Villarruel marcó un fuerte contraste al apersonarse en el lugar, lo que obligó al Gobierno a intentar instalar una controversia acusando a la Vice de haber pedido un helicóptero para "sacarse selfies".

La encuesta de Opinaia revela que ese hecho podría haber sido capitalizado por la Vice, aunque no significó un costo para el Presidente, cuya imagen creció entre las mediciones.

La tan mencionada falta de empatía del Presidente frente a determinados temas puede ser un nicho a aprovechar por Villarruel si es que aún desea ponerse en carrera cuando parece tener todas las puestas cerradas en LLA.

Más contenido de Urgente24

¿Sincericidio?: Luis Caputo intenta aclarar pero oscurece

Sable de San Martín: Renunció la directora del Museo Histórico Nacional y empieza otro escándalo

La Libertad Avanza toma distancia de Lorena Villaverde tras las acusaciones en su contra

Pésimo debut del nuevo secretario de Transporte: No puede evitar el paro de trenes