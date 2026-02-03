Lionel Messi está atravesando sus últimos años de carrera como futbolista profesional, algo lógico teniendo en cuenta que en junio de este año cumplirá 39 años. No son pocos los que ven como una picardía total que el astro rosarino nunca haya jugado en el fútbol argentino, pero eso podría cambiar radicalmente en el 2027.
"PRIMER SEMESTRE DEL 2027"
Bombazo total: Messi podría jugar en el fútbol argentino
En las últimas horas se reavivió la ilusión de que Lionel Messi pueda jugar al menos un semestre en la Argentina.
Claramente todos los clubes de la Argentina sueñan con tener Messi al menos seis meses en sus filas pero en donde ese sueño es más profundo es en Newell’s. Cada vez que puede el capitán de la Selección Argentina demuestra su cariño para con la Lepra, donde comenzó su camino con el fútbol antes de emigrar a Barcelona con 12 años.
Recientemente Newell’s cambió de dirigencia luego de atravesar un proceso más que oscuro bajo la conducción de Ignacio Astore y la nueva conducción bajo el mando de Ignacio Boero no solo quiere relanzar al club para que vuelva a ser una potencia local, sino que quiere cumplir uno de los sueños más importantes de la institución: lograr el regreso de Lionel Messi.
Si bien parece un sueño más que alocado, en la Lepra ya iniciaron un operativo seducción para que Messi vuelva a su casa y en las últimas horas fue Juan Manuel Medina, vicepresidente primero de Newell’s, el que confirmó que ya se está llevando a cabo un plan para que el capitán de la Selección Argentina llegue en el primer semestre del 2027.
Newell's va por Lionel Messi
“Estamos trabajando en que Leo juegue en Newell's en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso. Es un proyecto que excede a Newell’s. Es un proyecto de la ciudad de Rosario, de la Provincia y del fútbol argentino”, afirmó el dirigente dialogando con TN (Todo Noticias). Para que eso pase hay varios pasos que dar en el corto y mediano plazo.
“Todo depende de lo que podamos ofrecer en materia de infraestructura y de un esquema deportivo competitivo”, expresó. Hay que decir que Lionel Messi viene de firmar la extensión de su contrato con Inter Miami hasta diciembre del 2028 pero en Newell’s mantienen la esperanza para que el astro llegue al menos seis meses a préstamo en 2027.
