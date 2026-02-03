¿Se enfría la venta? El escenario contradictorio de Carrefour en la Argentina

A la par, la empresa avanzó con la implementación de tecnología de Computer Vision en las cajas, un sistema basado en inteligencia artificial que busca reducir los tiempos de espera y optimizar los procesos de pago.

Así, lejos de un escenario de venta, muchos comienzan a reforzar la teoría de que, por ahora, Carrefour no se prepara para una salida inmediata del mercado argentino.

Vale recordar que la cadena opera más de 700 sucursales de distintos formatos, emplea a más de 17.000 personas y concentra alrededor del 21% del share del mercado supermercadista, lo que convierte a cualquier definición sobre su futuro en un asunto de peso para la economía local

La venta de Carrefour

El proceso de venta fue coordinado por Deutsche Bank, contratado por el directorio de Carrefour en Francia para evaluar interesados y recibir propuestas.

De esa instancia surgió una lista reducida de candidatos integrada por

- Francisco De Narváez, dueño de la cadena Changomás;

- el grupo chileno Cencosud;

- el fondo estadounidense Klaff Realty y Alfredo Coto, titular de la cadena Coto CICS

Todos ellos tuvieron acceso a un proceso de análisis financiero y comercial previo a la presentación de ofertas.

Pero a medida que fueron pasando los meses, varios interesados se fueron retirando.

Cencosud decidió priorizar sus propios planes de expansión y desistió de competir por los activos de Carrefour. Klaff Realty también se bajó de la carrera, lo que redujo de manera significativa las alternativas para el grupo francés.

En ese contexto, Francisco De Narváez fue el único que presentó una oferta formal hacia fines de noviembre, inicialmente estimada en US$1.000 millones. Sin embargo, con el paso del tiempo esa propuesta habría sido revisada a la baja, ubicándose en un rango de entre US$675 millones y US$800 millones, una cifra que quedó lejos de las expectativas iniciales de Carrefour, que aspiraba a obtener cerca de US$2.000 millones por su operación local.

de narváez

De Narváez que controla Changomás a través del Grupo GDN, en sociedad con el fondo L Catterton, para concretar esta operación sumó al grupo IRSA, liderado por Eduardo Elsztain, y al ex titular de ARCA Juan Pazo, a quien proyecta como eventual CEO de la compañía de concretarse.

Alfredo Coto, en tanto, buscó alternativas para sostener su interés luego de que Klaff Realty se retirara del proceso. En las últimas semanas, la cadena Coto sumó como socio al holding peruano Intercorp, liderado por el empresario Carlos Rodríguez Pastor, que ingresó en la recta final con una propuesta considerada competitiva por el mercado, aunque inferior a la de De Narváez.

Intercorp es uno de los conglomerados más grandes de Perú y tiene una fuerte presencia regional a través de su división de supermercados InRetail, que opera marcas como Plaza Vea, Vivanda, Makro y Mass. Además, el grupo controla negocios en banca, farmacias y centros comerciales, y recientemente concretó la compra de la cadena Erbi en Chile, confirmando su estrategia de expansión regional.

Para Intercorp, el ingreso a la Argentina aparece como una oportunidad estratégica en un contexto de activos valuados a la baja y un mercado que, pese a la volatilidad macroeconómica, sigue siendo atractivo por su escala. Su experiencia en formatos de descuento y mayoristas encaja con parte de la red de Carrefour Express y Maxi en el país.

Pero ninguna de las ofertas presentadas habría logrado convencer plenamente al directorio de Carrefour en París, cuya decisión debía definirse antes de finalizar enero...

