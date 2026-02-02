Donald Trump baja aranceles a India a cambio de que no compre petróleo ruso pero...

El acuerdo coloca a India "en líneas generales en línea con sus pares asiáticos en tasas arancelarias" del 15% al 19%, dijo Madhavi Arora, economista de Emkay Global, mientras que Modi se comprometió a comprar más de US$500.000 millones en energía, tecnología, productos agrícolas y otros productos estadounidenses, dijo Trump en una publicación en las redes sociales.

modi-trump Narendra Modi y Donald Trump.

Las fuerzas del mercado

En tanto, Ron Bousso en Reuters es escéptico sobre todo esto:

"(...) El acuerdo subraya la disposición de Trump a intervenir en los mercados y usar el poder geopolítico estadounidense para perseguir sus objetivos estratégicos, pero el presidente puede descubrir que los mercados no le cooperarán.

(…) En un principio, Asia podría parecer un socio natural en este esfuerzo. China representó más de la mitad de las exportaciones de crudo venezolano el año pasado, ya que las refinerías independientes absorbieron el petróleo con grandes descuentos que enfrentaba las sanciones estadounidenses.

India, anteriormente un importante comprador, solo suspendió sus compras después de que Trump impusiera en marzo un arancel del 25% a los países que compraban petróleo venezolano.

Pero, a pesar del último esfuerzo de Trump, es poco probable que el crudo venezolano desempeñe un papel dominante en el sistema de refinación de Asia en el futuro cercano, particularmente en el de la India.

Por un lado, la producción venezolana se mantiene limitada a unos 900.000 barriles diarios (bpd) y tardará meses, si no años, en recuperarse. Las exportaciones aumentaron a unos 800.000 bpd en enero desde los 498.000 bpd de diciembre, según datos de transporte marítimo , tras la captura de Maduro y el fin del bloqueo petrolero.

Sin embargo, los socios y comercializadores de la energética estatal PDVSA necesitarían mantener el aumento de las exportaciones para reducir los millones de barriles que aún se encuentran almacenados y revertir por completo los recortes de producción anteriores.

El problema más importante, sin embargo, es de simple economía. El petróleo venezolano solo era atractivo para los compradores asiáticos porque estaba sancionado y, por lo tanto, se vendía con grandes descuentos.

Cuando recientemente se ofrecieron varios cargamentos de crudo venezolano pesado a compradores asiáticos con un descuento de US$ 5 por barril respecto a los futuros del Brent, el precio de referencia mundial, los compradores se mostraron reacios. Los operadores afirmaron que la rebaja no era suficiente para que el crudo sulfuroso pesado fuera competitivo frente a otros tipos.

A menos que Venezuela incremente drásticamente su producción hasta el punto que las refinerías estadounidenses no puedan absorber los volúmenes excedentes, lo que llevaría a los productores venezolanos a ofrecer mayores descuentos, Asia probablemente seguirá siendo un mercado marginal para Caracas.

También es improbable que India se convierta en un comprador importante de petróleo estadounidense en el futuro próximo. Los compradores del país, sensibles al precio, adquirieron un promedio de tan solo 320.000 bpd de petróleo estadounidense el año pasado, el equivalente a unos US$7.500 millones. Aumentar significativamente esta cantidad parece inviable debido al aumento de los costos de flete y al hecho de que el gobierno estadounidense tiene un poder limitado sobre la dinámica del mercado.

putin modi ¿Cómo queda la relación Narendra Modi y Vladimir Putin?

Rusia

India, el principal comprador de crudo ruso con descuento tras la invasión de Ucrania en 2022, redujo sus compras después de que Trump duplicara los aranceles a las importaciones procedentes de la India al 50% en agosto para presionar a Nueva Delhi a frenar sus compras de petróleo ruso.

Esto se vio agravado por las sanciones estadounidenses a las 2 principales petroleras de Rusia, Rosneft y Lukoil, en octubre, y las nuevas restricciones de la Unión Europea a los combustibles producidos a partir de crudo ruso.

La Casa Blanca dijo el lunes que, como parte del acuerdo comercial, Estados Unidos eliminará el arancel adicional del 25%.

Sin embargo, India todavía importó 1,2 millón de bpd de crudo ruso en enero, más de 1/5 parte de sus importaciones totales, según datos de Kpler.

Las importaciones de enero son significativamente inferiores al promedio de 2025 de 1,7 millón de bpd, y los funcionarios indios han indicado que las compras podrían caer aún más.

A pesar del acuerdo comercial, es improbable que los flujos rusos hacia la India desaparezcan. Los incentivos de precios son simplemente demasiado fuertes.

El petróleo ruso se ofrece hoy con un descuento de más de US$ 20 respecto al Brent, la mayor rebaja desde abril de 2023, según cálculos de Reuters. (...)

Nueva Delhi también podría optar por resistirse a la presión estadounidense para ayudar a reducir los precios internos del combustible, una prioridad para cualquier gobierno que enfrente limitaciones políticas y económicas.

En última instancia, la economía debería prevalecer. Estados Unidos puede ejercer una influencia política y económica significativa sobre socios como India. Pero eso no significa que Trump pueda dirigir los flujos de crudo a su antojo en un mercado petrolero global altamente líquido y transparente.

Las señales de precios, no las directivas políticas, determinarán dónde terminarán los barriles rusos y venezolanos."

