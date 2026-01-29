WhatsApp es una aplicación muy utilizada en el mundo entero y día tras día se actualiza para que los usuarios tengan una buena experiencia con ella. Meta ahora habilitó una función que muchos estaban esperando y que será muy útil para los grupos.
La nueva función de WhatsApp que todos esperaban
WhatsApp se renueva constantemente para que los usuarios tengan una experiencia completa e intuitiva con la app. Atrás quedó la aplicación que solo servía para enviar y recibir mensajes, por lo tanto ahora va evolucionando constantemente.
WhatsApp tiene una nueva función muy pedida
Uno de los grandes problemas de WhatsApp en cuanto a los grupos es que los nuevos miembros no pueden ver el historial de mensajes, por lo tanto se pierden conversaciones y contextos. De esta manera la aplicación tomó cartas en el asunto con esto.
Ahora se puede compartir parte del historial reciente con los nuevos miembros de un grupo. Es una actualización que llegó hace muy poco y varios lo usan para grupos de trabajo o educación. También en aquellas circunstancias donde se debe actualizar a la persona con los temas.
Los miembros del grupo deciden si se comparte esta información y se pueden enseñar hasta 100 mensajes compartidos en los últimos 14 días. El historial se debe activar manualmente en el grupo y por esa razón muchos creen que no existe la opción de compartir mensajes.
