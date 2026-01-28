Amazon vs Xuper TV: El bloqueo que sacude Fire TV y deja a miles sin su app favorita

Amazon y Xuper TV: Cómo impacta el bloqueo en los usuarios

Para miles de usuarios, Xuper TV era una de las apps más utilizadas en Fire TV. El bloqueo llegó sin previo aviso y dejó a muchos dispositivos mostrando errores o directamente imposibilitados de abrir la aplicación.

En redes sociales y foros especializados, abundan los reclamos y tutoriales que intentan esquivar las restricciones, aunque Amazon viene actualizando sus sistemas para cerrar cualquier resquicio.

Amazon, Xuper TV y el antecedente judicial de Magis TV

El caso de Xuper TV no se puede entender sin mirar lo que pasó con Magis TV. Esa aplicación fue bloqueada de forma definitiva tras una orden judicial dictada en septiembre de 2024 por el juez Esteban Rossignoli, del Juzgado de Garantías N.º 4 de San Isidro.

La resolución obligó a Google a eliminar o inhabilitar la app en dispositivos Android, marcando un precedente histórico en Argentina contra la piratería digital. Xuper TV apareció luego como un “reemplazo”, pero con el mismo modelo ilegal, lo que la dejó en la mira tanto de la Justicia como de empresas como Amazon.

Amazon y Xuper TV: Qué alternativas legales quedan en Fire TV

Tras el bloqueo, Amazon refuerza la idea de apostar por plataformas legales y seguras. En Fire TV siguen disponibles servicios como Netflix, Prime Video, Disney+, Max, Paramount+ y YouTube, además de opciones gratuitas con publicidad como Pluto TV.

Prime Video, en particular, gana protagonismo por su integración total con Fire TV y Alexa, permitiendo sumar canales adicionales y acceder a estrenos exclusivos. Netflix y Disney+ siguen siendo los más elegidos por su catálogo, mientras que Max mantiene su perfil premium con series y películas de alto nivel.

xuper tv amazon

Amazon y Xuper TV: Los riesgos ocultos de seguir usando apps piratas

Más allá del bloqueo, especialistas advierten sobre los riesgos de insistir con aplicaciones como Xuper TV. Al instalarse desde fuentes desconocidas, estas apps pueden incluir malware, robar datos personales o comprometer información bancaria.

Además del riesgo técnico, también existe un riesgo legal. El uso de plataformas que distribuyen contenido sin autorización puede derivar en sanciones, algo que ya empezó a discutirse con más fuerza tras el fallo contra Magis TV.

