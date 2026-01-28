Amazon vs Xuper TV: El bloqueo que sacude Fire TV y deja a miles sin su app favorita

Amazon y Xuper TV: Por qué Fire TV dejó de permitir esta aplicación
Según pudo saberse, Amazon decidió retirar Xuper TV por considerar que la plataforma distribuía señales de televisión, películas y series sin contar con los derechos correspondientes. En otras palabras, para la compañía se trata de una app pirata, algo que va a contramano de sus políticas de uso y de los acuerdos con grandes estudios y servicios de streaming.
El bloqueo no solo afecta a Xuper TV. En los últimos meses, otros servicios como DGO o Zapping comenzaron a presentar fallas o directamente dejaron de funcionar en determinados modelos de Fire TV, especialmente en los más recientes, donde ya corre Vega OS en lugar del clásico Fire OS basado en Android.
Amazon, Xuper TV y Vega OS: Qué cambia con el nuevo sistema operativo
La llegada de Vega OS marca un antes y un después en el ecosistema Fire TV. A diferencia de Fire OS, este nuevo sistema es completamente desarrollado por Amazon y reduce de forma drástica la posibilidad de instalar aplicaciones externas mediante archivos APK, una práctica conocida como sideloading.
Esto significa que Amazon ahora tiene un control mucho más estricto sobre qué apps se pueden instalar y ejecutar. Xuper TV quedó automáticamente fuera de juego, junto con otras aplicaciones que se descargaban por fuera de la tienda oficial.
Amazon y Xuper TV: Cómo impacta el bloqueo en los usuarios
Para miles de usuarios, Xuper TV era una de las apps más utilizadas en Fire TV. El bloqueo llegó sin previo aviso y dejó a muchos dispositivos mostrando errores o directamente imposibilitados de abrir la aplicación.
En redes sociales y foros especializados, abundan los reclamos y tutoriales que intentan esquivar las restricciones, aunque Amazon viene actualizando sus sistemas para cerrar cualquier resquicio.
Amazon, Xuper TV y el antecedente judicial de Magis TV
El caso de Xuper TV no se puede entender sin mirar lo que pasó con Magis TV. Esa aplicación fue bloqueada de forma definitiva tras una orden judicial dictada en septiembre de 2024 por el juez Esteban Rossignoli, del Juzgado de Garantías N.º 4 de San Isidro.
La resolución obligó a Google a eliminar o inhabilitar la app en dispositivos Android, marcando un precedente histórico en Argentina contra la piratería digital. Xuper TV apareció luego como un “reemplazo”, pero con el mismo modelo ilegal, lo que la dejó en la mira tanto de la Justicia como de empresas como Amazon.
Amazon y Xuper TV: Qué alternativas legales quedan en Fire TV
Tras el bloqueo, Amazon refuerza la idea de apostar por plataformas legales y seguras. En Fire TV siguen disponibles servicios como Netflix, Prime Video, Disney+, Max, Paramount+ y YouTube, además de opciones gratuitas con publicidad como Pluto TV.
Prime Video, en particular, gana protagonismo por su integración total con Fire TV y Alexa, permitiendo sumar canales adicionales y acceder a estrenos exclusivos. Netflix y Disney+ siguen siendo los más elegidos por su catálogo, mientras que Max mantiene su perfil premium con series y películas de alto nivel.
Amazon y Xuper TV: Los riesgos ocultos de seguir usando apps piratas
Más allá del bloqueo, especialistas advierten sobre los riesgos de insistir con aplicaciones como Xuper TV. Al instalarse desde fuentes desconocidas, estas apps pueden incluir malware, robar datos personales o comprometer información bancaria.
Además del riesgo técnico, también existe un riesgo legal. El uso de plataformas que distribuyen contenido sin autorización puede derivar en sanciones, algo que ya empezó a discutirse con más fuerza tras el fallo contra Magis TV.
