La Antártida esconde detalles de la Tierra que podrían ser determinantes para el futuro. Hay muchos misterios por descubrir y los científicos trabajan contrarreloj para conservar núcleos de hielo que guardan información climática e impulsan el avance de la ciencia. Por eso, han creado una cueva que, en realidad, es un alucinante santuario de hielo.
HITO MUNDIAL
Científicos crean alucinante cueva en la Antártida y lo que guarda es decisivo
Esta cueva recién inaugurada por científicos en la Antártida es determinante para el futuro en la Tierra. Descubre por qué, según la ciencia.
Así es la cueva que científicos crearon en la Antártida
Científicos han creado en la Antártida una cueva, o una especie de biblioteca subterránea que, sin duda, ahora es una de las bibliotecas más impresionantes del mundo.
Se llama Santuario de la Memoria del Hielo y es el primer santuario de archivos climáticos en la Antártida.
Esta biblioteca es el lugar donde se guardarán núcleos de hielo durante siglos, con el objetivo de asegurar, para los científicos del futuro, la información ambiental almacenada en los glaciares antes de que desaparezcan.
Para ello, los núcleos de hielo fueron almacenados de forma natural a -50 °C, sin necesidad de consumo de energía, en una cueva excavada directamente bajo la nieve antártica, aprovechando el frío del lugar.
La estructura fue excavada a 9 metros bajo la superficie en nieve compacta. Mide 35 metros de largo, 5 metros de alto y ancho.
"Estos archivos congelados de glaciares en peligro preservarán la memoria climática de nuestro planeta para las generaciones futuras", indica la Fundación Memoria del Hielo.
El santuario se encuentra en la Estación Concordia, en la Antártida, y fue inaugurado el 14 de enero.
Más que simplemente hielo
De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (WMO) estos núcleos de hielo permitirán a los científicos extraer información climática y ambiental en un futuro.
Celeste Saulo, Secretaria General de la Organización Meteorológica Mundial dijo: "La inauguración del Santuario de la Memoria del Hielo es más que un hito científico. Al preservar el hielo glaciar, ampliamos los registros climáticos mucho más allá del período de observaciones instrumentales y fortalecemos las bases científicas del monitoreo climático global".
También se puede obtener información en otras ramas de la ciencia.
"Si se encuentran restos orgánicos o ADN en estos núcleos de hielo, eso es biología", detalló a The Conservation, el climatólogo y físico suizo, Thomas Stocker, quien preside ahora la Fundación Memoria del Hielo.
Y siguió: "Se puede cuestionar la composición química de la atmósfera. Eso es química. Si se cuestiona la composición mineral de las pequeñas partículas de polvo que se depositan en estos núcleos de hielo. Eso es geología".
Esto es una muestra más de que el continente blanco esconde mucha información valiosa.
¿Qué se esconde debajo de la Antártida?
Tal como informó Urgente24, en los últimos días científicos quedaron pasmados al descubrir una ciudad submarina perdida debajo de la Antártida.
Esto se cataloga como uno de los hallazgos más importantes de nuestro siglo y conlleva no solo muchísima responsabilidad sino que también desencadena un montón de otras investigaciones.
El mismo está formado por estructuras naturales similares a montañas, valles, ríos o lagos. No está cerca del alcance humano pero podría revelar muchísimos secretos de la Antártida, además de conocerse posibles consecuencias globales que esto tendría.
---------
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 6 capítulos que se consume en una noche
Techint pierde una licitación clave porque sus precios son elevados: ¿Protección o subsidio?
Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026
Toyota en modo bomba: Yaris Cross abre preventa y amenaza con apropiarse del ranking 2026
Alerta por temperatura feroz: 7 enfermedades causadas por el calor extremo