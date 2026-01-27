Científicos crean alucinante cueva en la Antártida y lo que guarda es decisivo

La estructura fue excavada a 9 metros bajo la superficie en nieve compacta. Mide 35 metros de largo, 5 metros de alto y ancho.

"Estos archivos congelados de glaciares en peligro preservarán la memoria climática de nuestro planeta para las generaciones futuras", indica la Fundación Memoria del Hielo.

El santuario se encuentra en la Estación Concordia, en la Antártida, y fue inaugurado el 14 de enero.

Embed - Ice Memory Sanctuary in Antarctica - How did we build the ice cave?

Más que simplemente hielo

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (WMO) estos núcleos de hielo permitirán a los científicos extraer información climática y ambiental en un futuro.

Celeste Saulo, Secretaria General de la Organización Meteorológica Mundial dijo: "La inauguración del Santuario de la Memoria del Hielo es más que un hito científico. Al preservar el hielo glaciar, ampliamos los registros climáticos mucho más allá del período de observaciones instrumentales y fortalecemos las bases científicas del monitoreo climático global".

También se puede obtener información en otras ramas de la ciencia.

"Si se encuentran restos orgánicos o ADN en estos núcleos de hielo, eso es biología", detalló a The Conservation, el climatólogo y físico suizo, Thomas Stocker, quien preside ahora la Fundación Memoria del Hielo.

Y siguió: "Se puede cuestionar la composición química de la atmósfera. Eso es química. Si se cuestiona la composición mineral de las pequeñas partículas de polvo que se depositan en estos núcleos de hielo. Eso es geología".

Esto es una muestra más de que el continente blanco esconde mucha información valiosa.

¿Qué se esconde debajo de la Antártida?

Tal como informó Urgente24, en los últimos días científicos quedaron pasmados al descubrir una ciudad submarina perdida debajo de la Antártida.

Esto se cataloga como uno de los hallazgos más importantes de nuestro siglo y conlleva no solo muchísima responsabilidad sino que también desencadena un montón de otras investigaciones.

El mismo está formado por estructuras naturales similares a montañas, valles, ríos o lagos. No está cerca del alcance humano pero podría revelar muchísimos secretos de la Antártida, además de conocerse posibles consecuencias globales que esto tendría.

