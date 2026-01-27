Luego de la victoria ante Riestra, River se prepara para lo que será el choque en el Monumental contra Gimnasia y Esgrima La Plata por la segunda fecha del Apertura. En medio de esto el mercado de pases sigue abierto y en las últimas horas fue ofrecido Alexis Cuello, delantero de San Lorenzo, y Marcelo Gallardo se decidió.
Gallardo confirmó su decisión con Alexis Cuello tras ser ofrecido a River
Luego de estar cerca de Boca, Alexis Cuello fue ofrecido a River y Marcelo Gallardo tomó una decisión.
River comenzó el mercado de pases de muy buena manera con las incorporaciones de Fausto Vera y Aníbal Moreno para la mitad de la cancha más Matías Viña que llegó para competir con Marcos Acuña en el lateral izquierdo. Más allá de esto, Gallardo pidió por la llegada de jugadores en el sector ofensivo pero hasta el momento no tuvo suerte.
Primero hubo conversaciones para que se sumen Luciano Gondou y Tadeo Allende, luego aparecieron en el radar Claudio Echeverri y Gianluca Prestianni y finalmente se negoció por Santino Andino y Maher Carrizo. Por un motivo u otro River no pudo sumar a ninguno de estos atacantes y es por eso que hasta ahora el Millonario sigue en búsqueda de jugadores para la ofensiva.
En medio de esta búsqueda surgió la noticia que Alexis Cuello, quien hasta hace algunos días parecía estar cerrado para convertirse en refuerzo de Boca, ahora fue ofrecido por su representante a River. El atacante de San Lorenzo tiene intenciones de dar un salto en su carrera y es por eso que por todos los medios posibles buscó un club que lo reciba.
Gallardo le dijo que no a Alexis Cuello
Boca lo quería, pero no terminó habiendo acuerdo desde lo económico con San Lorenzo. En este caso, Marcelo Gallardo decidió bajarle el pulgar por un aspecto netamente futbolístico. A pesar de que el entrenador de River valora las condiciones y el momento que está atravesando Alexis Cuello, no es lo que necesita como prioridad en su equipo.
River sigue sumergido en el mercado de pases en búsqueda de un jugador con desequilibrio, gambeta y uno contra uno para darle un cambio de ritmo diferente a los ataques ya que hoy en día no tiene prácticamente a ningún jugador con esas características. De esta manera, Alexis Cuello tendrá que quedarse en San Lorenzo al menos hasta el próximo semestre o bien buscar una propuesta en el exterior.
