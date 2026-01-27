Cuando aún hay mucha polémica por el silencio del gobierno de Javier Milei sobre el avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USA) que aterrizó el domingo 25/01 en Ushuaia, este martes (27/01) llegaron otros dos dos Boeing C-40 Clipper a la Argentina.
LLUEVE SOBRE MOJADO
Llamativo secretismo: Otros 2 aviones de la Fuerza Aérea de USA en Argentina
En medio de la polémica y el silencio oficial por el avión de la Fuerza Aérea de USA en Ushuaia, otros dos Boeing C-40 Clipper llegaron a la Argentina.
La novedad fue dada a conocer por la cuenta especializada de X Vuelos y Spotters, que informó que "Dos Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se encuentran actualmente en Argentina". Uno aterrizó en Aeroparque y otro en Neuquén.
Alejandro 'Topo' Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, que viene siguiendo de cerca el caso, se hizo eco de la noticia en su cuenta de X: "¿Llegó a la Argentina otro avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos? ¿Está ahora en Aeroparque? ¿No se sabe quiénes vienen ni a hacer qué y, por decisión de Javier Milei ya no hay obligación de declarar los planes de vuelo? Sí. Todo sí!"
Asimismo, Rodríguez se dirigió directamente al congresista republicano Morgan Griffith -uno de los que habría estado en el vuelo que aterrizó en Ushuaia- y le preguntó en X si puede "informarnos por este canal qué está haciendo en Argentina? ¿O tiene algo que ocultar?".
Tal como informó más temprano Urgente24, la embajada de USA en la Argentina fue muy escueta sobre dicho viaje a Ushuaia: "Una delegación bipartidaria de miembros del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de EE.UU. visita Argentina."
Pero 'off the record' alguien deslizó que uno de los visitantes es Morgan Griffith, convertido entonces en el rostro visible de la visita que llegó en avión a Ushuaia para conmoción de Tierra del Fuego.
Son días difíciles para el territorio austral: sus finanzas se encuentran 'en rojo', tiene mala relación con el Ejecutivo Nacional, que le intervino el puerto local, y hay rumores de que todo puede derivar en una intervención federal a la provincia insular. Y el arribo de los visitantes permitió la -por ahora- conspiranoia de que Javier Milei querría adjudicar el puerto a una empresa estadounidense o avanzar en la instalación de una base naval estadounidense.
Cabe destacar que Morgan Griffith integra el Comité de Energía y Comercio y los Subcomités de Salud, y de Supervisión e Investigaciones. Muy probablemente la invitación y la difusión de su nombre tiene que ver con la energía en Tierra del Fuego y el Atlántico Sur.
En la agenda de los visitantes se incluyeron reuniones para abordar la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica.
Pero no hubo aún información de la Cancillería criolla sobre el Boeing C-40 Clipper que aterrizó el domingo 25/01 en el Aeropuerto Internacional 'Malvinas Argentinas'.
Es correcta la apreciación de la senadora nacional Cándida Cristina López (Tierra del Fuego / Partido Justicialista) de que Tierra del Fuego en general, y Ushuaia en particular, resultan estratégicas en la cuestión de los recursos naturales de la Antártida (todo el tema de Groenlandia es la suma de sus recursos naturales teóricos y el control de una ruta hacia el Ártico, el otro Polo, por dar un ejemplo).
Esto ya se conocía desde que China expuso su interés en financiar un puerto en Río Grande, cercano al Estrecho de Magallanes que, del lado argentino, corre entre Tierra del Fuego y Santa Cruz.
NOTICIA EN DESARROLLO...
--------------
