Llamativo secretismo: Otros 2 aviones de la Fuerza Aérea de USA en Argentina

Pero 'off the record' alguien deslizó que uno de los visitantes es Morgan Griffith, convertido entonces en el rostro visible de la visita que llegó en avión a Ushuaia para conmoción de Tierra del Fuego.

Son días difíciles para el territorio austral: sus finanzas se encuentran 'en rojo', tiene mala relación con el Ejecutivo Nacional, que le intervino el puerto local, y hay rumores de que todo puede derivar en una intervención federal a la provincia insular. Y el arribo de los visitantes permitió la -por ahora- conspiranoia de que Javier Milei querría adjudicar el puerto a una empresa estadounidense o avanzar en la instalación de una base naval estadounidense.

Cabe destacar que Morgan Griffith integra el Comité de Energía y Comercio y los Subcomités de Salud, y de Supervisión e Investigaciones. Muy probablemente la invitación y la difusión de su nombre tiene que ver con la energía en Tierra del Fuego y el Atlántico Sur.

En la agenda de los visitantes se incluyeron reuniones para abordar la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica.

Pero no hubo aún información de la Cancillería criolla sobre el Boeing C-40 Clipper que aterrizó el domingo 25/01 en el Aeropuerto Internacional 'Malvinas Argentinas'.

Es correcta la apreciación de la senadora nacional Cándida Cristina López (Tierra del Fuego / Partido Justicialista) de que Tierra del Fuego en general, y Ushuaia en particular, resultan estratégicas en la cuestión de los recursos naturales de la Antártida (todo el tema de Groenlandia es la suma de sus recursos naturales teóricos y el control de una ruta hacia el Ártico, el otro Polo, por dar un ejemplo).

Esto ya se conocía desde que China expuso su interés en financiar un puerto en Río Grande, cercano al Estrecho de Magallanes que, del lado argentino, corre entre Tierra del Fuego y Santa Cruz.

