Morgan Griffith, rostro visible del avión de USA en Ushuaia

"(...) La Intervención porteña al Puerto de Ushuaia, que el Proceso de Reorganización Nacional Plus, le entrega a un sindicalista (?????); la probable intervención de la provincia, para instalar, sin papeleo democrático la Base Naval extranjera, son solo pasos de un ensayo para -oportunamente- repetir en la Argentina Austral, entregando la Isla Grande de Tierra del Fuego y su proyección antártica, la experiencia de aquella otra Isla de Groenlandia, con proyección ártica, que se dispone a conseguir, de cualquier manera, EEUU. (…)".

avion usa en ushuaia El avión de la discordia en el aeropuerto de Ushuaia.

Morgan Griffith

Entre tanta especulación que el embajador Peter Lamelas deberá ver cómo contraataca en la guerra informativa que va ganando China por escándalo, el único personaje verificable es el 'escrachado' Morgan Griffith.

Representante (diputado en la Argentina) por el 9no. distrito de Virginia y republicano, con un escaño desde 2011, es conocido en su país porque trabajó en la Ley HALT Fentanyl para programar los análogos del fentanilo, un tema muy grave y considerado en USA (no lo suficiente en la Argentina, obvio).

El abogado Morgan Griffith (por la Universidad Emory & Henry y la Escuela de Derecho de la Universidad Washington and Lee) integra el Comité de Energía y Comercio y los Subcomités de Salud, y de Supervisión e Investigaciones.

Muy probablemente la invitación y la difusión de su nombre tiene que ver con la energía en Tierra del Fuego y el Atlántico Sur.

En la agenda de los visitantes se incluyeron reuniones para abordar la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica.

Pero no hubo aún información de la Cancillería criolla sobre el Boeing C-40 Clipper que aterrizó el domingo 25/01 en el Aeropuerto Internacional 'Malvinas Argentinas'.

Es correcta la apreciación de la senadora nacional Cándida Cristina López (Tierra del Fuego / Partido Justicialista) de que Tierra del Fuego en general, y Ushuaia en particular, resultan estratégicas en la cuestión de los recursos naturales de la Antártida (todo el tema de Groenlandia es la suma de sus recursos naturales teóricos y el control de una ruta hacia el Ártico, el otro Polo, por dar un ejemplo).

Esto ya se conocía desde que China expuso su interés en financiar un puerto en Río Grande, cercano al Estrecho de Magallanes que, del lado argentino, corre entre Tierra del Fuego y Santa Cruz.

mapa tierra del fuego bases Con José Antonio Kast, USA podría avanzar en su viejo proyecto de instalarse en Punta Arenas, o también en Río Grande....

La carne podrida

Pero, además, el laborioso Topo Rodríguez (Consenso Federal) agregó sal a la herida con un posteo suyo en X (¿nadie trabaja en el peronismo además del Topo? El mejor jefe de Gabinete que alguna vez tuvo La Matanza, de paso):

"Desde hace varios días trasciende que el avión de Estados Unidos que llegó a Ushuaia trasladaría a "congresistas" de ese país.

El diario La Nación ha señalado que "la delegación contaría por lo menos con siete congresistas encabezados por Morgan Griffith, congresista del Partido Republicano".

No está demás saber algo del supuesto y enigmático visitante.

Hace tres meses, Griffith (republicano por Virginia) se manifestó sin medias tintas sobre la importación de carne argentina por parte de Estados Unidos.

De hecho, formuló y difundió una durísima declaración ante "el posible acuerdo de carne de res entre Estados Unidos y Argentina", cuyo texto es el siguiente:

"Según informes, el gobierno de Estados Unidos está considerando políticas comerciales que impactarían el mercado estadounidense de carne de res al importarla desde Argentina":

"En respuesta a esta noticia, el congresista estadounidense Morgan Griffith (republicano por Virginia) emitió la siguiente declaración:"

“En el Noveno Distrito de Virginia, nuestros ganaderos, agricultores y ganaderos contribuyen de forma integral a la reconocida industria ganadera y al mercado de carne de res de Estados Unidos".

“La carne de res estadounidense es el sustento de muchas de nuestras comunidades. Por consiguiente, abogo por acuerdos comerciales que beneficien a la carne de res estadounidense".

“Además, la Cámara de Representantes de Estados Unidos debe prestar mucha atención a las posibles conductas anticompetitivas de algunas de las grandes empresas empacadoras de carne".

¿Será que hay carne podrida en el avión de Estados Unidos que llegó a Ushuaia?".

