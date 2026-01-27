Yanina Latorre volvió de vacaciones y lo primero que hizo fue meter mano en Sálvese Quien Pueda, cambiar fichas y activar una jugada que nadie veía venir desde afuera. Mientras en Telefe todavía intentan entender qué pasó, en América ya celebran: hubo pases, hubo llamadas cruzadas y hay dos nombres que prometen reconfigurar el mapa del chimento diario.
AMÉRICA GANA MÚSCULO
Yanina Latorre pescó en Telefe y dejó al canal con dos bajas sensibles
Yanina Latorre metió mano en Telefe y se llevó a dos pesos pesados: en América TV ya brindan y en los estudios de Martínez se agarran la cabeza. ¿Quiénes son?
De panelista a jefa: Yanina Latorre toma el control total de SQP
Para 2026, Yanina Latorre tomó la decisión de abandonar definitivamente el panel de LAM y concentrarse al 100% en la conducción de Sálvese Quien Pueda, su ciclo en América TV. La información la confirmó Ángel de Brito en sus redes y en Bondi Live, donde detalló que la conductora volverá oficialmente al aire el 9 de febrero, después de unas vacaciones estratégicas que también sirvieron para cerrar contratos y ordenar el nuevo esquema del programa.
Mientras tanto, Sabrina Rojas quedó al frente del ciclo y, contra algunos pronósticos, logró sostener números positivos de audiencia, algo que no es menor en América. Desde el canal destacan que el programa se mantuvo competitivo en la franja, lo cual le dio aire a Yanina para armar el equipo con calma.
Pero el regreso no viene liviano. Lizardo Ponce y Fede Popgold no continúan por problemas de agenda, mientras que Majo Martino y Ximena Capristo siguen firmes como parte del núcleo duro del panel. En paralelo, Latorre firmó un contrato anual con varias exigencias técnicas y editoriales, luego de haber explotado al aire por fallas en la transmisión: "No se puede hacer un programa así".
En América saben que Yanina hoy es una figura central del canal, con poder real de negociación y una espalda mediática que pocos tienen. Ya no es solo panelista picante: es conductora, productora de contenido y generadora constante de agenda.
Los pases desde Telefe y una jugada que incomoda a más de uno
La verdadera bomba llegó con los refuerzos. Yanina se llevó a dos figuras de Telefe: Nico Peralta, que abandona Ariel en su salsa, y Pía Shaw, que arregló un esquema especial para sumarse a SQP sin dejar A la Barbarossa. El tercer nombre es Martín Salwe, otro perfil con rodaje y cintura para el debate.
Laura Ubfal contó en su portal que también hubo charlas con Analía Franchín, pero que finalmente no prosperaron. Según la periodista, "el interés existió, pero no se terminó de acomodar el combo horarios, dinero y exposición".
El caso de Shaw es particularmente llamativo: Telefe aceptó compartir pantalla, algo poco habitual, lo que habla del peso que ganó SQP en apenas un año al aire. Y lo de Nico Peralta no pasó desapercibido puertas adentro del canal de Martínez, donde algunos interpretan el movimiento como una señal de desgaste interno.
Desde el entorno de Yanina repiten que la idea es armar un panel con información, carácter y capacidad de generar clips virales todos los días, algo que hoy define el éxito o el fracaso de un programa. Porque ya no alcanza con opinar: hay que instalar temas, marcar agenda y sostener la tensión. Y en ese terreno, Latorre juega de local.
Con estos pases, Yanina no solo refuerza SQP: manda un mensaje al resto de la tele. Tiene programa propio, contrato fuerte y ahora también poder de arrastre. América gana volumen, Telefe pierde dos piezas visibles y el 2026 arranca con olor a guerra fría entre canales.
