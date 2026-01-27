Yanina Latorre pescó en Telefe y dejó al canal con dos bajas sensibles

Los pases desde Telefe y una jugada que incomoda a más de uno

La verdadera bomba llegó con los refuerzos. Yanina se llevó a dos figuras de Telefe: Nico Peralta, que abandona Ariel en su salsa, y Pía Shaw, que arregló un esquema especial para sumarse a SQP sin dejar A la Barbarossa. El tercer nombre es Martín Salwe, otro perfil con rodaje y cintura para el debate.

Laura Ubfal contó en su portal que también hubo charlas con Analía Franchín, pero que finalmente no prosperaron. Según la periodista, "el interés existió, pero no se terminó de acomodar el combo horarios, dinero y exposición".

image Latorre sumó a Nico Peralta y Pía Shaw desde Telefe, más Martín Salwe. América TV gana músculo, Telefe pierde figuras y la pelea entre canales se recalienta.

El caso de Shaw es particularmente llamativo: Telefe aceptó compartir pantalla, algo poco habitual, lo que habla del peso que ganó SQP en apenas un año al aire. Y lo de Nico Peralta no pasó desapercibido puertas adentro del canal de Martínez, donde algunos interpretan el movimiento como una señal de desgaste interno.

Desde el entorno de Yanina repiten que la idea es armar un panel con información, carácter y capacidad de generar clips virales todos los días, algo que hoy define el éxito o el fracaso de un programa. Porque ya no alcanza con opinar: hay que instalar temas, marcar agenda y sostener la tensión. Y en ese terreno, Latorre juega de local.

Con estos pases, Yanina no solo refuerza SQP: manda un mensaje al resto de la tele. Tiene programa propio, contrato fuerte y ahora también poder de arrastre. América gana volumen, Telefe pierde dos piezas visibles y el 2026 arranca con olor a guerra fría entre canales.

