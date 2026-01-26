La poderosa familia francesa Pinault acordó vender la totalidad de su participación de 1.500 millones de euros en la marca de indumentaria y calzado deportivo Puma a su competidor chino Anta Sports.
DESAFÍO A ADIDAS Y NIKE
Puma ya es china: Anta Sports se la compra a los Pinault y enfrentará a Adidas y Nike
Anta Sports quiere desplazar a Adidas y Nike y se quedó con Puma, comprando acciones de François Pinault, el marido de Salma Hayek y ex de Linda Evangelista.
Anta pagará 35 euros por acción por la participación del 29,06% en Puma que posee Artemis, el vehículo de inversión de la familia Pinault, cuya cartera incluye una participación de control en el grupo de lujo Kering.
François-Henri Pinault es el hijo y heredero de François Pinault, o sea que es el actual líder del Groupe Artémis, que controla desde Gucci, Balenciaga e Yves Saint Laurent -todas marcas en el paraguas de su compañía Kering- a la cadena de TV francesa TF-1, la revista Le Point, parte del diario Le Monde, 1 de las 5 mejores colecciones privadas de arte moderno (mucho Picasso y Miró), la casa de subastas Christie's, la bodega Château Latour, etc. etc. También el club Stade Rennais.
Sin embargo, para el público él más conocido por su mujer, la actriz Salma Hayek, y su ex mujer, Linda Evangelista; y porque contrató a la cantante Rihanna para que diseñe una línea de ropa y zapatos; y también para lo mismo a la también cantante Dua Lipa.
Reconstruyendo Puma
La venta se produce en medio de un esfuerzo de recuperaciónde Puma, que ha perdido terreno frente a sus rivales tradicionales Nike y Adidas y se enfrenta a la competencia de rivales de rápido crecimiento como New Balance, On y Hoka.
Puma se llamó inicialmente Ruda, cuando ocurrió la división de los hermanos Dassler, quienes eran dueños de Gebrüder Dassler Schuhfabrik.
Entonces, Rudolf Dassler creó Ruda y Adolf Dassler creó Adidas (derivado de su nombre, Adi Dassler). Puma se comprometió en 2025 a recortar 900 empleos hasta finales de 2026 como parte de una reestructuración que pretende generar utilidades en 2027.
Ahora la reorganización queda en manos de Anta, según se anunció en Bolsa de Valores de Hong Kong.
Anta Sports
Anta fue fundada por Ding Shizhong en 1991. Su plataforma global fue con los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008. Desde Jinjiang, China, avanzó hasta convertirse en el N°3 del mundo en facturación, detrás de Nike y Adidas.
En 2009, compró a Belle International la representación de la marca Fila para su explotación comercial en China continental, Hong Kong y Macao. Luego se quedó con la franquicia de Descente y Spradi, Kolon Sport y Kingkow para China, Hong Kong y Macao.
En 2010 logró que Kevin Garnett, de los Minnesota Timberwolves, abandonara Adidas para unirse a Anta; y luego que el base de los Golden State Warriors, Klay Thompson, dejara Nike.
En 2018 compró el minorista deportivo finlandés Amer Sports, que gestiona 25 marcas de ropa, incluyendo Arc'teryx, Salomon y Wilson.
Cuando Rusia invadió Ucrania, en 2022, Anta se negó a retirarse del mercado ruso.
En 2023, se quedó con el control de la marca deportiva femenina Maia Active.
Anta Sports es el proveedor oficial del Comité Olímpico Internacional.
------------------------
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 6 capítulos que se consume en una noche
Techint pierde una licitación clave porque sus precios son elevados: ¿Protección o subsidio?
Infierno 2026: El lunes 26/01 la temperatura podría rozar los 40°C en el AMBA
Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026
Toyota en modo bomba: Yaris Cross abre preventa y amenaza con apropiarse del ranking 2026