Puma ya es china: Anta Sports se la compra a los Pinault y enfrentará a Adidas y Nike

Puma se llamó inicialmente Ruda, cuando ocurrió la división de los hermanos Dassler, quienes eran dueños de Gebrüder Dassler Schuhfabrik.

Entonces, Rudolf Dassler creó Ruda y Adolf Dassler creó Adidas (derivado de su nombre, Adi Dassler). Puma se comprometió en 2025 a recortar 900 empleos hasta finales de 2026 como parte de una reestructuración que pretende generar utilidades en 2027.

Ahora la reorganización queda en manos de Anta, según se anunció en Bolsa de Valores de Hong Kong.

Anta Sports

Anta fue fundada por Ding Shizhong en 1991. Su plataforma global fue con los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008. Desde Jinjiang, China, avanzó hasta convertirse en el N°3 del mundo en facturación, detrás de Nike y Adidas.

anta Anta Sports.

En 2009, compró a Belle International la representación de la marca Fila para su explotación comercial en China continental, Hong Kong y Macao. Luego se quedó con la franquicia de Descente y Spradi, Kolon Sport y Kingkow para China, Hong Kong y Macao.

En 2010 logró que Kevin Garnett, de los Minnesota Timberwolves, abandonara Adidas para unirse a Anta; y luego que el base de los Golden State Warriors, Klay Thompson, dejara Nike.

En 2018 compró el minorista deportivo finlandés Amer Sports, que gestiona 25 marcas de ropa, incluyendo Arc'teryx, Salomon y Wilson.

Cuando Rusia invadió Ucrania, en 2022, Anta se negó a retirarse del mercado ruso.

En 2023, se quedó con el control de la marca deportiva femenina Maia Active.

Anta Sports es el proveedor oficial del Comité Olímpico Internacional.

------------------------

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que se consume en una noche

Techint pierde una licitación clave porque sus precios son elevados: ¿Protección o subsidio?

Infierno 2026: El lunes 26/01 la temperatura podría rozar los 40°C en el AMBA

Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

Toyota en modo bomba: Yaris Cross abre preventa y amenaza con apropiarse del ranking 2026