Toyota en modo bomba: Yaris Cross abre preventa y amenaza con apropiarse del ranking 2026

Qué trae el nuevo auto Toyota en tecnología y seguridad

Uno de los puntos que Toyota destaca en la preventa del Yaris Cross es el salto tecnológico respecto a otros modelos de entrada de gama. El SUV llegará con sistemas de asistencia a la conducción, conectividad moderna y un paquete de seguridad alineado con los estándares globales de la marca.

Aunque la configuración final dependerá de las versiones que se ofrezcan en Argentina, desde Toyota adelantaron que el Yaris Cross incorporará lo último en confort y protección.

Auto Toyota híbrido: El rol del Yaris Cross en la estrategia de electrificación

El Yaris Cross no solo suma volumen. También refuerza la estrategia de electrificación de Toyota en Argentina, iniciada en 2009 con la llegada del primer híbrido. Hoy, Corolla y Corolla Cross lideran cómodamente ese segmento y se convirtieron en los vehículos electrificados más vendidos del país.

La marca proyecta que cerca del 50% de las ventas del Yaris Cross correspondan a versiones híbridas, un dato que habla tanto del cambio de hábitos del consumidor como de la confianza que Toyota logró construir alrededor de esta tecnología. Menor consumo, menor impacto ambiental y una experiencia de manejo suave son algunos de los argumentos que empujan esa elección.

Qué público busca Toyota con este nuevo auto

El Yaris Cross apunta a dos perfiles bien definidos. Por un lado, a quienes quieren ingresar por primera vez al universo Toyota, atraídos por su reputación de confiabilidad y bajo costo de mantenimiento. Por otro, a usuarios actuales de la marca que buscan “dar el salto” hacia un SUV sin escalar a segmentos más caros.

toyota yaris cross 2

El respaldo del Yaris, que recientemente se consolidó como uno de los autos más vendidos del país con más de 30.000 unidades patentadas, funciona como trampolín para este nuevo modelo. Toyota apuesta a repetir esa historia de éxito, ahora con formato SUV.

Cómo funciona la preventa del auto Toyota Yaris Cross

Con el lanzamiento cada vez más cerca, algunos concesionarios oficiales ya activaron listas de interesados.

Los interesados pueden anotarse a través de los canales digitales de los concesionarios o de forma presencial en las sucursales. La preventa no solo garantiza prioridad de entrega, sino también acceso temprano a información clave sobre versiones y equipamiento.

