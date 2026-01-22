Banco Macro entra en Personal Pay y sacude al mercado

El giro regulatorio que habilita nuevos productos

Uno de los puntos centrales del acuerdo es el cambio en el encuadre normativo. Hasta ahora, Personal Pay operaba como proveedor de servicios de pago. Con la incorporación del banco, la estrategia es avanzar hacia la figura de proveedor de servicios de iniciación, lo que permitirá canalizar las operaciones financieras a través del balance del Macro.

Ese paso habilita a que los productos de ahorro, crédito e inversión queden alojados dentro del sistema bancario, ampliando el alcance de la billetera sin que pierda su impronta digital y transaccional.

Desde la mirada del Macro, la inversión apunta a ganar escala y llegar a segmentos no bancarizados, un universo donde las billeteras digitales lograron una penetración que la banca tradicional nunca alcanzó del todo. La construcción de scoring alternativo, a partir del comportamiento de pago y consumo de los usuarios, aparece como una de las principales apuestas para expandir el crédito.

La billetera se convierte así en una herramienta para formalizar transacciones, generar historial financiero y romper el círculo que excluye a millones de personas del sistema de crédito.

Telecom refuerza su vertical fintech

Para Telecom, la alianza destraba una restricción estructural. La compañía buscaba un socio bancario que le permitiera salir del corset regulatorio y avanzar hacia una oferta financiera más sofisticada. Con Macro dentro del capital, Personal Pay gana músculo para competir por la principalidad del usuario y consolidarse como una plataforma de uso cotidiano.

El acuerdo mantiene la independencia operativa de ambas compañías, pero sienta las bases para un ecosistema más amplio de servicios digitales. El acuerdo mantiene la independencia operativa de ambas compañías, pero sienta las bases para un ecosistema más amplio de servicios digitales.

La operación deberá ser aprobada por la autoridad de Defensa de la Competencia, aunque en el mercado descuentan un visto bueno, dado que no implica una concentración dominante sino una integración entre banca tradicional y tecnología de pagos.

Con esta jugada, Banco Macro acelera su estrategia para no quedar relegado frente a las grandes plataformas digitales, mientras Telecom refuerza su ambición de ocupar un rol central en la economía digital argentina.

Más contenido de Urgente24

Por qué La Libertad Avanza estira el armado de comisiones sensibles en el Congreso

Milei acelera la privatización del Belgrano Cargas y desata una pulseada millonaria

Manuel Adorni sacudió a todos con el anuncio que hizo de TV Pública

Para Idesa, con el Mercosur la Argentina está perdiendo y con la UE gana