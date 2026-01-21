Provincia Compras rompe el mercado con 18 cuotas sin interés: A partir de cuándo

Hay quienes ya la usan para adelantarse al inicio de clases, otros para equipar la casa y algunos incluso pensando en eventos futuros, como vacaciones o grandes eventos deportivos. El denominador común es el mismo, financiar sin pagar de más.

_Z4kcUTG0_2000x1500__1.jpg Banco Provincia facilita tus compras con su promoción especial.

Provincia compras y cuotas sin interés: Quiénes pueden acceder y qué se necesita

El requisito central es ser cliente del Banco Provincia y contar con una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por la entidad. Para quienes aún no la tengan, la plataforma ofrece la posibilidad de iniciar el trámite directamente desde el sitio, con un formulario de presolicitud online.

Durante el período promocional, el beneficio es pleno. Una vez finalizadas estas cuatro jornadas especiales, Provincia Compras volverá a su esquema habitual de 6 cuotas sin interés en productos seleccionados, lo que refuerza la sensación de oportunidad limitada.

