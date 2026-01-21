Provincia Compras volvió a patear el tablero con una decisión que no pasó desapercibida. Durante cuatro días consecutivos, la plataforma de e-commerce del Banco Provincia lanzó una promoción que habilita hasta 18 cuotas sin interés, una condición que hoy resulta casi provocadora dentro del sistema financiero argentino.
JUGADA MAESTRA
Provincia Compras rompe el mercado con 18 cuotas sin interés: A partir de cuándo
Del 20 al 23 de enero, miles de productos seleccionados pueden adquirirse con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la banca pública bonaerense. Usuarios apurados por aprovechar la oportunidad y competidores obligados a mirar de costado.
Desde su lanzamiento en marzo de 2023, Provincia Compras logró posicionarse como uno de los jugadores fuertes del e-commerce. Con más de 2,5 millones de ventas acumuladas y 600 mil usuarios registrados, la plataforma dejó de ser una alternativa para convertirse en una referencia.
Provincia compras y 18 cuotas sin interés: Por qué esta promoción genera tanto ruido
La clave está en el plazo. Dieciocho cuotas sin interés equivalen a pagar en un año y medio, algo que en el mercado actual suena a ciencia ficción. Mientras muchas plataformas reducen beneficios o acortan financiamiento, Provincia Compras va en sentido contrario y redobla la apuesta.
Provincia compras, cuotas sin interés: Qué productos entran y por qué convienen
La oferta atraviesa prácticamente toda la tienda, con foco en las categorías que más traccionan ventas, Hogar, Tecnología, Electrodomésticos y Moda. Desde televisores Smart de última generación hasta notebooks, tablets, valijas y pequeños electrodomésticos, la promoción apunta tanto al consumo cotidiano como a compras estratégicas.
Hay quienes ya la usan para adelantarse al inicio de clases, otros para equipar la casa y algunos incluso pensando en eventos futuros, como vacaciones o grandes eventos deportivos. El denominador común es el mismo, financiar sin pagar de más.
Provincia compras y cuotas sin interés: Quiénes pueden acceder y qué se necesita
El requisito central es ser cliente del Banco Provincia y contar con una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por la entidad. Para quienes aún no la tengan, la plataforma ofrece la posibilidad de iniciar el trámite directamente desde el sitio, con un formulario de presolicitud online.
Durante el período promocional, el beneficio es pleno. Una vez finalizadas estas cuatro jornadas especiales, Provincia Compras volverá a su esquema habitual de 6 cuotas sin interés en productos seleccionados, lo que refuerza la sensación de oportunidad limitada.
