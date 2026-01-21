urgente24
en vivo FORO EVACUADO / JUBILADOS REPRIMIDOS

Milei en Davos: Sin pena ni gloria, recurre al 'autobombo'

Javier Milei pasó por Davos sin pena ni gloria...

Javier Milei pasó por Davos sin pena ni gloria...

Javier Milei pasó por Davos sin pena ni gloria...

Javier Milei pasó por Davos sin pena ni gloria...

Con discurso de escaso impacto, Javier Milei pasó por Davos sin pena ni gloria, por eso sacó a la militancia digital -incluidos funcionarios- a generar repercusiones.

21 de enero de 2026 - 18:10

EN VIVO

Tan flojo fue el discurso del Presidente argentino que ni siquiera la oposición argentina -salvo algunas excepciones- salió a opinar al respecto.

Ante el escaso impacto generado, el Gobierno sacó a la militancia digital a pleno para generar sus propias repercusiones e intentar copar las redes sociales con elogios -un tanto desmedidos- hacia Milei por su discurso "épico". Pero no sólo los 'trolls' están cumpliendo esta labor, también funcionarios (Patricia Bullrich, Mario Lugones, Diego Santilli, entre muchos otros) así como legisladores de LLA se volcaron en masa a X para halagar a su líder, compartiendo frases y videos de su discurso.

El propio Javier Milei se puso la tarea al hombro, haciendo 'autobombo': al momento de publicar esta nota, el Presidente ya compartió en su cuenta de X más de ¡200! posteos libertarios elogiosos de su paso por Davos. Y consiguieron que Maquiavelo -al que nombró al comienzo de su discurso- se convierta en Tendencia en la red social de Elon Musk (y lo celebran como un logro...).

Captura de pantalla 2026-01-21 174617

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Live Blog Post

Luis Caputo se encontró con Kristalina Georgieva en Davos (en busca de US$1.000 millones)

El ministro de Economía Luis Caputo se cruzó en Davos con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, quien publicó foto y elogio al funcionario.

"Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos #WEF26. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas", escribió la titular del FMI en su cuenta de X.

El ministro devolvió gentilezas también en X, compartiendo la foto y agradeciéndole. "Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente".

Ese encuentro se da en la antesala de una nueva misión que el FMI enviará a la Argentina en febrero (con fecha aún no confirmada), para avanzar en la segunda revisión del programa, una auditoría en la que se evalúa el cumplimiento de las metas y la marcha de las reformas. El Gobierno necesita aprobar esa instancia para obtener un desembolso de US$ 1.000 millones.

Si bien la meta fiscal está cumplida, el Gobierno no llegará a cumplir la meta de reservas en el BCRA (faltarían más de US$10.000 millones), por lo cual se espera que pida una 'waiver' (perdón).

Caputo debe enfrentar el 1 de febrero un pago de intereses con el FMI por US$ 824 millones, tras haber pagado US$4.200 millones a los bonistas el 9 de enero. El vencimiento en cuestión equivale a las compras que hizo el Banco Central en tres semanas.

Captura de pantalla 2026-01-21 185840
Live Blog Post

Donald Trump recula con aranceles a Europa y va por un acuerdo por Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no impondrá aranceles a varias naciones europeas luego de alcanzar lo que describió como el “marco de un futuro acuerdo” sobre Groenlandia y la región ártica.

El entendimiento fue logrado tras conversaciones con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y busca reducir las tensiones con Europa.

VER NOTA

Live Blog Post

La economía no repunta y ahora sufrió la 1er. caída interanual en 14 meses

La actividad económica mostró su segunda baja mensual consecutiva en noviembre, mientras que en el mismo mes anotó su primer saldo negativo interanual desde septiembre de 2024.

Los datos corresponden al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INdEC correspondiente al penúltimo mes de 2025.

Según el informe, la actividad se contrajo en noviembre un 0,3% en relación al mismo mes de 2024. De esa forma, se cortó una tendencia que había acumulado más de un año.

También cayó 0,3% con respecto a octubre 2025.

El panorama negativo se repite para la industria manufacturera (-8,2%, 5ta caída consecutiva y la más pronunciada), el comercio (-6,4%) y la construcción (-2,3%). El sector que mostró un derrumbe fue la pesca, que cayó un 25% contra el mismo mes del año pasado.

A su vez, los sectores que subieron fueron otra vez la intermediación financiera -con una suba interanual del 13,9%-, seguida por el agro (10,5%) y explotación minera (7%).

VER NOTA

Live Blog Post

Olas gigantes en el sur de Italia: El ciclón Harry golpea con crudeza

El sur de Italia afronta la furia del ciclón Harry, que viene arrasando en las regiones de Sicilia, Calabria y Cerdeña, desbordando sus ríos, inundando sus calles y provocando gigantescas olas de hasta diez metros, que rompen contra el mobiliario costero y se llevan puestos a los autos.

El Gobierno italiano ha asegurado que esta “es la peor tormenta en veinte años”, en medio de la alerta máxima que mantiene el Departamento de Protección Civil en la región sureña, sobre todo en Sicilia donde hay miles de evacuados y afectación en la red ferroviarias, tras las precipitaciones en el sur italiano que superaron los 300 milímetros en 48 horas, un volumen equivalente a varios meses de lluvia.

VER NOTA

Live Blog Post

Represión a jubilados (hay heridos), y un Policía empujó a un hombre con muletas

Otro miércoles de protesta de jubilados -un número pequeño de manifestantes- y otra vez la represión policial, en este caso la Policía de la Ciudad.

Hay jubilados heridos: un hombre con un corte en su cabeza y una señora con fractura de cadera. En declaraciones a C5N, varios jubilados relataron que sufrieron una violencia policial inusual e injustificada.

Además, un efectivo de la Policía de la Ciudad empujó a un hombre con muletas y lo tiró al piso, lo que generó la indignación de otros manifestantes, que fueron a increpar al agente y la situación se desmadró por un instante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ArrepentidosLLA/status/2014056009518436523&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ArrepentidosLLA/status/2014078242198553085&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Rogelio Frigerio denunció que lo espiaban: Hallaron dispositivos en su despacho

El gobierno de Entre Ríos denunció que se hallaron elementos de espionaje en el despacho de Rogelio Frigerio. Según contó el gobernador entrerriano, fueron 3 los dispositivos encontrados para el supuesto espionaje.

Ante el hallazgo, informa un comunicado de la gobernación, se realizó una denuncia penal a fin de identificar a los autores de la colocación de los dispositivos y con qué objetivo.

También se inició una investigación administrativa interna para "determinar responsabilidades y posibles complicidades dentro de la estructura del Estado".

El comunicado adjunta imágenes de los supuestos dispositivos "de grabación de audio y video" para espiar.

image

VER NOTA

Live Blog Post

Evacuaron de urgencia el Foro de Davos

Horas después de que Javier Milei y Donald Trump dieran sus discursos, el Foro Económico de Davos fue evacuado de urgencia, por motivos que aún no fueron informados.

Algunas versiones indican que comenzó a sentirse un "olor fuerte" que hacía "toser" a los presentes. También se habla de un posible incendio en un edificio aledaño.

VER NOTA

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES