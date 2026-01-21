Milei en Davos: Sin pena ni gloria, recurre al 'autobombo'

El paso de Javier Milei por el Foro de Davos generaba gran expectativa -e implicaba, para el Presidente, el enorme desafío de generar impacto, tras su fuerte discurso del año pasado-, pero finalmente fue 'sin pena ni gloria'. El mandatario no sólo quedó opacado por Donald Trump, que habló antes que él, sino que además su discurso se tornó por momentos denso, aburrido, sin chispa, y ciertamente repetitivo.
Luis Caputo se encontró con Kristalina Georgieva en Davos (en busca de US$1.000 millones)
El ministro de Economía Luis Caputo se cruzó en Davos con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, quien publicó foto y elogio al funcionario.
"Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos #WEF26. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas", escribió la titular del FMI en su cuenta de X.
El ministro devolvió gentilezas también en X, compartiendo la foto y agradeciéndole. "Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente".
Ese encuentro se da en la antesala de una nueva misión que el FMI enviará a la Argentina en febrero (con fecha aún no confirmada), para avanzar en la segunda revisión del programa, una auditoría en la que se evalúa el cumplimiento de las metas y la marcha de las reformas. El Gobierno necesita aprobar esa instancia para obtener un desembolso de US$ 1.000 millones.
Si bien la meta fiscal está cumplida, el Gobierno no llegará a cumplir la meta de reservas en el BCRA (faltarían más de US$10.000 millones), por lo cual se espera que pida una 'waiver' (perdón).
Caputo debe enfrentar el 1 de febrero un pago de intereses con el FMI por US$ 824 millones, tras haber pagado US$4.200 millones a los bonistas el 9 de enero. El vencimiento en cuestión equivale a las compras que hizo el Banco Central en tres semanas.
Deja tu comentario