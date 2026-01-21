Milei en Davos: Sin pena ni gloria, recurre al 'autobombo'

Live Blog Post

Luis Caputo se encontró con Kristalina Georgieva en Davos (en busca de US$1.000 millones)

El ministro de Economía Luis Caputo se cruzó en Davos con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, quien publicó foto y elogio al funcionario.

"Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos #WEF26. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas", escribió la titular del FMI en su cuenta de X.

El ministro devolvió gentilezas también en X, compartiendo la foto y agradeciéndole. "Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente".

Ese encuentro se da en la antesala de una nueva misión que el FMI enviará a la Argentina en febrero (con fecha aún no confirmada), para avanzar en la segunda revisión del programa, una auditoría en la que se evalúa el cumplimiento de las metas y la marcha de las reformas. El Gobierno necesita aprobar esa instancia para obtener un desembolso de US$ 1.000 millones.

Si bien la meta fiscal está cumplida, el Gobierno no llegará a cumplir la meta de reservas en el BCRA (faltarían más de US$10.000 millones), por lo cual se espera que pida una 'waiver' (perdón).

Caputo debe enfrentar el 1 de febrero un pago de intereses con el FMI por US$ 824 millones, tras haber pagado US$4.200 millones a los bonistas el 9 de enero. El vencimiento en cuestión equivale a las compras que hizo el Banco Central en tres semanas.

