"Ciclón Harry" golpea con crudeza al sur de Italia: Devastación y olas gigantes

En Catania, un barco pesquero se hundió en el puerto, según lo comunicó la Federación de Armadores Sicilianos, citando a su propietario, un joven pescador. "Durante meses, o mejor dicho, años, hemos estado informando de problemas estructurales, condiciones inseguras y fondos marinos y muelles con un mantenimiento inadecuado, lo que supone riesgos evidentes tanto para el personal como para el equipo. Seguimos interviniendo solo en caso de desastre", afirma Fabio Micalizi, presidente de la Federación

En este contexto de furia del ciclón Harry, el meteorólogo Tommaso Torrigiani prevé al menos “otras 24-48 horas de vida” para esta tormenta. mientras continúan las evacuaciones en el sur italiano y hay alerta de nevadas en Grecia.

En tanto, en Santa Teresa di Riva, en el área de Messina, un socavón se abrió en el paseo marítimo por el fuerte temporal. Un auto cayó por accidente dentro de él, en una sección oficialmente cerrada al tráfico desde el lunes por la noche. La persona a bordo del vehículo fue rescatada por la policía local y voluntarios de la Cruz Roja. En simultáneo, una ambulancia que llegaba al lugar fue golpeada por una ola de varios metros y se estrelló contra un poste.

En la localidad de Mazzeo (Taormina), el muro de protección de la Piazza Salvo D'Acquisto se derrumbó por la tormenta.

