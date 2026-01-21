TEMPORAL HISTÓRICO
"Ciclón Harry" golpea con crudeza al sur de Italia: Devastación y olas gigantes
El ciclón "Harry" azota todo el sur de Italia, provocando lluvias torenciales, fuertes marejadas y olas de hasta 8 metros: destrozos, inundaciones y pánico (IMÁGENES IMPACTANTES)
El Gobierno italiano ha asegurado que esta “es la peor tormenta en veinte años”, en medio de la alerta máxima que mantiene el Departamento de Protección Civil en la región sureña, sobre todo en Sicilia donde hay miles de evacuados y afectación en la red ferroviarias, tras las precipitaciones en el sur italiano que superaron los 300 milímetros en 48 horas, un volumen equivalente a varios meses de lluvia.
Desde el 19 de enero, el ciclón mediterráneo "Harry" ha generado intensas ráfagas de viento de más de 150 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y marejadas ciclónicas, de escalas no vistas en varias décadas, llevando al despliegue de dotaciones de bomberos y rescatistas en las tres regiones italianas para buscar a contrarreloj a víctimas del temporal, muchas atrapadas en sus vehículos.
Según Corriere della Serra, los archipiélagos que rodean Sicilia, los principales afectados, se encuentran aislados. Las Islas Eolias han estado sin conexión desde ayer por la tarde debido al temporal y se reporta una tormenta de nieve en el Etna. Las Eolias, además, están atravesando días muy difíciles por la repentina crecida del mar y marejadas que han arrasado directamente con varias viviendas.
En la zona del Etna, se informó que una familia de turistas suizos quedó atrapada en una violenta tormenta de nieve mientras se dirigían a un hotel cerca de los cráteres Silvestri. La familia, incluida una niña de 4 años, finalmente fue rescatada por miembros del Puesto de Rescate de Montaña de la Guardia di Finanza en Nicolosi.
En Catania, un barco pesquero se hundió en el puerto, según lo comunicó la Federación de Armadores Sicilianos, citando a su propietario, un joven pescador. "Durante meses, o mejor dicho, años, hemos estado informando de problemas estructurales, condiciones inseguras y fondos marinos y muelles con un mantenimiento inadecuado, lo que supone riesgos evidentes tanto para el personal como para el equipo. Seguimos interviniendo solo en caso de desastre", afirma Fabio Micalizi, presidente de la Federación
En este contexto de furia del ciclón Harry, el meteorólogo Tommaso Torrigiani prevé al menos “otras 24-48 horas de vida” para esta tormenta. mientras continúan las evacuaciones en el sur italiano y hay alerta de nevadas en Grecia.
En tanto, en Santa Teresa di Riva, en el área de Messina, un socavón se abrió en el paseo marítimo por el fuerte temporal. Un auto cayó por accidente dentro de él, en una sección oficialmente cerrada al tráfico desde el lunes por la noche. La persona a bordo del vehículo fue rescatada por la policía local y voluntarios de la Cruz Roja. En simultáneo, una ambulancia que llegaba al lugar fue golpeada por una ola de varios metros y se estrelló contra un poste.
En la localidad de Mazzeo (Taormina), el muro de protección de la Piazza Salvo D'Acquisto se derrumbó por la tormenta.
